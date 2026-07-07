Generalni sekretar NATO-a podržao Trumpovu politiku: Bio je u pravu

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte uputio je jasnu poruku saveznicima u pogledu Donalda Trumpa, naglašavajući da je američki predsjednik bio u pravu u svojim zahtjevima. Rutte je istakao da je Trump opravdano vršio pritisak na članice Alijanse da povećaju izdvajanja za odbranu, modernizuju svoje vojske, te da je bio u pravu kada je pokrenuo rat protiv Irana.

Tokom intervjua za podkast “The Conversation with Dasha Burns” medijske kuće Pollitico, na samitu NATO lidera u Ankari, Rutte je otvoreno stao iza kontroverznih poteza Bijele kuće.

“Jednostavno mi se sviđa taj čovjek. Mislim da je ono što radi za NATO sjajna vijest”, izjavio je šef Alijanse, pružajući punu podršku politici koja je ranije izazivala ozbiljno negodovanje među pojedinim evropskim članicama. Rutte je dodao da “predsjednik Trump u osnovi postiže ono što su američki predsjednici pokušavali postići još od Eisenhowera, a to je izjednačavanje troškova odbrane između SAD-a i Evrope”, opisujući ovogodišnji samit kao transformacijski trenutak koji će donijeti milijarde dolara u kritične odbrambene programe.

Finansijski zaokret Evrope pod pritiskom Washingtona i Moskve

U protekle dvije godine, 31 NATO članica (izuzev SAD-a) obavezala se na izdvajanje 250 milijardi dolara za nove programe i odbrambene investicije. Ovaj historijski skok dolazi u trenutku kada Washington pomijera svoj fokus prema unutrašnjoj bezbjednosti i Pacifiku, zahtijevajući od saveznika da preuzmu veći teret.

Rutte je insistirao na tome da evropske zemlje sada čine mnogo više kako bi izgradile sopstvene vojne kapacitete i preuzele pravedniji dio odgovornosti za odbranu kontinenta.

“Morate izgraditi NATO koji je održiv i koji stoga nije previše ovisan o SAD-u, kao snažniju Evropu u snažnijem NATO-u, gdje Evropljani i Kanađani zaista preduzimaju odlučne korake”, naglasio je generalni sekretar.

Pored Trumpovog pritiska, ključni pokretač vojne potrošnje je i Vladimir Putin, s obzirom na to da su saveznici odlučni nastaviti podršku Ukrajini i odvratiti potencijalni ruski napad. “Moramo to učiniti zbog ruske prijetnje, i vidimo šta Rusi rade u Ukrajini“, upozorio je Rutte, objašnjavajući da je cilj zaštititi milijardu ljudi u članicama NATO-a “protiv ruske prijetnje, masovnog kineskog vojnog jačanja i činjenice da Rusija, Kina, Sjeverna Koreja i Iran blisko sarađuju”.

Operacija “Epic Fury” i nesuglasice oko doprinosa u Iranu

Iako je Trump javno izražavao nezadovoljstvo zbog navodne nespremnosti evropskih saveznika da pomognu u ratu koji je pokrenuo protiv Irana, izjavivši prošlog mjeseca u Ovalnom kabinetu da su ga “iznevjerili”, Rutte je odlučno podvukao da je uloga Evrope bila ključna.

Prema riječima šefa NATO-a, vazdušna kampanja bez evropske podrške ne bi bila izvodljiva na isti način.

“SAD vjerovatno ne bi mogle izvesti operaciju Epic Fury bez korištenja Evrope kao jedne velike platforme za projekciju moći”, naglasio je Rutte, podsjećajući da je Rumunija zatvorila svoj najveći komercijalni aerodrom za potrebe američkih aviona, te da je čak 5.000 polijetanja izvršeno s evropskih pista ove zime.

I dok visoki zvaničnik Bijele kuće navodi da Trump stiže u Ankaru s kombinacijom optimizma i uznemirenosti zbog Irana, generalni sekretar insistira da je Alijansa i dalje potpuno ujedinjena sa SAD-om kao ravnopravnim partnerom.

“Mislim da je predsjednik u pravu kada kaže da postoje pojedinačni slučajevi u kojima je opravdano razočaran, ali kada pogledate širu sliku onoga što Evropljani rade, to je ogromno. Ovo je dokaz da su evropske nacije zaista bile od izuzetne pomoći, na osnovu svih ovih bilateralnih sporazuma, kako bi se omogućila operacija Epic Fury“, zaključio je Rutte.