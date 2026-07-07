Centralna banka: Pucanje AI balona moglo bi gurnuti Veliku Britaniju u recesiju

Velika Britanija se suočava s rizikom od recesije ukoliko dođe do pucanja balona umjetne inteligencije, upozorila je danas Banka Engleske, ukazujući na sve veći priliv kapitala investitora u tehnološke dionice. Eventualna korekcija cijena na tržištu AI dionica, izazvana promjenama u produktivnosti i profitabilnosti tehnoloških kompanija, mogla bi uzrokovati pad BDP-a Velike Britanije od 2,2 odsto, navodi se u novom izvještaju o finansijskoj stabilnosti.

Guverner centralne banke Andrew Bailey istakao je da rizik od oštre korekcije na tržištima kapitala ostaje visok, upozoravajući na trostruku opasnost: prevelike opklade na AI dionice, sporije usvajanje tehnologije od predviđenog i neizvjesnost oko toga koje će firme dugoročno opstati kao pobjednici u ovom sektoru.

Ipak, Bailey je odbacio mogućnost uvođenja novih regulatornih mjera, navodeći da Centralna banka prvo mora bolje razumjeti sve posljedice koje visoke valuacije imaju po finansijsku stabilnost.

Sistemski rizici i neprozirno finansiranje tehnološke infrastrukture

Hedge fondovi su proteklih mjeseci masovno ulagali u poluvodiče, a AI kompanije danas čine polovinu američkog indeksa S&P 500, u poređenju sa četvrtinom iz 2022. godine. Iako su britanski berzanski indeksi manje direktno izloženi AI sektoru, potres na globalnom nivou bi se kroz prelivanje odrazio na tamošnju makroekonomiju. Prema modelima banke, efekti na tržištu dionica činili bi oko 36 odsto udara na ekonomiju, dok bi turbulencije na tržištu obveznica odnijele polovinu tog uticaja.

Dodatnu zabrinutost stvaraju zatvoreni kapitalni krugovi gdje tehnološke firme investiraju u AI kompanije koje potom taj isti novac troše na proizvode tih istih firmi, što povećava šansu za lančani pad zarada.

Takođe, očekivanja za kapitalne izdatke AI konglomerata u 2028. skočila su na više od bilion dolara. Morgan Stanley procjenjuje da bi više od polovine eksternog finansiranja za data centre do 2028. moglo biti pokriveno dugom, pri čemu bi 700 milijardi dolara stiglo iz privatnih kredita. Udio AI divova poput OpenAI i Anthropic u američkom investicijskom dugu skočio je sa 3 odsto krajem prošle godine na 15 odsto u maju 2026., navodi Politico.

Izvještaj zaključuje da zbog različitih i netransparentnih izvora finansiranja banke teško mogu procijeniti svoju stvarnu izloženost AI ekosistemu, dok potencijalne prepreke u snabdijevanju čipovima ili električnom energijom mogu dodatno ugroziti očekivane prihode.