Sarajevo na vrhuncu ljetne sezone: Merlinovi koncerti i SFF pune grad, smještaj gotovo rasprodan

Kanton Sarajevo ovih dana bilježi jednu od najvećih turističkih posjeta ovog ljeta. Uz bogatu turističku ponudu, veliki priliv gostiju iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Evrope dodatno su podstakli spektakularni koncerti Dine Merlina na stadionu “Asim Ferhatović Hase”. Nakon dvije rasprodane večeri, večeras će biti održan i treći koncert, dok se već očekuje novi val posjetilaca zbog predstojećeg Sarajevo Film Festivala (SFF).

Merlin ponovo osvojio Koševo

“Prije svega, da vam se zahvalim, jer bez vas ovo ne bi bilo moguće”, poručio je Dino Merlin publici tokom koncerata.

Nakon više od deset godina, Merlin se vratio na stadion “Asim Ferhatović Hase”, gdje su desetine hiljada posjetilaca zajedno pjevale njegove najveće hitove. Dva održana koncerta opravdala su velika očekivanja publike, uz emotivnu atmosferu i impresivnu muzičko-scensku produkciju.

Drugi koncert završen je nešto prije ponoći, a posebno emotivan trenutak uslijedio je tokom izvođenja pjesme “Godino vrela”, kada su desetine dronova na noćnom nebu iscrtale svjetlosni lik muzičke legende Halida Bešlića. Spektakl je završen vatrometom koji je obasjao nebo iznad Koševa.

Posjetioci stigli iz cijelog regiona

Koncerti su u Sarajevo privukli brojne goste iz Bosne i Hercegovine, ali i iz zemalja regiona te dijaspore.

“Juče smo stigli, bili smo na koncertu. Danas ostajemo ovdje, sutra također, tako da ćemo baš prošetati Sarajevom. Koncert je bio savršen, kao što smo i očekivali. Pravi je čarobnjak”, rekla je Tamara iz Sjeverne Makedonije.

“Već se sutra vraćamo jer moramo raditi. Došli smo juče i večeras smo na koncertu. Zbog koncerta smo i došli. Prvi put sam u Sarajevu”, kazala je Radmila iz Beograda.

“Bili smo juče na koncertu i bilo je stvarno odlično. Dino Merlin ima toliko pjesama da bi mogao pjevati tri dana bez prestanka”, rekla je Veronika iz Varaždina.

“Oduševio nas je koncert. Nije nam prvi put da smo na njegovom nastupu, atmosfera je bila sjajna”, rekao je posjetilac iz Sanskog Mosta.

“Sinoć smo bili i bilo je fenomenalno. Danas ćemo prošetati gradom, popiti kafu i uživati prije povratka”, ispričala je Đana iz Njemačke.

“Bilo je fenomenalno. Posebno su nas obradovale starije pjesme, to su hitovi koji ostaju”, dodala je Ena, također iz Njemačke.

NOVA BH

Sarajevo privlači i turiste koji nisu došli zbog koncerata

Među brojnim posjetiocima ima i onih kojima koncerti nisu bili glavni razlog dolaska, već želja da upoznaju Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

“Došli smo turistički da obiđemo balkanske zemlje – Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo i Srbiju. Ostat ćemo oko mjesec dana, po sedmicu u svakoj državi. Sarajevo nam se jako sviđa. Stigli smo juče i oduševljeni smo gostoprimstvom. Još nismo stigli obići sve što želimo”, rekao je Jaime iz Barcelone.

Koncerti i manifestacije donose pune hotele

Da je Sarajevo već godinama među najatraktivnijim turističkim destinacijama u regionu, posebno tokom velikih kulturnih i muzičkih događaja, potvrđuje i gotovo potpuna popunjenost smještajnih kapaciteta na platformama za rezervaciju.

“Ovo najbolje pokazuje koliko koncertne, kulturne i sportske manifestacije znače za grad i njegov turizam. Takvi događaji pune Sarajevo tokom produženih vikenda. Sličan efekat imali su i koncerti Zdravka Čolića prije nekoliko mjeseci u Zetri”, rekao je Haris Fazlagić, predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

Novi val gostiju stiže sa Sarajevo Film Festivalom

Turistički zamah neće stati završetkom Merlinovih koncerata. Već od 14. do 21. augusta Sarajevo će po 32. put biti domaćin Sarajevo Film Festivala, jedne od najznačajnijih filmskih manifestacija u jugoistočnoj Evropi, zbog čega se očekuje novi veliki priliv domaćih i stranih gostiju.

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