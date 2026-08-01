Naravno. Evo prerade na bosanskom jeziku, ne kao doslovan prevod, nego kao novinski tekst prilagođen portalu (u stilu Forbes BiH/Bloomberg Adria), uz zadržavanje ključnih činjenica i konteksta.

Zašto Rusija i Ukrajina posljednjih mjeseci ruše mostove duboko iza fronta i šta to govori o nastavku rata

Rat u Ukrajini posljednjih mjeseci dobija novu dimenziju u kojoj mostovi, željezničke pruge i logistički pravci postaju jednako važne mete kao i vojne jedinice na prvoj liniji fronta.

Ukrajina sve češće izvodi napade na mostove duboko iza ruskih položaja, dok Rusija istovremeno pokušava uništavanjem ključne infrastrukture usporiti ukrajinsko snabdijevanje i kretanje trupa. Ova nova faza sukoba pokazuje koliko je savremeni rat postao borba protiv logistike – odnosno sposobnosti jedne strane da stalno doprema oružje, gorivo, municiju i ljudstvo.

Prema analizama vojnih stručnjaka, cilj ukrajinskih napada nije samo fizičko uništenje objekata, već stvaranje dugoročnih problema u ruskom sistemu snabdijevanja. Most koji povezuje dva područja može izgledati kao obična civilna infrastruktura, ali u ratnim uslovima on često predstavlja ključnu arteriju za prebacivanje vojske i opreme.

Posebno su značajni pravci prema Krimu, koji Rusija koristi kao važnu logističku bazu za operacije na jugu Ukrajine. Oštećivanje mostova na tim rutama prisiljava ruske snage da koriste duže i sporije alternativne pravce, povećavajući troškove i vrijeme potrebno za dopremanje materijala na front.

Nova tehnologija promijenila je način na koji se izvode ovakvi napadi. Ukrajina je razvila i masovno koristi bespilotne letjelice dugog dometa koje mogu djelovati stotinama kilometara iza linije fronta. Za razliku od ranijih faza rata, kada su ovakve mete bile teško dostupne, moderni dronovi omogućili su udare na infrastrukturu koja se ranije smatrala relativno sigurnom.

Ovi napadi pokazuju da rat više nije ograničen samo na rovove i artiljerijske duele. Kontrola informacija, dronovi, elektronsko ratovanje i napadi na logistiku postali su ključni faktori koji mogu odlučiti sposobnost vojske da nastavi borbu.

Rusija također koristi istu strategiju. Moskva već duže vrijeme izvodi napade na ukrajinsku energetsku i transportnu infrastrukturu, nastojeći oslabiti ekonomiju, otežati mobilnost vojske i povećati pritisak na civilno stanovništvo.

REUTERS/Anatolii Stepanov

Uništavanje mostova ima i širi strateški cilj. U modernim ratovima nije dovoljno zauzeti određeni teritorij – potrebno ga je održavati i snabdijevati. Vojska koja izgubi pouzdane transportne pravce može imati problem čak i ako fizički kontroliše određeno područje.

Vojni analitičari smatraju da će se ova vrsta ratovanja vjerovatno nastaviti. Kako obje strane razvijaju sve preciznije dronove i sredstva za napad velikog dometa, infrastruktura iza fronta postaje sve važnija meta.

Bitka za mostove zato nije samo pitanje uništenja betona i čelika. Ona predstavlja borbu za kontrolu vremena, prostora i logistike – tri elementa bez kojih nijedna moderna vojna operacija ne može dugo trajati.

Ukoliko se ovaj trend nastavi, buduće faze rata u Ukrajini mogle bi se sve manje odlučivati samo na liniji kontakta, a sve više u dubini teritorije, gdje se nalaze skladišta, željeznice, mostovi i transportni koridori koji omogućavaju nastavak borbe.

Autor David Hambling

Ukraine Destroys Road And Rail Bridges To Cut Russian Supply Lines

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