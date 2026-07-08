Trump kaže da nije znao šta je crveni karton prije nego što je pozvao FIFA-u

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je lobirao kod FIFA-e da ukine suspenziju američkom reprezentativcu Folarin Balogunu uoči utakmice protiv Belgije, dok je Belgijski fudbalski savez optužio FIFA-u za nepravedno vođenje žalbenog postupka na tu odluku.

Trump je u ponedjeljak na konferenciji za novinare rekao da je “omogućio” FIFA-i da ukine suspenziju, nakon što je pozvao predsjednika te organizacije Giannija Infantina.

Trump je rekao da je sudija “donio odluku u koju niko nije mogao povjerovati” i da je, kada je saznao šta je crveni karton, rekao: “Mora da se šališ!”

Infantino je branio odluku o crvenom kartonu uprkos kritikama Trumpove intervencije, navodeći u saopštenju da redovno razgovara s Trumpom o pitanjima vezanim za Svjetsko prvenstvo i insistirajući da su sudska tijela FIFA-e nezavisna i da “odlučuju o slučajevima na osnovu važećih propisa i konkretnih činjenica koje su im predočene”.

Duel Tarika Muharemovića i Folarina Baloguna, nakon kojeg je Balogun zaradio crveni karton, Foto: REUTERS/Pedro Nunes

Trumpovo učešće i odluka FIFA-e

Trumpovo učešće i odluka FIFA-e da dozvoli Balogunu da igra bacili su Svjetsko prvenstvo u haos, a Belgijski fudbalski savez optužio je FIFA-u za nepravedno postupanje u vezi sa suspenzijom i žalbom.

Kraljevski fudbalski savez Belgije (RBFA) objavio je da je uputio pismo FIFA-i tražeći potpuno objašnjenje, te da je FIFA odgovorila da pismo smatra formalnom žalbom i imenovala sudiju koji će rješavati slučaj.

FIFA je dala RBFA-i “samo nekoliko sati da dopuni tu žalbu”, saopštila je asocijacija. Prema New York Timesu, FIFA je navodno postavila rok do 8:00 sati po istočnom vremenu za podnošenje informacija o žalbi.

Donald Trump drži crveni karton dok se sastaje s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom u Ovalnom uredu Bijele kuće u Washingtonu, SAD, 28. augusta 2018., Foto: REUTERS/Leah Millis

RBFA je izjavila da “još uvijek nije dobila nikakvu odluku niti objašnjenje od FIFA-e u vezi s ovim slučajem” i da “nema drugu mogućnost osim da ospori pravo igrača da igra u predstojećoj utakmici”.

RBFA je prethodno saopštila da je “zapanjena” odlukom, napominjući da disciplinski kodeks FIFA-e propisuje da crveni karton automatski znači suspenziju za sljedeću utakmicu tima, “kao što je bio slučaj sa svim prethodnim crvenim kartonima dodijeljenim tokom ovog Svjetskog prvenstva”.

Forbes je kontaktirao FIFA-u u vezi s tvrdnjama RBFA-e.

Glavni kritičari

Selektor Belgije Rudy Garcia našalio se tokom konferencije za novinare u nedjelju da nije znao da je 5. juli “Dan šale” na Svjetskom prvenstvu i rekao da kada Belgija izađe na teren u ponedjeljak navečer, ne brani samo nacionalni tim ili fudbalski savez zemlje, već “brani fudbal, njegovu etiku i integritet”.

Belgijski golman Thibaut Courtois, koji je sjedio pored Garcije, rekao je da je tim iznenađen vremenom donošenja odluke, samo dan prije utakmice, ali da se “ništa ne mijenja” za igrače i da je fokus tima na terenu.

Unija evropskih fudbalskih saveza, UEFA (Union of European Football Associations), krovna organizacija evropskog fudbala, objavila je u utorak oštro saopštenje u kojem je navela da je odluka o ukidanju Balogunove suspenzije zbog crvenog kartona “prešla crvenu liniju”.

Govoreći o drugim igračima koji su odslužili suspenziju od jedne utakmice nakon crvenog kartona, UEFA je izjavila: “Minimalna automatska suspenzija od jedne utakmice nakon crvenog kartona nije diskreciona opcija i ne zahtijeva odluku nadležnog tijela da bi stupila na snagu. To je princip ugrađen u propise, koji ne može biti predmet izuzetka, a kamoli usred turnira.”

Saopštenje je završeno riječima: “Izražavamo svoje nevjerovanje zbog takve presedanske, neshvatljive i neopravdane odluke.”

Jesu li drugi timovi komentirali odluku?

U nedjelju je Engleska pobijedila Meksiko rezultatom 3:2 u osmini finala i plasirala se u četvrtfinale, gdje će igrati protiv Norveške. Međutim, tim će biti bez defanzivca Jarella Quansaha, koji je dobio crveni karton zbog opasnog klizanja na Meksikancu Jesusu Gallardu.

Na konferenciji za novinare nakon utakmice, selektor Engleske Thomas Tuchel izrazio je svoje neslaganje s odlukom FIFA-e da ukine suspenziju zbog crvenog kartona Balogunu, rekavši da bi to izazvalo zabunu među ostalim timovima.

“Ko poništava ovu odluku, kada i na osnovu čega? I koliko daleko to sada može ići? To mi je jednostavno čudno”, rekao je Tuchel.

Kada je novinar pitao Tuchela da li bi engleska reprezentacija mogla lobirati kod predsjednika Donalda Trumpa da interveniše i poništi Kwanszeovu suspenziju od jedne utakmice, selektor Engleske se našalio: “Možda, to je dobar početak.”

Šta su rekli drugi fudbalski analitičari?

Govoreći na BBC Sportu uoči utakmice Engleska-Meksiko, bivši igrač Engleske i Manchester Uniteda Wayne Rooney rekao je da je odluka u slučaju Balogun “potpuna sramota”.

“Infantino bi se trebao stidjeti zbog ovoga. Sportski duh igre je ovdje doveden u pitanje”, rekao je Rooney.

Francuska fudbalska legenda i komentator Fox Sportsa (Fox Sports) Thierry Henry (Thierry Henry) rekao je da je odluka vjerovatno “slomila duh” belgijskog tima, ističući da su se oni vjerovatno pripremili da igraju utakmicu na “određeni način”, a sada odjednom moraju promijeniti taktiku i pripremu.

Henry je rekao da smatra da Balogun nikada nije zaslužio crveni karton, ali je kritikovao FIFA-u zbog vremena koje je bilo potrebno da se donese konačna odluka u tom slučaju.

Šta je rečeno o navodnom Trumpovom pozivu Infantinu?

Njemački fudbalski trener Jürgen Klopp, koji je s Liverpoolom osvojio englesku Premijer ligu i Ligu prvaka, rekao je da pravila takmičenja nalažu da Balogun ne može igrati protiv Belgije, čak i ako ljudi smatraju da je crveni karton nepravedan.

Govoreći o navodnom telefonskom razgovoru između predsjednika i prvog čovjeka FIFA-e, Klopp je rekao: “Ovo je naša igra, a ne njihova… Ako su Trump i Infantino zaista sve ovo dogovorili između sebe, to je ludo. To dovodi sve u pitanje.”

Siladitya Ray, Forbes

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