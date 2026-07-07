DeepSeek razvija sopstveni AI čip: Kineski lider nastoji smanjiti ovisnost o Nvidiji i Huaweiju

Kineski startup DeepSeek razvija sopstveni procesor za vještačku inteligenciju s ciljem da smanji ovisnost o čipova američke Nvidije i domaćeg giganta Huaweija, koje je do sada koristio za treniranje i pokretanje svojih globalno popularnih modela. Prema informacijama izvora upoznatih sa situacijom, čip je primarno dizajniran za takozvano “zaključivanje” (inference), fazu u kojoj već istrenirani AI model generiše odgovore korisnicima, a ne za samo treniranje novih sistema.

Ukoliko ovaj projekat uspije, ulazak DeepSeeka u poluvodičku industriju označiće veliku stratešku prekretnicu za kompaniju koja u Kini uživa status AI kidera, ali će istovremeno predstavljati novi izazov za Huawei, koji trenutno drži oko pola od 50 milijardi dolara vrijednog domaćeg tržišta AI čipova.

DeepSeekov projekat je još uvijek u ranoj fazi, a kompanija iz Hangzhoua već je pojačala diskretno zapošljavanje inženjera za dizajn čipova i pokrenula razgovore s eksternim partnerima.

Pratilački trendovi i tehnološke barijere na putu do uspjeha

Razvojem sopstvenog hardvera DeepSeek se pridružuje globalnom trendu među vodećim AI programerima, poput kompanije OpenAI koja je nedavno predstavila svoj prvi prilagođeni čip Jalapeno, dok Anthropic takođe razmatra sličan korak.

Za DeepSeek ova odluka ima dodatnu stratešku dimenziju zbog američkih izvoznih kontrola koje kineskim firmama brane kupovinu najnaprednijih Nvidijinih proizvoda. Startup je ranije koristio Nvidijine H800 čipove za kreiranje svog čuvenog modela R1, ali se u posljednje vrijeme sve više oslanjao na Huawei i njegove Ascend procesore.

Ipak, uspjeh u proizvodnji sopstvenog silikona nije zagarantovan. Dizajniranje konkurentnog AI čipa zahtijeva godine rada i ogroman kapital, što se poklapa s odlukom DeepSeeka da po prvi put prihvati vanjske investicije kroz rundu finansiranja tešku 7 milijardi dolara.

Dodatni problem predstavljaju američke sankcije koje kineskim dizajnerima blokiraju pristup najnaprednijim inostranim livnicama, kao i memorijskim komponentama visoke propusnosti (HBM) koje su ključne za efikasno AI zaključivanje.

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