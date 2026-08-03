Osam ljudi koji su izgradili uspješne poslove bez ijednog dinara uloženog u marketing

Svi traže sljedeći marketinški trik – novi kanal, pametniji prodajni kanal ili reklamu koja donosi sigurnu zaradu. U toj potrazi, preporuke zadovoljnih korisnika često ostaju u drugom planu, što je neobično. One su najjači dokaz da je ono što radite zaista vrijedno. Kada vaši kupci preporuče vaše proizvode ili usluge svojim prijateljima, pronalaženje novih kupaca postaje mnogo lakše. Osam osnivača predstavljenih u nastavku razvili su svoje kompanije bez ulaganja u marketing. Svaki od njih napravio je promišljen potez koji drugi poduzetnici mogu primijeniti.

Strpljenje postiže ono što pritisak ne može

Mallory Contois je mogla forsirati brzi rast svog poslovanja, ali je odlučila da to ne učini. Osnovala je Klub starih djevojaka, zajednicu za žene u tridesetim, četrdesetim i pedesetim godinama koje, dok napreduju prema vodećim pozicijama, često ostaju bez većine svog bivšeg društvenog kruga. Umjesto agresivnog širenja, dozvolila je poslu da raste svojim prirodnim tempom.

“Najveći izazov je bio strpljenje – pustiti posao da organski raste tokom godina”, kaže ona. Priznaje da je stalno osjećala iskušenje da ubrza razvoj.

Klub je dostigao 3.000 članova koji plaćaju članarinu, bez ikakvih troškova pridobijanja novih korisnika, isključivo zahvaljujući preporukama. Kada je proizvod zaista dobar, usmena preporuka daje najbolje rezultate. Ali potrebno je vrijeme – i ona je bila spremna da ga čeka.

Izbacite marketinškog posrednika kojeg svi žele izbjeći

Doktori često gube oko 30 posto svoje satnice zbog provizija agencija za zapošljavanje. U mnogim slučajevima samo proslijede svoj CV.

Marc Ayoub, specijalista neurointenzivne njege, osnovao je Saile Medical, platformu koja omogućava doktorima da direktno pronađu posao i zadrže novac koji bi inače otišao posrednicima. Najteži dio je bio uvjeriti tržište da njegova kompanija nije samo još jedna agencija za zapošljavanje.

Nikada nije ulagao u marketing. Nekoliko prvih doktora koji su počeli koristiti platformu preporučili su je kolegama.

„Svaki mjesec, oko 300 doktora je počelo preuzimati aplikaciju i postavljati kompletnu dokumentaciju, bez ikakvog podsticaja i bez ijednog marketinškog dolara“, kaže Ayoub.

Kada eliminišete trošak koji svi nerado plaćaju, proizvodu nije potreban agresivan marketing.

Foto: Shutterstock/Summit Art Creations

Pronađite problem koji niko nije uspio definirati

Nekretnine se uglavnom smatraju ili na prodaju ili ne, iako milioni vlasnika zapravo razmatraju prodaju, ali još nisu donijeli konačnu odluku.

Katie Hill, osnivačica i izvršna direktorica kompanije Unlisted, prepoznala je upravo taj prostor između dvije krajnosti. Dizajnirala je platformu koja omogućava vlasnicima i potencijalnim kupcima da izraze interes i planove mnogo prije nego što se odluče za kupovinu ili prodaju.

„Nikada nije postojao način da vlasnici kuća i kupci unaprijed izraze svoje namjere i interes“, objašnjava Hill.

Za manje od godinu, platforma je organski privukla više od milion korisnika. Oni su pokazali interes za nekretnine ukupne vrijednosti veće od 43 milijarde dolara .

Ljudi rado dijele rješenje koje konačno daje ime problemu koji već dugo osjećaju, ali nisu mogli objasniti.

Okupite zagovornike čak i prije nego što proizvod postoji

Prije nego što je postojao proizvod, postojao je samo jedan Google dokument i osnivač koji je uvjeravao ljude da vjeruju u njegovu ideju.

Jonathan Martinez kaže da je najveći izazov bio “uvjeriti izuzetne ljude da postanu partneri čak i prije pokretanja startupa”.

Ti partneri su kasnije postali mreža koja je praktično prodala kompaniju čim je pokrenuta.

Njegova kompanija GrowthPair dostigla je godišnji prihod od milion dolara za samo šest mjeseci, bez ijednog dolara uloženog u oglašavanje. Taj uspjeh se zasnivao na povjerenju i preporukama.

