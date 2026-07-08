Veliki skok cijena kafe i kakaa zbog straha od lošeg vremena

Kafa i kakao, dvije najtrgovanije robe, naglo su porasle jer se investitori boje da bi vremenski obrazac El Niño mogao poremetiti žetvu u Brazilu i zapadnoj Africi. Analitičari upozoravaju da se tržište kafe približilo “teritoriji mime (mem) akcija”.

Fjučersi kafe skočili su u ponedjeljak za čak 18,5 posto, dostigavši ​​cijenu od 3,57 dolara po funti (oko 0,45 kilograma). Ovo je najveći dnevni rast ove sirovine od 2000. godine. Time je nastavljen ukupan rast od 48 posto od 10. juna, prije nego što je cijena pala za više od sedam posto u ranom trgovanju u utorak.

Prema finansijskoj kompaniji StoneX, historijski rast u ponedjeljak gurnuo je fjučerse kafe u “teritoriju mim dionica”, odnosno zonu u kojoj cijene pokreću snažne špekulacije i masovna kupovina, a ne isključivo tržišni fundamenti. Kompanija je saopštila da je agresivna kupovina od strane institucionalnih investitora i kompjuterski upravljanih fondova za trgovanje nadjačala snažnu prodaju iz zemalja proizvođača kafe.

Zabrinutost zbog vremenskih prilika dodatno se povećala jer trgovci očekuju da će El Niño poremetiti žetvu. Zalihe visokokvalitetne Arabice su već ograničene, prema StoneX-u. Ipak, analitičari ističu da trenutno “nema stvarnog problema s vremenom” koji utiče na usjeve u Brazilu i da “kvalitet žitarica ostaje glavni razlog za zabrinutost”.

El Niño se razvio u Tihom okeanu početkom ovog mjeseca. Prema podacima američke Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA), ovaj klimatski fenomen obično ima značajan uticaj na zemlje sjeverne hemisfere tokom zime. Najizraženiji je između novembra i januara i donosi više temperature od prosječnih, kao i neujednačene padavine.

Cijene kakaa

Foto: REUTERS/Luc Gnago

Istovremeno, terminske cijene kakaa porasle su u ponedjeljak za 13 posto, dostigavši ​​najviši nivo od januara. Prema riječima Olea Hansena, direktora za strategiju tržišta roba u Saxo kompaniji, glavni razlog su uporne kiše u zapadnoj Africi, koje dodatno povećavaju zabrinutost zbog ponude.

Tržište sada pomno prati hoće li Interkontinentalna berza (ICE), berza na kojoj se trguje terminskim ugovorima za Arabicu, povećati zahtjeve za depozit. Takva odluka bi prisilila trgovce da obezbijede više gotovine kako bi zadržali svoje pozicije. Ovo bi moglo zaustaviti ili čak preokrenuti rast cijena kafe. StoneX također upozorava da bi moguće smanjenje količina kafe odobrenih za isporuku putem berze moglo predstavljati “veliki strukturni rizik” za tržište.

Prema podacima američkih Federalnih rezervi, prosječna maloprodajna cijena jedne funte kafe u SAD-u dostigla je rekord u aprilu. Tada je iznosila nešto više od 9,72 dolara, a u maju je blago pala na 9,51 dolar.

Zašto je cijena kafe toliko poskupjela?

Foto: REUTERS/Hannah Beier

Cijene kafe su posljednjih godina dostigle rekordne nivoe zbog loših vremenskih uslova u najvećim zemljama proizvođačima, poput Brazila i Vijetnama. To je smanjilo globalnu ponudu.

StoneX navodi da rastući troškovi proizvodnje do sada nisu smanjili potražnju, koja je ove godine dostigla rekordne nivoe. Analitičari se pozivaju na studiju prema kojoj je kafa i dalje najkonzumiranije piće u Sjedinjenim Američkim Državama. Čak 66 posto odraslih Amerikanaca izjavilo je da je pilo kafu prethodnog dana. Time je po zastupljenosti pretekla čak i flaširanu ili vodu iz slavine.

Na porast cijena dodatno je uticala visoka inflacija posljednjih godina. Prema procjenama Forbesa, prosječna cijena pakovanja mljevene kafe porasla je za čak 115 posto između juna 2020. i aprila 2026. godine.

Ty Roush, Forbes

Nagli porast cijene kafe ušao na ‘teritorij meme-stocka’ usred straha od vremenskih uslova