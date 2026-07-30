Njemački automobilski gigant ukida 8.000 radnih mjesta, ovi sektori su prvi na udaru

Njemački automobilski gigant BMW planira ukinuti do 8.000 radnih mjesta u svojoj matičnoj zemlji, prema medijskim izvještajima, u najnovijem potezu evropskih proizvođača automobila koji pokušavaju smanjiti troškove pod pritiskom kineske konkurencije.

Kompanija sa sjedištem u Minhenu pokrenula je program dobrovoljnog odlaska zaposlenih koji je dogovoren s predstavnicima radnika, potvrdio je glasnogovornik BMW-a u srijedu.

Sporazum između kompanije i radničkog vijeća odnosi se na sektore administracije i razvoja, dok proizvodni pogoni nisu obuhvaćeni planiranim smanjenjima. BMW trenutno zapošljava oko 160.000 ljudi širom svijeta.

Najavljeni rezovi

Najavljeni rezovi dolaze u trenutku duboke transformacije evropske automobilske industrije, koja se suočava s rastom kineskih proizvođača električnih vozila, pritiskom na cijene i visokim troškovima prelaska s motora s unutrašnjim sagorijevanjem na električne pogone.

Kineske kompanije posljednjih godina brzo su povećale svoj udio na tržištu električnih automobila, dok su istovremeno pokrenule agresivan cjenovni rat na domaćem tržištu. Kina je ranije bila jedno od najvažnijih tržišta za evropske proizvođače poput BMW-a, ali su slabija potražnja i jačanje lokalnih konkurenata smanjili profitne marže.

Evropski proizvođači dodatno su opterećeni potrebom da finansiraju vlastitu elektrifikaciju, kao i posljedicama američkih carina. Zbog toga su kompanije poput Volkswagen Group, Stellantis i Ford Motor Company počele sarađivati s kineskim proizvođačima kako bi ubrzale razvoj i prodaju električnih vozila u Evropi.

Smanjenje broja zaposlenih u BMW-u dolazi nakon što je Milan Nedeljkovic, bivši šef proizvodnje kompanije, u maju preuzeo funkciju izvršnog direktora.

Foto: REUTERS/Angelika Warmuth

Glasnogovornik BMW-a izjavio je da kompanija “proaktivno oblikuje duboke promjene koje se dešavaju u njenom poslovnom okruženju”.

“One uključuju tehnološku transformaciju automobilske industrije, geopolitičke neizvjesnosti, promjene tržišnih uslova i razvoj situacije u Kini”, rekao je predstavnik kompanije.

Kriza zahvatila cijelu njemačku autoindustriju

BMW nije jedini njemački proizvođač koji smanjuje troškove. Volkswagen Group, najveći proizvođač automobila u Njemačkoj prema obimu proizvodnje, potvrdio je planove za ukidanje do 100.000 radnih mjesta od ukupno 650.000 zaposlenih.

Plan Volkswagena uključuje zatvaranje četiri fabrike i prepolovljavanje broja modela koje proizvodi.

Problemi su pogodili i luksuzni segment. Porsche, brend u vlasništvu Volkswagena, prolazi kroz opsežno restrukturiranje. Kompanija je ove sedmice dogovorila dodatnih 5.000 otkaza, čime bi ukupan broj planiranih smanjenja do 2035. godine mogao dostići 9.000 radnih mjesta, odnosno oko petinu zaposlenih.

Porsche je u srijedu prijavio dobit prije oporezivanja od 1,4 milijarde eura, u odnosu na 1,1 milijardu eura godinu ranije.

Ipak, poslovanje kompanije u Kini ostaje pod pritiskom. Prodaja Porschea na kineskom tržištu pala je za 30 posto u prvoj polovini 2026., na 14.500 vozila, dok je ukupni pad prodaje grupe iznosio 17 posto.

Dodatni udar na prodaju električnih modela, uključujući Porsche Taycan, došao je nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da ukine subvencije za električna vozila, navodi Guardian.

Evropski proizvođači automobila tako se istovremeno suočavaju s više izazova: kineskim rivalima koji osvajaju tržišni udio, rastućim troškovima elektrifikacije i promjenama globalne trgovinske politike.

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