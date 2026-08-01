Od paste za zube do statusnog simbola: Kako je oralna higijena postala novo luksuzno tržište

Nakon kozmetike, parfema i proizvoda za njegu kože, trend premiumizacije zahvatio je i proizvode za oralnu higijenu. Paste za zube koje koštaju više od 20 eura, vodice za ispiranje usta inspirisane parfemima i dizajnerske četkice pokazuju da se proizvodi koje svakodnevno koristimo sve češće pozicioniraju kao luksuzni lifestyle artikli.

Ono što je nekada bilo isključivo dio svakodnevne rutine danas postaje izraz ličnog stila. Umjesto da budu sakriveni u kupatilskom ormariću, četkice za zube, paste i vodice za ispiranje usta sve češće zauzimaju mjesto na policama modernih kupatila i pojavljuju se na fotografijama influensera i ljubitelja dizajna, rame uz rame s luksuznom kozmetikom i skupocjenim detaljima za uređenje doma.

Prema analizi marketinške kompanije VLM, tržište oralne higijene sve se više udaljava od svoje tradicionalne zdravstvene uloge i postaje dio šire industrije wellnessa, ljepote i ličnog identiteta.

Dizajn i mirisi umjesto obične mente

Na tom trendu posljednjih godina nastao je niz novih brendova koji pokušavaju promijeniti način na koji potrošači doživljavaju proizvode za njegu zuba.

Francuski brend Le Bon razvija paste za zube u saradnji s parfemskim stručnjacima iz Grassea, svjetske prijestolnice parfema. Osim klasične mente, u ponudi su okusi poput crne ribizle, ruže ili cvijeta narandže, dok ambalaža više podsjeća na luksuznu kremu za ruke nego na klasičnu pastu za zube.

Model SLIM švedske kompanije Apriori razvijen je s naglaskom na održivi dizajn i funkcionalnost foto: Apriori

Švedski Selahatin otišao je korak dalje i svoje proizvode opisuje terminologijom karakterističnom za parfemsku industriju. U saradnji s poznatim modnim dizajnerom Rickom Owensom predstavio je limitiranu kolekciju inspirisanu notama madagaskarske vanilije i crnog bibera.

Trend nije zaobišao ni četkice za zube. Švedski Apriori razvija modele s posebnim rasporedom vlakana koji bi trebali omogućiti efikasnije čišćenje, ali jednaku pažnju posvećuje i minimalističkom dizajnu.

Švicarski Aurezzi prodaje četkice čije su drške presvučene 24-karatnim zlatom po cijeni od oko 50 eura, dok američki Machete svoje modele izrađene od italijanskog acetata promovira kao dizajnerski dodatak kupatilu. Istovremeno, švicarski Curaprox nudi pristupačniju alternativu kroz široku paletu boja i modernog dizajna.

Promjene su vidljive i kod električnih četkica za zube, koje se sve češće proizvode u pastelnim bojama i s dizajnom prilagođenim savremenim enterijerima, umjesto nekadašnje jednostavne bijele plastike.

Šta kažu stomatolozi?

Iako stručnjaci pozdravljaju činjenicu da sve više ljudi obraća pažnju na oralnu higijenu, upozoravaju da visoka cijena i atraktivan dizajn nisu garancija kvaliteta.

Posebno ističu da pojedine premium paste za zube ne sadrže fluor, koji se smatra jednim od najvažnijih sastojaka u prevenciji karijesa. Zato naglašavaju da bi prilikom kupovine mnogo važnije od mirisa, okusa ili luksuznog pakovanja trebalo biti provjeriti sastav proizvoda i njegovu naučnu utemeljenost.

Drugim riječima, elegantna ambalaža može privući pažnju, ali ne može zamijeniti dokazanu efikasnost.

Kada pasta za zube postane kolekcionarski predmet

Da luksuzna oralna higijena više nije samo prolazni trend pokazuje i tržište kolekcionarskih proizvoda. Limitirana kolekcija Rick Owens x Selahatin rasprodana je ubrzo nakon predstavljanja, a danas se na platformama za preprodaju prodaje po višestruko većim cijenama od originalnih.

Prema komentarima korisnika na Redditu, dio kupaca ove proizvode uopće ne koristi za svakodnevnu njegu zuba. Umjesto toga, kupuju ih kao kolekcionarske primjerke ili dizajnerske detalje za svoje kupatilo.

Sve to pokazuje kako se i tržište oralne higijene mijenja pod utjecajem luksuzne industrije. Potrošači danas ne kupuju samo funkcionalan proizvod, već iskustvo, dizajn i osjećaj ekskluzivnosti. Upravo zato pasta za zube, nekada jedan od najobičnijih proizvoda u domaćinstvu, postaje dio sve profitabilnijeg tržišta luksuznih lifestyle brendova.

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