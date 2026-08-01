FIFA odustala od kontroverznog plana vrijednog 20 milijardi dolara: Svjetsko prvenstvo neće biti otvoreno za privatne investitore

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) odustala je od prijedloga da dio komercijalnih prava na buduća Svjetska prvenstva prepusti privatnim investitorima, nakon što je plan izazvao snažne reakcije nogometnih saveza, navijača i vodećih ljudi svjetskog nogometa.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino potvrdio je da se prijedlog neće realizirati, navodeći da je nakon razgovora sa svim zainteresovanim stranama postalo jasno kako je projekt izazvao duboke podjele koje nisu u interesu razvoja nogometa.

„Naš cilj je uvijek bio i ostat će da ujedinjujemo i unapređujemo nogomet. Zbog toga ovaj prijedlog neće biti proveden“, poručio je Infantino.

Kontroverzni plan predstavljen je početkom sedmice i predviđao je osnivanje posebne kompanije koja bi upravljala komercijalnim i operativnim pravima Svjetskih prvenstava. Oko 20 posto vlasništva u toj kompaniji bilo bi ponuđeno privatnim investicionim fondovima, a FIFA je očekivala da bi na taj način mogla prikupiti oko 20 milijardi dolara svježeg kapitala.

Iz FIFA-e su tvrdili da bi prikupljeni novac bio uložen u razvoj nogometa širom svijeta, posebno u manje razvijenim savezima. Međutim, prijedlog je naišao na žestok otpor, prije svega zbog bojazni da bi privatni investitori s vremenom mogli steći prevelik utjecaj na donošenje ključnih odluka u najvažnijem nogometnom takmičenju.

Najglasniji protivnik bila je Evropska nogometna federacija (UEFA), koja je upozorila da su „duša i upravljanje nogometom“ dovedeni u pitanje. UEFA je čak zaprijetila bojkotom budućih Svjetskih prvenstava u muškoj i ženskoj konkurenciji ukoliko FIFA ne odustane od plana.

Protiv prijedloga izjasnile su se i Azijska nogometna konfederacija (AFC) te CONCACAF, koji okuplja saveze Sjeverne i Centralne Amerike te Kariba. Iako nisu podržali bojkot, obje organizacije jasno su poručile da ne podržavaju privatizaciju komercijalnih prava Svjetskog prvenstva.

Dodatni pritisak na Infantina uslijedio je nakon ostavke njegovog višeg savjetnika Carlosa Cordeira, koji je javno poručio da ne može podržati prodaju udjela u najvažnijem FIFA-inom takmičenju.

„Ovo je loš posao za nacionalne saveze, loš posao za nogomet i loš posao za njegovu dugoročnu budućnost“, naveo je Cordeiro u obrazloženju ostavke.

Kritike su stigle i iz samog vrha FIFA-e. Glavni operativni direktor Kevin Lamour izjavio je da se radi o projektu jednog čovjeka, aludirajući na predsjednika Infantina, te ocijenio da nogometni lideri moraju preispitati način na koji se donose ovako važne odluke.

Posebnu pažnju izazvao je i identitet potencijalnih investitora. Prema dostupnim informacijama, među glavnim zainteresovanim fondovima bio je Thrive Eternal, koji predvodi Joshua Kushner, brat Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa. Upravo je mogućnost ulaska velikih investicionih fondova u vlasničku strukturu izazvala zabrinutost da bi finansijski interesi mogli postati važniji od sportskih.

Nakon povlačenja prijedloga, predsjednik FIFA-e najavio je razgovore sa svim nogometnim organizacijama kako bi obnovio povjerenje i ponovo uspostavio jedinstvo unutar svjetskog nogometa.

„Želim okupiti sve relevantne strane i nastaviti raditi na razvoju nogometa, posebno u zemljama kojima je podrška najpotrebnija“, poručio je Infantino.

Azijska nogometna konfederacija pozdravila je odluku FIFA-e, ističući da se budućnost svjetskog nogometa mora graditi kroz dijalog, transparentnost i poštivanje postojećeg sistema upravljanja.

Nakon odustajanja od ovog projekta, fokus FIFA-e ponovo se vraća na organizaciju narednih velikih takmičenja, među kojima su Svjetsko prvenstvo za nogometašice do 20 godina u Poljskoj, koje počinje u septembru, te Svjetsko prvenstvo za seniorke 2027. godine u Brazilu.

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