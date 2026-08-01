Tri koncerta Dine Merlina mogli bi Sarajevu donijeti višemilionsku zaradu: Kako je Koševo postalo najveći ekonomski događaj godine

Više od 40.000 ljudi sinoć je ispunilo stadion Koševo na prvom od tri rasprodana koncerta Dine Merlina, a ono što se već moglo vidjeti na ulicama Sarajeva potvrđuje da ovaj muzički spektakl nije samo kulturni događaj, već i jedan od najvećih ekonomskih impulsa koje je glavni grad Bosne i Hercegovine dobio posljednjih godina. Večeras i sutra slijede još dva koncerta, a očekuje se da će tokom tri dana kroz Koševo proći više od 130.000 posjetilaca.

Dok su hiljade ljudi pjevale Merlinove najveće hitove, Sarajevo je živjelo ritmom kakav se rijetko viđa. Hoteli i privatni apartmani sedmicama su bili rezervisani, restorani i kafići radili su do kasno u noć, a taksi vozila gotovo da nisu stajala. Već nakon prve večeri bilo je jasno da će najveću finansijsku korist, osim organizatora, ostvariti upravo lokalna privreda.

Veliki koncerti odavno nisu samo muzički događaji. U gradovima širom Evrope oni predstavljaju ozbiljan pokretač ekonomije jer svaki posjetilac, osim ulaznice, plaća smještaj, hranu, prijevoz, kupuje u trgovinama i koristi brojne druge usluge. Upravo zbog toga razvijene turističke destinacije ulažu značajne napore kako bi privukle velike regionalne i svjetske zvijezde.

Na osnovu javno dostupnih cijena ulaznica i procjena broja posjetilaca, ukupan prihod od prodaje karata za sva tri koncerta mogao bi se približiti iznosu od devet miliona konvertibilnih maraka. Međutim, to je tek dio ukupnog ekonomskog efekta.

NOVA BH

Prava vrijednost ovakvog događaja ostaje u gradu. Hiljade gostiju stigle su u Sarajevo iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Sjeverne Makedonije, dok je veliki broj posjetilaca doputovao iz Njemačke, Austrije, Švicarske i drugih evropskih zemalja u kojima živi bosanskohercegovačka dijaspora. Za mnoge od njih koncert je bio povod za višednevni boravak u glavnom gradu, što dodatno povećava ukupnu turističku potrošnju.

Prvi koncert već je pokazao koliko jedan ovakav događaj može promijeniti ritam grada. U ugostiteljskim objektima tražilo se mjesto više, a promet u restoranima, kafićima i objektima brze hrane bio je znatno iznad uobičajenog za ljetni vikend. Slična situacija očekuje se i večeras i sutra, kada će novi talas posjetilaca ispuniti ulice Sarajeva.

Najveću korist osjetit će i sektor smještaja. Hoteli u Sarajevu i privatni apartmani bilježe izuzetno visoku popunjenost, dok veliki broj gostiju ostaje dvije ili tri noći kako bi prisustvovao jednom ili više koncerata, ali i obišao grad. Upravo višednevni boravak turista čini razliku između običnog koncerta i događaja koji ostavlja ozbiljan trag u lokalnoj ekonomiji.

Ništa manje posla nemaju ni taksisti, rent-a-car kompanije, trgovine, benzinske pumpe i brojni mali poduzetnici. Svaki dolazak gosta znači novu vožnju, novi račun u restoranu, novu kupovinu i dodatni prihod za lokalne privrednike. Ekonomski stručnjaci ovakve događaje često nazivaju generatorima lokalne potrošnje jer novac ne ostaje na jednom mjestu, već se prelijeva kroz čitav privredni sistem.

Posebnu vrijednost predstavlja i promocija Sarajeva. Fotografije prepune Koševa, snimci atmosfere i hiljade objava na društvenim mrežama već su obišli region, a tokom naredna dva dana očekuje se još veća medijska pažnja. Takva promocija teško se može izraziti novcem, ali marketinški stručnjaci ističu da vrijedi milione jer grad dobija reklamu koju bi bilo gotovo nemoguće platiti klasičnim oglašavanjem.

Ako se nastavi intenzitet koji je obilježio prvu koncertnu noć, procjene pokazuju da bi ukupni direktni ekonomski efekat sva tri koncerta mogao dostići između 30 i 35 miliona konvertibilnih maraka. U taj iznos nisu uračunati dugoročni efekti promocije Sarajeva niti budući turistički dolasci koje ovakvi događaji mogu generisati.

Već nakon prve večeri jasno je da su koncerti Dine Merlina mnogo više od muzičkog spektakla. Oni predstavljaju primjer kako kultura može postati snažan pokretač ekonomije, turizma i međunarodne promocije grada. Ako naredne dvije večeri potvrde atmosferu viđenu na otvaranju, Sarajevo će iza sebe imati ne samo jedan od najvećih koncertnih događaja u svojoj historiji, nego i vikend koji će ostaviti višemilionski trag u lokalnoj ekonomiji.

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