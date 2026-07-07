Peking razmatra blokadu izvoza naprednih AI modela

Kineske vlasti održale su niz sastanaka s vodećim domaćim tehnološkim kompanijama kako bi razmotrile potencijalno ograničavanje pristupa inostranih korisnika najnaprednijim kineskim modelima vještačke inteligencije, uključujući i one koji još uvijek nisu zvanično lansirani na tržište.

Ovaj potez uslijedio je nakon niza mjera kojima Peking nastoji zadržati domaći razvoj AI tehnologije unutar granica zemlje, što potvrđuje da Kina, baš poput Sjedinjenih Američkih Država, naprednu vještačku inteligenciju sada tretira kao ključnu nacionalnu imovinu koja zahtijeva strogu kontrolu.

Sastancima su prisustvovali predstavnici tehnoloških giganata kao što su Alibaba i ByteDance, te brzorastući startup Z.ai. Kineski AI modeli, posebno nakon prošlogodišnjeg proboja modela R1 kompanije DeepSeek, ostvarili su ogroman globalni uticaj zahvaljujući niskim troškovima i naprednim mogućnostima, pa bi svaka odluka o ograničenju pristupa mogla izazvati potrese na globalnom tržištu i povećati troškove poslovanja za brojne inostrane kompanije.

Strože kazne za krađu tehnologije i kontrola finansiranja

Na sastancima koje je predvodilo Ministarstvo trgovine Kine, učesnici su raspravljali o uvođenju restrikcija za najnaprednije AI modele, obuhvatajući sisteme zatvorenog koda, ali i verzije s otvorenim kodom. Zvaničnici su razmatrali opciju da se svako curenje informacija ili krađa vlasničke AI tehnologije tretira kao teško krivično djelo prema strogom kineskom zakonu o nacionalnoj bezbjednosti.

Takođe, pokrenuto je pitanje implementacije novih mjera koje bi ograničile krug investitora koji mogu finansirati domaće AI startupe. Opseg potencijalnih ograničenja još uvijek je predmet rasprave i spekuliše se da bi se nova pravila mogla primjenjivati isključivo na buduće modele. Kompanije poput Alibabe, čiji je model Qwen izuzetno popularan, te ByteDancea s modelom Doubao i startupa Z.ai, čiji model GLM-5.2 po znatno nižoj cijeni parira američkim pandanima, za sada nisu komentarisale ove navode.

Foto: Zhipu AI logo, REUTERS/Laurie Chen

Geopolitičko rivalstvo s Vašingtonom i zaštita domaćih inovacija

Nacionalna bezbjednost u kontekstu umjetne inteligencije podjednako brine i administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja nastoji spriječiti da američki AI proizvodi završe u rukama vojnih obavještajnih službi Kine ili Rusije. Vašington je u junu zabranio pristup inostranim državljanima najnaprednijim modelima kompanije Anthropic, Fable i Mythos, što pokazuje dubinu ovog tehnološkog jaza. Kineske vlasti su izuzetno zabrinute zbog mogućnosti da američki model Mythos, dizajniran za stručnjake za sajber bezbjednost, iskoristi softverske ranjivosti protiv kineskih interesa, navodi Reuters.

U cilju zaštite sopstvenog tržišta, Kina je ove godine već naredila kompaniji Meta da poništi akviziciju kineskog startupa Manus vrijednu 2 milijarde dolara, te je uvela stroga pravila za prekomorske poslove koji uključuju kinesku tehnologiju i podatke. Pravni stručnjaci u Kini predlažu uvođenje višeslojnog sistema kontrole, prema kojem bi najosjetljiviji pionirski modeli bili potpuno zabranjeni za javno objavljivanje van granica države.