Ako izgradite mrežu saveznika prije nego što imate gotov proizvod, na tržište izlazite s prodajnim timom koji vas već poznaje i podržava.

Budite specijalista

Connor Gross kaže da mu se odbijanje poslova tokom prve godine činilo gotovo ludim.

Svake sedmice je dobijao ponude za zapošljavanje radnika za SaaS i B2B kompanije, ali ih je uporno odbijao.

Kao suosnivač ConstantHire-a, odlučio se fokusirati isključivo na pronalaženje marketinških i kreativnih stručnjaka za brendove usmjerene direktno na potrošače.

„Čim bismo počeli regrutirati za druge sektore, postali bismo samo još jedna agencija“, objašnjava Gross.

Takva specijalizacija se isplatila. Klijenti su se vraćali po drugi i treći put bez daljnjeg nagovaranja, a kandidati koje je prethodno zaposlio kasnije su zaposlili njega kada su i sami postali menadžeri.

Specijalisti dobijaju uputnice. Generalisti se lako zaborave.

Promijenite smjer prije nego što budete prisiljeni

Marilynn Joyner je odustala od originalnog poslovnog modela prije nego što su je uloženo vrijeme i novac odveli u pogrešnom smjeru.

Potpuno je preusmjerila kompaniju Her Workplace ka mentorstvu i povezivanju profesionalki.

„Trebalo je mnogo hrabrosti da se potpuno promijeni smjer nakon šest mjeseci testiranja coworking modela“, kaže ona.

Rezultat je bio brz rast. Kompanija je u prvoj godini dostigla 275.000 dolara godišnjeg prihoda. Sljedeće godine taj se iznos utrostručio, dok su članovi dobili unapređenja i pronašli mentore.

Preporuke su uslijedile jer je novi model zaista davao rezultate.

Prepoznajte signale na vrijeme i promijenite smjer dok je cijena promjene još mala.

Najveći entuzijasti postaju vaši najbolji ambasadori

Dan Cataldi osnovao je kompaniju Groove, koja proizvodi ortopedske uloške prilagođene svakom stopalu. Nudi ljudima nivo personalizacije koji su ranije mogli iskusiti samo vrhunski sportisti.

Njegova ideja je bila jednostavna. Ljudi koji su najposvećeniji nekom području najglasnije će govoriti o kvalitetnom proizvodu.

Ispostavilo se da je bio u pravu.

NBA igrači čak vade uloške iz svojih patika prije nego što ih daju drugima, jer mnogo paze na to šta nose pod nogama.

Kada je MVP Super Bowla, Von Miller, isprobao uloške i, kako Cataldi kaže, “nepozvan, objavio preporuku milionima svojih pratilaca na Instagramu “, posao je eksplodirao.

Ako osvojite najstrastvenije korisnike u svojoj oblasti, njihova iskrena preporuka će obaviti većinu marketinškog posla za vas.

Bez čega ne možete sebe prodati

Roditelji bebe koja ne može spavati u tri ujutro spremni su isprobati gotovo sve.

Victoria Colman razvila je proizvod Sleepthru, pomagalo koje roditeljima olakšava procjenu je li bebi pretoplo, prehladno ili je jednostavno preumorna.

Prodaja je gotovo preko noći skočila sa pet na 40 komada sedmično, a proizvod je ubrzo rasprodat.

„Roditelji mi očajnički šalju poruke jer je njihova beba izgubila primjerak i nije mogla zaspati bez njega“, kaže Colman. Bilo ih je toliko da im je čak poslala i uzorke produkcije.

Kreirajte proizvod bez kojeg kupac ne želi živjeti i taj kupac će postati vaš bestseler.

Napravite nešto o čemu ljudi žele pričati

Ovih osam osnivača nije slučajno postiglo rast. Svaki od njih donio je promišljenu odluku koju ostali mogu primijeniti. Bili su strpljivi, uklonili omraženog posrednika, jasno definirali problem koji niko nije mogao opisati, okupili saveznike prije lansiranja proizvoda, ostali usko specijalizirani, na vrijeme promijenili poslovni model, osvojili najposvećenije korisnike ili stvorili proizvod bez kojeg kupci nisu željeli biti.

Odaberite pristup koji odgovara fazi u kojoj se vaše poslovanje nalazi. Zatim napravite nešto dovoljno dobro da jedan zadovoljni kupac jednostavno ne može odoljeti da to preporuči sljedećem.

Ako ovo postignete, pronalaženje novih klijenata bit će mnogo lakše.

Jodie Cook, saradnica Forbesa