Kriza u gaming industriji pogađa Microsoft: Xbox otpušta hiljade radnika

Problemi koji već duže vrijeme potresaju industriju videoigara sada se kristalizuju unutar Microsoftovog Xbox gaming odjela. Novi val otpuštanja u ovom tehnološkom gigantu pokazuje kako rastući troškovi proizvodnje i činjenica da igrači provode najviše vremena uz tek nekoliko omiljenih naslova počinju uzimati svoj danak.

Pored općih pritisaka na tržištu, Xbox se suočava i sa specifičnim unutrašnjim problemima. “Naše poslovanje danas nije zdravo”, napisala je nova izvršna direktorica Xboxa, Asha Sharma, u dopisu kojim je najavila otpuštanja, planove za prodaju četiri studija i organizacione promjene u vrhu kompanije. Sharma, koja je preuzela funkciju u februaru naslijedivši Phila Spencera, naglasila je da Xbox trenutno posluje s maržama koje su tri do deset puta niže u odnosu na konkurentske izdavačke i platformski orijentisane kompanije.

Xbox će smanjiti svoju radnu snagu za 3.200 pozicija do kraja fiskalne 2027. godine, od čega 1.600 stupa na snagu odmah. Ovaj rez čini oko 20% cjelokupnog odjela Xbox i predstavlja dvije trećine ukupnog smanjenja na nivou cijelog Microsofta, gdje je najavljen prekid saradnje sa 4.800 radnika.

Dok globalni prihodi gejming industrije i dalje rastu, te se ove godine očekuje skok od 4,2% na 260 milijardi dolara, kompanije su primorane rezati troškove kako bi poboljšale profitabilnost. Troškovi stvaranja blockbuster naslova postali su ogromni; procjenjuje se da izrada igre “Grand Theft Auto VI”, koja izlazi u novembru, košta studio Rockstar Games između milijardu i milijardu i po dolara. Dodatni pritisak stvara i bum umjetne inteligencije koji podiže cijene memorije i skladištenja, zbog čega će Microsoft od 1. augusta podići cijene Xbox konzola za 100 do 150 dolara, prateći sličan potez Sonyja.

Neuspjeh akvizicija i promjena strategije pod novim vodstvom

Microsoftovi problemi nadilaze prekomjerno zapošljavanje iz ere pandemije. Xbox konzole već dugo zaostaju u prodaji za Sonyjevim PlayStationom i Nintendovim Switchem, dok pretplatnička usluga Game Pass ne bilježi očekivani rast. Kako bi ojačao Game Pass, Microsoft je ranije kupio ZeniMax Media za oko 8 milijardi dolara i Activision Blizzard za oko 69 billion dolara. Međutim, Sharma je otkrila da svi studiji ne donose profit, navodeći da u tipičnoj godini “gube 64 centa na svaki investirani dolar”.

Analitičari ističu da je kupovina Activisiona trebala osigurati ekskluzivni adut u vidu franšize “Call of Duty”, ali igra nije donijela očekivani priliv pretplatnika. Pokazalo se da ovaj naslov stvara veću vrijednost kao premium izdanje od 80 dolara nego kao alat za privlačenje pretplatnika.

Kako bi preokrenula situaciju, Sharma sada mijenja dosadašnju strategiju i ukida menadžerska mjesta, odvaja pojedine studije i preuzima direktan nadzor nad profitabilnim dijelovima poput kreatora igre “Candy Crush”, King studija, unoseći neophodnu finansijsku disciplinu u poslovanje, navodi Business Insider.

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