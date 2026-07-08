Teniska legenda u novom biznisu

Jedan od najboljih tenisera svih vremena Rafael Nadal, nakon 23 godine provedene u tenisu, ulazi u novi biznis. Slavni Španac je profesionalnu tenisku karijeru okončao 19. novembra 2024. godine, nakon što je Španija eliminisana u četvrtfinalu Davis Cup Finals u Malagi, te se posvetio hotelskom biznisu.

Upravo je otvorio četvrti Zel Hotel na Fuerteventuri (adults only), što je nastavak njegove priče sa izgradnjom hotelskog carstva koju je počeo 2022. godine, kada je u partnerstvu sa Meliá Hotels International, pokrenuo hotelski brend Zel hotel. Ubrzo je uslijedilo otvaranje hotela ZEL Mallorca, a potom i u Costa Bravi u Španiji i Punta Canu u Dominikanskoj Republici. Većina Nadalovih poslova obavlja se pod okriljem porodične holding kompanije Aspemir.

Novo nasljeđe

“Nisam neko ko voli ustati ujutro a da ne zna šta će raditi. Moj plan je bio nastaviti dalje”, kazao je Nadal za CNBC.

Španska teniska legenda ne krije da uživa sa svojom porodicom, dvojicom sinova, te da jednostavno voli raditi.

Naglašava, kao što je gradio svoje nasljeđe na teniskom terenu, tako isto sada nastoji izgraditi vlastito nasljeđe i izvan terena.

Podsjećamo, Rafael Nadal je u oktobru 2024.godine najavio svoje povlačenje iz tenisa, i tada otkrio da će se to desiti na Davis Cupu, navodeći dugotrajne probleme s povredama, posebno tokom posljednje dvije sezone, kao neke od glavnih razloga.

Osvojene 22 Grand Slam titule

Kada se povukao iz profesionalnog tenisa imao je 38 godina i 22 osvojene Grand Slam titule. Samo na Roland Garrosu je pehar dizao čak 14 puta, što je rekord među teniserima. U singlu je osvojio ukupno 92 ATP titule, ali i olimpijsko zlato 2008. godine, te u dublu 2016. godine. Samo kroz igranje na turnirima Nadal je zaradio oko 134,9 miliona dolara. Ova suma donijela mu je drugo mjesto po zaradama među teniserima u ATP historiji. Više od njega na turnirima je jedino zaradio Novak Đoković (oko 185 miliona dolara).

Kada je o ukupnoj zaradi riječ koja uključuje i sponzorske ugovore te naknade od nastupa ili drugih poslovnih poduhvata, Nadal je zaradio više od 415 miliona dolara, dok prema procjeni Forbesa njegova ukupna bruto zarada iznosi više od 550 miliona dolara. Nadalova trenutna neto vrijednost procjenjuje se između 220-250 miliona dolara.