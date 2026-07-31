Programeri više nisu favoriti: Studenti humanističkih nauka najjači igrači i poželjni za tehnološke kompanije

Tokom većeg dijela prethodne decenije, gotovo svaki ambiciozni student mogao je čuti isti savjet. Naučite programirati. Diploma iz STEM oblasti (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika) smatrana je jedinom kartom za šestocifrenu platu, dok je diploma iz društvenih i humanističkih nauka dovela do profesionalne stagnacije. Međutim, 2026. godina je potpuno promijenila pravila igre.

Kako umjetna inteligencija sve više automatizira tehničke vještine, tržište rada bilježi porast potražnje za nečim što umjetna inteligencija ne može lako zamijeniti – sposobnošću izgradnje brenda, uvjeravanja anketara i pričanja priče koja privlači pažnju.

Najnoviji podaci sa LinkedIna o tržištu rada pokazuju da diplomci engleskog i društvenih nauka u tehnološkom sektoru danas lakše pronalaze posao od mladih inženjera sa usko specijalizovanim znanjem. To pokazuje da ulazimo u eru u kojoj prednost imaju oni koji znaju kako oblikovati narativ. Zato su ljudi sa obrazovanjem u humanističkim naukama sve više u poziciji da vode eru vještačke inteligencije, umjesto da zaostaju za njom. Evo zašto vaša “meka” diploma može biti skrivena prednost koju vrijedi iskoristiti.

Jaz u prevođenju između umjetne inteligencije i ljudi

Umjetna inteligencija može generirati hiljade linija koda za samo nekoliko sekundi. Ali on teško razumije zašto je taj kod važan ljudima koji donose poslovne odluke. Na isti način, on može napisati marketinški e-mail, ali ne može izgraditi emocionalnu vezu s brendom kojoj će ljudi zapravo vjerovati.

Upravo tu obrazovanje iz humanističkih nauka postaje velika prednost. Učilo vas je da analizirate skrivena značenja, razumijete historijski kontekst i argumentirate određeno gledište. Danas svi imaju pristup istim AI alatima, i često se čini da više podataka automatski znači bolje rezultate. Međutim, pobjednik je onaj ko zna kako te podatke pretvoriti u priču koja će uvjeriti upravni odbor.

Upravo taj jaz između podataka i njihovog značenja jedan je od pokazatelja koji ukazuje na poslove koji su otporni na umjetnu inteligenciju ili na one koje će umjetna inteligencija zamijeniti tek mnogo kasnije.

Savladavanje “Kontekstualnog inženjerstva”

Svijet tehnologije je opsjednut pisanjem najboljih uputa za sticanje diplome magistra prava (LLM). Ali oni koji znaju kako “projicirati” kontekst mogu ići mnogo dalje.

Tehnički korisnici često koriste vještačku inteligenciju kao kalkulator od kojeg očekuju direktan odgovor. S druge strane, diplomirani humanista može posmatrati vještačku inteligenciju kao istraživačkog asistenta koji pruža dubinski kontekst potreban za kvalitetan konačni rezultat.

Na primjer, umjesto da jednostavno tražite od vještačke inteligencije da napiše izvještaj, možete koristiti svoje analitičke vještine kako biste mu dali pravi narativni okvir i ton prilagođen vašoj ciljnoj publici. Također mu možete ponuditi historijske primjere koji će dodatno obogatiti kontekst.

Drugim riječima, unosite ono što je suština svakog kvalitetnog sadržaja – njegovu “dušu” – što često previde isključivo tehnički korisnici.

Fotografija: Shutterstock

Iskoristite razumijevanje ljudi u svoju korist u sali za sastanke

Jedno od najvećih uskih grla u tehnološkim kompanijama je komunikacija između ljudi koji razvijaju softver i onih koji ga finansiraju ili kupuju.

Tehnički timovi često koriste tehnički žargon koji otuđuje generalne direktore i članove upravnog odbora. Najvažnije za njih je kakvu će poslovnu vrijednost donijeti gotov proizvod.

Ako ste studirali engleski jezik ili filozofiju, vaša najveća vještina je prevođenje složenih ideja. Možete prevesti složene tehničke koncepte na poslovni jezik koji upravni odbor razumije i cijeni.

Kada se pozicionirate kao veza između razvojnog tima i top menadžmenta, prelazite iz uloge izvršitelja u ulogu strateškog savjetnika.

Povećajte svoju “stopu svestranosti”

Godinama su generalisti bili podcjenjivani. Mnogi su smatrali da biti “pomalo od svega” znači nemati pravo područje stručnosti.

Ove godine, to je postala strategija preživljavanja.

Specijalizovani AI agenti sve više preuzimaju poslove usko profilisanih stručnjaka. Istovremeno, napreduju ljudi sa visokim stepenom svestranosti.

Humanističke nauke vas uče kako da učite. Bez obzira da li analizirate roman iz 19. vijeka ili strategiju za proširenje poslovanja na nova tržišta 2026. godine, metodologija ostaje ista. Istražujete, povezujete informacije, donosite zaključke i gradite argumente.

Upravo ta sposobnost vam omogućava da se lako prilagodite različitim poslovima i odjeljenjima, dok drugi ostaju ograničeni na jedno usko područje.

“Meka” diploma

Ne izvinjavaj se što si studirao društvene ili humanističke nauke. U svijetu koji postaje sve automatizovaniji, prednost će imati onaj ko je najljudskiji.

Vještačka inteligencija može obrađivati ​​logiku, ali značenje i smisao i dalje stvaraju ljudi.

Kada jednom prihvatite da su vještine komunikacije ono što vas izdvaja od drugih, mogli biste se iznenaditi koliko daleko vas one mogu odvesti.

Vrijeme je da prevaziđete vlastita ograničenja i naučite kako jasno pokazati vrijednost svog rada. Fakultet koji ste završili više ne određuje vašu budućnost.

Ne pokušavajte se takmičiti sa mašinama u onome u čemu su najbolje. Umjesto toga, iskoristite svoju sposobnost da oblikujete narativ i ponudite drugačiju perspektivu. To može postati vaša najveća konkurentska prednost.

Sho Dewan, saradnik Forbesa

Zašto su studenti humanističkih nauka najjači igrači u tehnološkom svijetu 2026. godine