Kriza u FIFA-i se produbljuje: Evropske reprezentacije glasale za bojkot

Svih 55 evropskih fudbalskih saveza, članica UEFA-e, jednoglasno je danas glasalo za bojkot FIFA-e nakon hitnog sastanka, pripremajući se za drastičan potez ako svjetska fudbalska organizacija nastavi s planom prodaje manjinskih udjela u takmičenjima, uključujući Svjetsko prvenstvo. Plan je također izazvao protivljenje u nekoliko drugih regionalnih organizacija.

UEFA je u saopštenju objavljenom u četvrtak saopštila da nijedna nacionalna ekipa iz njenih 55 zemalja članica neće učestvovati ni u jednom FIFA takmičenju “dok god su ovi prijedlozi na snazi”. To bi uključivalo svjetska prvenstva za muške i ženske reprezentacije, kao i Svjetsko klupsko prvenstvo.

Evropska konfederacija je saopštila da će bojkot nastaviti “dok se prijedlog u potpunosti ne povuče” i dok UEFA ne dobije “obavezujuće garancije” da FIFA više neće pokušavati uvesti privatno vlasništvo u svoja takmičenja.

Plan prodaje približno 20 posto udjela u novoj komercijalnoj kompaniji koju kontroliše FIFA promoviše predsjednik organizacije Gianni Infantino, koji se suočava s kritikama zbog navodne bliskosti s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

FIFA je objavila da je u vezi s planom savjetuje JPMorgan, dok bi fond koji je osnovala kompanija Thrive Capital Josha Kushnera bio glavni investitor. Joshov brat Jared Kushner oženjen je Trumpovom kćerkom Ivankom.

Sporazum mora odobriti većina od 211 članica FIFA-e širom svijeta do 19. septembra, tako da će se i federacije iz drugih regija morati usprotiviti da bi bio zvanično odbijen.

Infantino je u srijedu izjavio da će članovi koji ne odobre sporazum do septembarskog roka izgubiti pravo na trenutnih 20 miliona dolara, kao i na dodatnih 20 miliona dolara koji bi bili prikupljeni putem sporazuma tokom naredne tri godine.

FIFA nije odmah odgovorila na Forbesov zahtjev za komentar o planiranom bojkotu.

Infantino, Foto: REUTERS/Benoit Tessier

Šta gledati

Sljedeće FIFA-ino takmičenje održat će se u septembru, prije isteka roka za odluku o sporazumu.

Utakmice Svjetskog prvenstva za žene do 20 godina trebale bi početi u Poljskoj 5. septembra.

Nekoliko zemalja članica UEFA-e trebalo bi učestvovati na turniru, uključujući Španiju, Portugal, Italiju, Francusku, Englesku i domaćina Poljsku.

Da li bi drugi mogli da se usprotive sporazumu?

CONCACAF, konfederacija koja predstavlja Sjevernu i Centralnu Ameriku i Karibe, također je izrazila zabrinutost zbog “nedostatka pravičnog postupka”, u saopštenju objavljenom nakon prvih vijesti o sporazumu.

Organizacija je izrazila razočaranje što je sporazum “zamišljen i javno predstavljen prije nego što je održana bilo kakva diskusija s relevantnim upravnim tijelima i zainteresiranim stranama”.

CONCACAF nije naznačio da bi podržao sličan bojkot i nije odmah odgovorio na Forbesov zahtjev za komentar.

Organizacija bi trebala održati vlastiti sastanak u 12:30 sati po istočnom vremenu, izvijestio je The Athletic.

Šeik Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, član bahreinske kraljevske porodice i predsjednik Azijske fudbalske konfederacije, poslao je pismo FIFA-i koje je procurilo u nekoliko medija, nazivajući dogovor “potpuno neprihvatljivim”.

Također je izjavio da postupci FIFA-e “potkopavaju same temelje kontinentalnog fudbala”.

Al-Khalifa je također rekao da je “iznenađen” septembarskim rokom, insistirajući da “trenutni vremenski okvir ostavlja izuzetno malo vremena za razmatranje prijedloga od takve važnosti, dok se takve odluke nikada ne bi trebale donositi brzopleto”.

Kompletno saopštenje UEFA-e

UEFA i njenih 55 članica djeluju kao jedno. Jednoglasno i nedvosmisleno odbacujemo prijedlog FIFA-e da se vlasnički udjeli u Svjetskom prvenstvu i drugim FIFA takmičenjima prenesu na privatne investitore.

Svjetsko prvenstvo se ne može tretirati kao investicijski proizvod. To je jedno od najvećih sportskih naslijeđa fudbala. Gradili su ga generacijama igrači, reprezentacije i navijači sa svih kontinenata. Nijedan njegov dio nikada ne bi trebao biti predan privatnim investitorima. Svjetsko prvenstvo nije na prodaju.

Neodgovorno je i neopravdano da je prijedlog od takog značaja za fudbal osmišljen u tajnosti i doveden na odobrenje bez ikakvih smislenih konsultacija s onima kojima je povjereno upravljanje igrom. Ovo nije samo duboki neuspjeh liderstva, već i odricanje FIFA-e od njene dužnosti čuvara svjetskog fudbala.

Nacionalni savezi širom svijeta sada se suočavaju s ultimatumom: prihvatiti nepovratno preuzimanje najvećih fudbalskih takmičenja ili se suočiti s posljedicama. To nije “demokratska odluka”, već upravljanje zastrašivanjem – čin prisile nedostojan institucije kojoj je povjerena briga o globalnoj igri.

Ali naše protivljenje ide mnogo dalje od same procedure.

U trenutku kada vanjski investitori steknu vlasničke udjele u FIFA takmičenjima, nogomet će se zauvijek promijeniti. Komercijalni prinosi postat će trajna obaveza. Očekivanja investitora postat će svakodnevni pritisak. Od tog trenutka, svaka odluka o međunarodnom kalendaru, formatima takmičenja i budućnosti nogometa više neće biti vođena onim što je najbolje za igru, već onim što je najbolje za dioničare.

Takav model nema mjesta u svjetskom fudbalu. Budućnost fudbala ne mogu određivati ​​očekivanja onih čija je prva dužnost maksimiziranje finansijskog povrata. Interesi nacionalnih saveza, liga, klubova, igrača i navijača ne mogu biti podređeni povratu investitora. Fudbal ne može hipotekirati svoju budućnost radi finansijske dobiti.

Stav Evrope je jasan. Nikada nećemo dati legitimitet ovom modelu. Niko nema moralno pravo da prodaje ono što mu je samo povjereno na čuvanje za sljedeću generaciju.

Kao rezultat današnje diskusije, nijedna nacionalna ekipa članica UEFA-e neće učestvovati ni u jednom FIFA takmičenju sve dok ovi prijedlozi ostanu na snazi, osim ako se prijedlog u potpunosti ne povuče i ne daju obavezujuća uvjeravanja da FIFA nikada više neće otvoriti svoje upravljanje ili takmičenja privatnom vlasništvu.

Niko ne bi trebao imati nikakve sumnje: UEFA i njeni nacionalni savezi će se odlučno suprotstaviti ovim planovima.

Postoje trenuci kada se institucije ne ocjenjuju po onome što su spremne prihvatiti, već po onome oko čega odbijaju napraviti kompromis. Ovo je jedan od tih trenutaka.

Neke stvari su jednostavno previše važne da bi se prodale. Svjetsko prvenstvo u fudbalu pripada fudbalu. Tako će uvijek biti. I sve dok Evropa ima glas, nikada neće biti na prodaju.

Zachary Folk, Forbes

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