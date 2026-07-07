Zašto investitori kažnjavaju Netflix u trenutku kad je finansijski najstabilniji

Dok se medijski moguli i dalje bore s ogromnim troškovima u takozvanom ratu striminga, Netflix je tiho izrastao u izuzetno profitabilnu mašinu za generisanje kapitala. Ipak, berza reaguje suprotno logici. Nakon propasti akvizicije sa kompanijom Warner Bros. Discovery, od koje je Netflix profitirao naplativši penale za raskid ugovora, i uprkos sprovođenju novog poskupljenja pretplate ranije nego što se očekivalo, dionice su pretrpjele oštar pad.

Vrijednost dionica trenutno je potonula za 42% u odnosu na prošlogodišnji ljetni vrhunac, spustivši se na nivo koji nije zabilježen još od perioda prije 2025. godine. Ovaj oštar pad stvara klasičan tržišni paradoks: kompanija nikada nije bila finansijski zdravija, a njene dionice su jeftinije nego ranije.

Tržišna pretjerana reakcija kao prilika za ulazak

Ovakav rasplet situacije na berzi analitičari vide kao izuzetnu priliku za investitore. Nakon godina nemilosrdnog trošenja gotovine na razvoj originalnog kataloga, kompanija je stabilizovala poslovanje. Samo u prošlom kvartalu generisano je 2,3 milijarde dolara organskog slobodnog novčanog toka, uz dodatnih 2,8 milijardi dolara od pomenute naknade za raskid ugovora s Warner Brosom, dok menadžment projektuje ukupno 12,5 milijardi dolara slobodne gotovine do kraja godine.

Netflixov poslovni model postao je visoko predvidljiv; stabilni prihodi od 325 miliona pretplatnika omogućavaju precizno planiranje budžeta za sadržaj i kontinuirano širenje operativne marže. Pad dionica doveo je do toga da se Netflixom sada trguje po cijeni od svega 28 puta većoj od slobodnog novčanog toka i 21 put većoj od procjene buduće zarade.

Dok tržište strahuje od potencijalnog usporavanja rasta ukupnih prihoda, stroga kontrola troškova i neupitna moć određivanja cijena garantuju privlačan rast neto dobiti, čineći trenutno kažnjavanje kompanije na berzi neutemeljenim.

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