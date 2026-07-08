Potražnja za evropskim zlatnim vizama raste, a ove države pooštravaju uslove za stjecanje državljanstva

Želite li se preseliti negdje u Evropu? Dok interes za programe zlatne vize raste, dobijanje evropskog državljanstva postaje sve teže. A ta dva trenda su međusobno povezana.

Programi zlatnih viza trenutno doživljavaju procvat, a sve više zemalja ih uvodi. Mauricijus je pokrenuo svoj program u maju. Predstojeći program zlatnih viza u Paragvaju, Investor Pass, kao i novi u Argentini. Posebno je zanimljiv zbog oživljavanja turizma u zemlji i mogućnosti dobijanja direktnog stalnog boravka uz investiciju od 150.000 dolara. Liban trenutno razmatra uvođenje novog programa zlatnih viza.

Međutim, zbog stalno promjenjivih propisa i rizika, programi zlatnih viza – a Portugal je dobar primjer – postaju sve složeniji i manje konkurentni. To se dešava u vrijeme kada je sve više Amerikanaca zainteresirano ne samo za preseljenje u inostranstvo, već i za diverzifikaciju svojih životnih opcija i Evropu smatraju rezervnim planom.

Prema New York Timesu, između 30 i 35 zemalja trenutno ima neki oblik programa zlatne vize. Dodatnih 12 zemalja nudi programe državljanstva putem investicije .

Ključna razlika je u tome što programi državljanstva putem investicije vode direktno do pasoša. Zlatne vize omogućavaju put do stalnog boravka, a u nekim slučajevima i do kasnijeg sticanja državljanstva.

Kako funkcionišu programi Zlatna viza i Zlatni pasoš

Christian Nesheim, osnivač IMI platforme , koja se bavi analizom investicijskih migracija, smatra da je proces naseljavanja u novoj zemlji postepen, a ne trenutan. On opisuje taj proces kroz model koji naziva “Piramida prava na boravak“, koji na jednostavan način objašnjava razliku između programa Zlatna viza i Zlatni pasoš.

Prema toj piramidi, imigranti prolaze kroz nekoliko nivoa:

Privremeni boravak – uključuje radne, studentske i vize za digitalne nomade. Boravak se može produžiti, ali pod određenim uslovima. Stalni boravak – pruža vrlo sigurno pravo na život u zemlji i mogućnost ponovnog spajanja porodice. Uglavnom ne uključuje politička prava, ali status postaje trajan. Državljanstvo – donosi puna politička prava, bezuvjetno pravo boravka i diplomatsku zaštitu. Programi državljanstva putem investicije, ili zlatni pasoši, omogućavaju investitorima da odmah dostignu ovaj nivo, preskačući prethodna dva. Nadnacionalno državljanstvo – predstavlja najviši nivo i omogućava ista prava u svim državama date zajednice. Jedini potpuno razvijen pravni primjer danas je državljanstvo Evropske unije, iako postoje slični modeli kao što su Merck Osur, Organizacija istočnokaripskih država (OECS) ili Vijeće za saradnju u Zaljevu (GCC).

Građanin bilo koje države članice Evropske unije uživa jednaka prava u svih 27 država članica. Uključujući slobodu kretanja radi rada, putovanja i obrazovanja.

Bivši program državljanstva Malte putem investicije omogućavao je investitorima da odmah dobiju malteški pasoš. Stoga su sva prava koja proizlaze iz državljanstva Evropske unije zadržana.

Upravo iz tog razloga, najviši sud Evropske unije je presudio da je program nekompatibilan sa zakonodavstvom EU, nakon što je Evropska komisija zaključila da Malta “komercijalizuje” evropsko državljanstvo i krši princip reciprociteta između država članica.

S druge strane, novi program zlatne vize Argentine trebao bi omogućiti direktan put do najvišeg nivoa kroz sticanje prava koja proizlaze iz članstva zemlje u Mercosuru.

Kritike programa Zlatne vize

Kritičari ovih programa tvrde da oni povećavaju cijene nekretnina za lokalno stanovništvo i omogućavaju međunarodno pranje novca.

Programi zlatnih viza su u središtu šire debate o slobodnom kretanju kapitala, društvenoj nejednakosti i globalizaciji.

Zbog takvih zabrinutosti, neke države su ih u potpunosti ukinule. Među najpoznatijim primjerima su Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska.

Od početka rata u Ukrajini, mnoge zainteresovane strane su se okrenule alternativnim mogućnostima. Poput viza za digitalne nomade, programa za visokokvalifikovane stručnjake ili poslovne ljude.

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Jedan primjer je britanska Global Talent Visa, za koju je interes značajno porastao nakon ukidanja Tier 1 investicijske vize, koja je bila britanska verzija programa zlatne vize.

Kada je Španija u aprilu 2025. godine okončala svoj program zlatnih viza, mnogi investitori su preusmjerili svoj interes na druge opcije. Uključujući boravišne dozvole zasnovane na pasivnom prihodu ili status digitalnog nomada.

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) prati sve programe boravka i državljanstva putem investicija širom svijeta i objavljuje listu onih koji se smatraju visokorizičnim. To jest, onih koji bi mogli biti zloupotrijebljeni za prikrivanje imovine u inostranstvu i narušavanje poreske transparentnosti.

Sve više evropskih zemalja otežava dobijanje državljanstva

U Evropi je sve izraženiji trend pooštravanja uslova za sticanje državljanstva. To je odgovor na političke debate o pristupu lokalnim resursima i pitanju ko ima pravo da se naseli u određenoj zemlji.

Najvažnije promjene uključuju:

Portugal je nedavno usvojio zakon kojim se minimalni period boravka prije podnošenja zahtjeva za državljanstvo povećava sa pet na deset godina .

je nedavno usvojio zakon kojim se minimalni period boravka prije podnošenja zahtjeva za državljanstvo povećava sa . Norveška je pripremila zakon kojim bi se minimalni period boravka za sticanje državljanstva povećao sa tri na sedam godina .

je pripremila zakon kojim bi se minimalni period boravka za sticanje državljanstva povećao sa . U oktobru 2024. godine, Finska je produžila potreban period boravka sa pet na osam godina , a od 2027. godine planira uvesti obavezni test za sticanje državljanstva.

je produžila potreban period boravka sa , a od 2027. godine planira uvesti obavezni test za sticanje državljanstva. Švedska je usvojila reformu kojom se uslov za sticanje državljanstva povećava sa pet na osam godina. Uvođenjem uslova da podnosilac zahtjeva bude finansijski nezavisan.

Švedski ministar za migracije Johan Forssell je tim povodom izjavio: “Bilo je moguće postati državljanin nakon pet godina života u zemlji, a da osoba ne zna ni jednu riječ švedskog jezika, ne poznaje švedsko društvo ili čak nema vlastiti izvor prihoda.”

Ove promjene pokazuju da evropske vlade sve više pokušavaju pronaći ravnotežu između politika međunarodne mobilnosti i sve jačih unutrašnjih političkih pritisaka povezanih s imigracijom i sticanjem državljanstva.

Alex Ledsom, saradnik Forbesa