Ovo su najplaćeniji podcasteri u 2026. godini

Sa ulaskom streaming platformi na tržište podcasta, granice između podcast autora, televizijskih voditelja i digitalnih kreatora sadržaja nikada nisu bile nejasnije, a zarade nikada veće.

Kada je Jay Shetty 2019. godine pokrenuo podcast On Purpose, mnogi su mu govorili da je zakasnio. Tvrdili su da je tržište već prezasićeno i da više nema prostora za rast. Uostalom, pitali su se, zar nije bio samo još jedan kreator sadržaja?

Sedam godina kasnije, 38-godišnji autor i govornik vodi jedan od najpopularnijih podcasta na svijetu. Njegovi razgovori s globalno poznatim ličnostima, među kojima su Michelle Obama i Matt Damon, okupljaju milionsku publiku na YouTubeu, ali i na audio platformama kompanije iHeartMedia. Forbes procjenjuje da su mu distributivni ugovori u posljednjih 12 mjeseci donijeli oko 21 milion dolara.

Po isteku tih ugovora ove godine, Shetty je sklopio potpuno novu vrstu partnerstva. Njegov podcast više neće biti dostupan samo na Spotifyju – audio i video verzije emitovat će se i na Netflixu. Prema Forbesovim procjenama, dvije kompanije zajedno će mu tokom naredne tri godine isplatiti oko 100 miliona dolara.

„Kada sam počinjao, video nije bio standardni dio podcasta“, rekao je Shetty za Forbes. „Danas su se četiri najveće streaming platforme nadmetale za prava na moju emisiju. Nevjerovatno je vidjeti koliko je interesovanje poraslo, ne samo za mene nego i za cijelu industriju.“

Ono što ovakve ugovore čini posebno vrijednim jeste činjenica da podcast autori, za razliku od producenata filmova ili televizijskih serija, uglavnom zadržavaju vlasništvo nad intelektualnim pravima svojih emisija. Streaming platforme zato plaćaju desetine miliona dolara samo za vremenski ograničenu licencu za distribuciju sadržaja i prodaju oglasnog prostora.

Upravo zbog toga su Netflix, Hulu i Tubi godinama bili oprezni prema podcast industriji, dopuštajući YouTubeu da postane najveća svjetska platforma za ovaj format. Međutim, od 2025. godine situacija se mijenja. Streaming servisi počeli su agresivno ulagati u podcast sadržaj kako bi smanjili dominaciju YouTubea i povećali vrijeme koje korisnici provode na njihovim platformama.

Prema izvorima iz industrije, Netflix je nakon početnih ponuda od jednog do dva miliona dolara, koje su vodeći autori uglavnom odbijali, promijenio strategiju. Kompanija je počela nuditi ugovore vrijedne desetine miliona dolara godišnje kako bi privukla najpoznatije podkastere sa Spotifyja, iHeartMedije i drugih velikih mreža.

YouTube/Screenshot

Takav pristup već daje rezultate. Britanska podcast mreža Goalhanger, prema navodima medija, dobila je 19 miliona dolara za emitovanje svega 40 epizoda emisije The Rest Is Football tokom Svjetskog prvenstva.

„Na video podcaste gledamo kao na modernu verziju televizijskih talk show emisija“, rekao je izvršni direktor Netflixa Ted Sarandos predstavljajući poslovne rezultate kompanije. „Samo što danas ne postoji jedan dominantan format, nego stotine različitih emisija.“

Ipak, najveća prednost podcasta u odnosu na tradicionalnu televiziju ostaje njihova jednostavnost. Produkcija je znatno jeftinija, sadržaj se može objavljivati tokom cijele godine, a najveći dio prihoda dolazi od oglasa koje sami voditelji čitaju u emisijama. Upravo zbog tog odnosa povjerenja između autora i publike, oglašivači su spremni platiti znatno više nego za klasične reklame.

Na vrhu Forbesove liste i ove godine nalazi se Joe Rogan. Njegov podcast The Joe Rogan Experience i dalje je najutjecajniji na svijetu, sa više od 80 miliona pregleda i slušanja mjesečno. Novi ugovor sa Spotifyjem, potpisan 2024. godine, mogao bi dostići vrijednost od čak 250 miliona dolara, čime je Rogan zadržao status najplaćenijeg podkastera na svijetu.

Matt Craig, Forbes

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