Krah Fordovih električnih automobila: Prodaja pala gotovo na nulu

Prodaja dva ključna električna modela kompanije Ford tokom maja je zabilježila drastičan pad, svodeći se na cifre koje su daleko od prvobitnih planova o stotinama hiljada prodatih primjeraka godišnje.

Isporuke modela Mustang Mach-E potonule su na svega 2.467 jedinica, što predstavlja pad od 44% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno tek 82 vozila dnevno na nivou cijelih Sjedinjenih Američkih Država. Ford je plasiranjem električnog modela pod kultnim brendom Mustang, koji je lansiran još 1964. godine i opremljen benzinskim motorom, pokušao dati snažan zamah svojoj EV tranziciji započetoj 2020., ali rezultati izostaju.

Slična sudbina zadesila je i Ford F-150 Lightning, električni kamionet nazvan po najprodavanijem vozilu u Americi. Unutar ovog tradicionalno najprofitabilnijeg segmenta u SAD-u, Ford je prošlog mjeseca prodao tek 1.046 primjeraka modela Lightning, što je pad od 45% na godišnjem nivou, ili svega 45 prodatih vozila dnevno.

Ironično, izvršni direktor Forda Jim Farley nedavno je testirao kineska električna vozila, nakon čega je priznao da Tesla, GM ili Ford ne mogu parirati onome što nudi Kina, koja potpuno dominira globalnim EV tržištem, opisujući tamošnje proizvođače kao egzistencijalnu prijetnju za Ford. Jedina stvarna prepreka za kineske automobile u SAD-u trenutno su visoke carinske tarife za koje se Ford nada da će ostati na snazi.

Novi projekat od pet milijardi dolara kao odgovor na neizvjesnu budućnost

Uprkos izuzetno lošim dosadašnjim rezultatima, Ford nastoji pokrenuti novu strategiju kroz investiciju vrijednu 5 milijardi dolara u takozvanu Univerzalnu EV platformu i Fordov univerzalni EV proizvodni sistem.

Iz menadžmenta kompanije ovaj projekat najavljuju kao najveću revoluciju u automobilskoj industriji još od uvođenja montažne trake Henryja Forda 1913. Farley je istakao da su primijenili radikalan pristup s ciljem stvaranja pristupačnih električnih vozila koja će oduševiti kupce dizajnom, inovacijama i niskim troškovima vlasništva, a koja će proizvoditi američki radnici.

Prvi proizvod ovog ambicioznog projekta bit će električni kamionet srednje veličine, čiji je dolazak na tržište planiran za 2027. Međutim, uzimajući u obzir brzinu kojom se EV sektor razvija, ovaj rok se čini prilično zakašnjelim.

Dok evropski proizvođači i Fordov domaći rival GM ubrzavaju svoje električne planove, Fordova strategija ostaje pod znakom pitanja, jer će kompaniji biti potrebno znatno više konkurentnih EV modela kako bi opstala u ovoj trci navodi Yahoo Finance.