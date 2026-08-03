Zašto Rolex zatvara vazdušni prostor iznad svoje fabrike

Let dronova čija težina premašuje 30 kilograma zabranjen je iznad Rolexove fabrike koja je u izgradnji u Bulleu, u švicarskom Fribourgu. Prema odluci kantonalnog suda zona zabrane leta uvedena je do 31. decembra 2032. godine, sa mogućnošću produženja.

Kako prenose švicarski mediji Odluku, koja je objavljena u službenom listu kantona Fribourg, donijela je Direkcija za sigurnost, pravosuđe i sport (DSJS), a policija će moći presresti, neutralizirati i zaplijeniti svaki uređaj koji krši zabranu. Zahvaćeno područje uključuje samu zonu gradilišta, ali i industrijsku zgradu koju je kompanija otkupila.

Šteta od 100.000 franaka

Kako prenosi La Liberte, švicarski proizvođač satova u zahtjevu za suspenziju privremene zone zabrane leta tokom trajanja građevinskog projekta, naveo je “zabrinjavajuće povećanje” prisustva dronova iznad lokacije, za koje se tvrdi da predstavljaju “potencijalnu opasnost i za osoblje koje tamo radi, skoro hiljadu ljudi, i za sigurnost kompanije”, posebno kroz neovlašteno snimanje.

Kompanija se u obrazloženju zahtjeva referirala i na događaj iz maja 2025. godine kada se na gradilištu desila provala, te ukraden materijal u vrijednosti od 100.000 franaka. Zbog ovog slučaja podneseno je šest prijava.

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Da bi došli do podataka, dronovi su u mogućnosti pratiti isporuke kamiona i presretati Bluetooth signale vozila.

Kako bi to izbjegle i spriječile, kompanijama su inače na raspolaganju anti-dron sistemi koji detektuju, prate i neutraliziraju prijetnju, ali se Rolex, prenose mediji, odlučio za drastičniji korak, osigurao je zatvaranje vazdušnog prostora iznad svog gradilišta, te rješavanje eventualnih incidenata prepustio policijskim organima.

Peti proizvodni pogon

Koliko je Rolex posvećen zaštiti privatnosti, potvrđuje i činjenica da ova kompanija ne objavljuje ni svoje finansijske rezultate.

Fabrika u izgradnji bit će peta Rolexova proizvodna lokacija u Švicarskoj, te je riječ o dosad najvećem Rolexovom projektu vrijednom oko milijardu franaka.

Kako je naveo Rolex na svojoj službenoj stranici, ova nova lokacija će na jednom mjestu objediniti proizvodne pogone, jedinicu za istraživanje i razvoj, centar za obuku i centar posvećen Rolex World Serviceu – odgovornom za postprodajne usluge – istovremeno integrirajući tehnologije i vještine koje će definirati sljedeću generaciju razvoja urarstva.

Trenutno u izgradnji, lokacija bi trebala biti djelimično otvorena 2029. godine. Prostirat će se na 288.000 kvadratnih metara i zaposlit će više od 2.000 radnika.