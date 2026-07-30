Zašto je čokolada i dalje tako skupa

Iako su cijene kakaa na svjetskim berzama tokom prve polovine 2026. godine pale za više od 70 posto u odnosu na 2024., kada su zabilježeni rekordi u rastu, čokolada i drugi konditorski proizvodi i dalje koštaju znatno više nego prije krize. Podsjećamo, 2024. goodine cijena kakaa premašila je 12.000 dolara po toni, da bi njegova cijena kasnije počela padati, te je samo u prvoj polovini ove godine ona pala za više od 60 %.

Jedan od glavnih razloga ovako drastične promjene na tržištu, leži u ponudi koja je nadmašila potražnju. Analitičari kompanije StoneX procijenili su globalni višak od skoro 300.000 tona za sezonu 2025/26. Dvije zemlje, najveći proizvođači kakaa, Gana i Obala Slonovače, nisu imale drugog izbora nego da smanje otkupnu cijenu za poljoprivrednike.

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U vrijeme najvećeg skoka cijena kakaa, mnoge kompanije su se odlučile za dugoročne ugovore kako bi sebi osigurale stabilnu opskrbu sirovinom. Time su, međutim, zacementirale visoke ulazne troškove za duži period, čak i onda kada su cijene kakaa na berzama počele padati. Proizvođači danas i dalje troše zalihe kupljene po starim, rekordnim cijenama. Dok se te zalihe ne potroše, pad cijene sirovine na berzi jednostavno se ne prenosi na police prodavnica.

U vremenu krize i visokih cijena, neke kompanije su se odlučile i na promjenu recepture ili smanjenje udjela kakaa u nekim proizvodima. Da bi se vratili na staru praksu poslovanja, potrebno je vrijeme i dodatno istraživanje tržišta, no, taj period čekanja, usporava snižavanje cijena u maloprodaji. Analitičari su ranije izlazili sa procjenama kako bi krajnji kupac, efekte od smanjenja cijena kakaa u 2025. i 2026.godini, mogao vidjeti tek u drugoj polovini ove godine, pod uslovom da se tržište sirovine stabilizuje, međutim, sada je i ova prognoza pod znakom pitanja, budući da je u julu zabilježen rast cijena kakaa zbog straha od utjecaja klimatskih poremećaja izazvanih El Ninjom, na prinose u Brazilu i zapadnoj Africi. Ovog mjeseca se terminski ugovori za kakao kreću oko 6.000 dolara po toni, dok su ranije bili pali ispod 5.000 dolara po toni.