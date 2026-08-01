Vojska spremna: Zašto Saudijska Arabija sprema novu ofanzivu u Jemenu i ko će kontrolisati vrata svjetske trgovine naftom?

Rijad pokušava zaštititi ključne energetske rute nakon prijetnji blokadom Crvenog mora

Saudijska Arabija priprema veliku vojnu operaciju protiv pobunjeničkog pokreta Huti u Jemenu, koja bi mogla uključivati pomorske snage, ali i kopnenu ofanzivu u centralnim dijelovima zemlje, navode jemenski izvori, prenosi The Guardian.

Prema informacijama do kojih je došao britanski list, cilj Rijada je razbiti pritisak na svoje izvozne pravce za naftu nakon što su Huti zaprijetili blokadom saudijskih brodova u Crvenom moru. Istovremeno, Saudijska Arabija pokušava formirati međunarodnu pomorsku koaliciju koja bi zaštitila trgovačke brodove od napada u jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih koridora – Bab al-Mandabu.

Saudijsko ministarstvo odbrane saopćilo je da je 14 država, među kojima su Turska, Pakistan, Egipat, Sudan i Džibuti, podržalo formiranje multinacionalne pomorske odbrambene koalicije.

Huti, pokret blizak Iranu koji kontroliše glavni grad Jemena Sanu i veliki dio obale Crvenog mora, objavili su 20. jula da uvode blokadu protiv saudijskih brodova. Međutim, negirali su tvrdnje da planiraju uvesti opće takse ili naplate svim brodovima koji prolaze tim područjem.

REUTERS/Khaled Abdullah

Ova grupa tvrdi da će blokada biti ukinuta kada Saudijska Arabija prekine vlastitu blokadu Jemena, pokušavajući sukob predstaviti kao pitanje budućnosti Jemena, a ne direktan sukob s Iranom.

Saudijska Arabija je ušla u građanski rat u Jemenu 2015. godine, predvodeći međunarodnu koaliciju koja je podržavala međunarodno priznatu vladu protiv Huta.

Bitka za Crveno more i naftne izvozne rute

Rijad je od Sjedinjenih Američkih Država i nekoliko evropskih država – uključujući Njemačku, Francusku, Veliku Britaniju i Italiju – zatražio podršku za pomorsku koaliciju u Crvenom moru.

Evropska unija već ima svoju pomorsku misiju Aspides, čiji je zadatak zaštita trgovačkog pomorskog saobraćaja u toj regiji, ali još nije jasno da li Huti zaista planiraju potpunu blokadu Crvenog mora ili su njihove prijetnje usmjerene isključivo prema Saudijskoj Arabiji.

Huti su 25. jula saopćili da su pogodili „osjetljive“ lokacije povezane s transportom nafte u Saudijskoj Arabiji, uključujući infrastrukturu koja povezuje naftna polja u istočnoj provinciji sa izvoznim terminalima na obali Crvenog mora.

Za Saudijsku Arabiju problem je posebno ozbiljan jer je rat s Iranom dodatno ugrozio Hormuški moreuz – drugi ključni energetski prolaz na suprotnoj strani Arapskog poluotoka.

Prije početka sukoba s Iranom, čak 80 posto saudijskog izvoza sirove nafte prolazilo je kroz Hormuški moreuz. Zbog toga je Crveno more postalo još važnije za saudijsku energetsku strategiju, a više od polovine izvoza sada se transportuje kopnenim putem do terminala u luci Yanbu.

Sukob se širi i na Irak

Napetosti između Saudijske Arabije i iranskih saveznika nisu ograničene samo na Jemen.

Saudijski zračni napadi u Iraku ove sedmice usmrtili su najmanje 20 ljudi nakon što su saudijske snage uzvratile na napade iračkih milicija koje podržava Iran, a koje su prethodno ciljale saudijsku energetsku infrastrukturu.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su zajednički američko-saudijski napadi izvedeni uz saglasnost iračke vlade, ali Bagdad tu tvrdnju nije zvanično potvrdio.

Saudijski ministar odbrane princ Khalid bin Salman održao je hitan sastanak s Trumpom i potpredsjednikom SAD-a JD Vanceom kako bi razgovarali o narednim koracima.

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Prema navodima izvora, Saudijska Arabija želi pokazati da će zaštititi svoju teritoriju i energetsku industriju, ali istovremeno ne želi dodatno širiti rat s Iranom. Rijad smatra da se dio sporova između Washingtona i Teherana još uvijek može riješiti diplomatskim putem.

Moguća kopnena operacija u Jemenu

Prema jemenskim izvorima koje citira The Guardian, saudijske vojne aktivnosti unutar Jemena uključuju premještanje i koncentraciju snaga koje bi mogle biti priprema za napad na provinciju Al-Bayda u centralnom dijelu zemlje.

Huti su tu oblast zauzeli tokom borbi 2020. i 2021. godine, a njena kontrola ima strateški značaj jer se nalazi između nekoliko važnih vojnih pravaca.

Sukobi između Saudijske Arabije i Huta intenzivirali su se posljednjih sedmica. Huti su izveli napade na objekte saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco, nakon čega je Saudijska Arabija izvela zračne napade na položaje Huta u luci Hodeida.

Napetosti su dodatno porasle nakon napada na treći saudijski komercijalni brod u Crvenom moru.

Krhki mir koji se raspada

Saudijska Arabija i Huti više od deset godina bore se za utjecaj i kontrolu nad Jemenom. Relativno stabilan, ali krhak status quo posljednjih mjesec dana počeo se raspadati.

Analitičari smatraju da bi smirivanje tenzija u Jemenu bilo moguće ukoliko bi zaljevske zemlje i Iran postigli dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza.

Pregovori između Omana i Irana i dalje traju, a Teheran zahtijeva da brodovi kroz moreuz koriste sjeverni plovni pravac bliže iranskoj obali.

Dok diplomatski napori traju, Saudijska Arabija priprema vojne opcije, a razvoj situacije u Jemenu mogao bi postati jedan od ključnih faktora koji će odrediti da li će se sukob na Bliskom istoku širiti ili krenuti prema smirivanju.

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