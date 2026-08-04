Detalji ugovora i zarade 40-godišnjeg golmana koji je na SP-u osvojio simpatije miliona navijača

Golman Fudbalske reprezentacije Zelenortskih ostrva, José Évora Dias, poznat kao Vozinha, nosit će dres čileanskog kluba Colo Colo. Prema izvještaju news portala čileanskog lista El Mercurio, 40-godišnji Vozinha će otprilike zarađivati 50.000 dolara mjesečno (oko 47 miliona pezosa), a njegov ugovor će važiti do decembra 2026. godine. Moguće produženje za cijelu narednu sezonu bit će tada razmotreno.

Latercera navodi kako ugovor sadrži klauzulu o automatskom produženju za cijelu sezonu 2027.

U slučaju cijelog 18-mjesečnog ugovora Vozinha bi ukupno inkasirao više od 700.000 eura.

Ovo je inače, najunosniji ugovor u Vozinhinoj karijeri, te je postao jedan od najplaćenijih igrača u timu Colo-Colo, odmah iza prve zvijezde kluba Artura Vidala (koji zarađuje oko 114 miliona pezosa mjesečno).

¡Vozinha ya es del Cacique! ✍🏻⚪️⚫️



Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. 🤟🏻🤍🖤



¡Bienvenido a la familia colocolina! ⚽️



—-



Vozinha is now a Cacique player! ✍🏻⚪️⚫️



Alongside our… pic.twitter.com/JSjuwYQIOc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Objava kluba

“Vozinha je sada igrač Colo-Cola! Zajedno s našim predsjednikom Aníbalom Mosom, Vozinha je potpisao ugovor i zvanično postao novi igrač Colo-Cola. Dobrodošli u porodicu Colo-Cola”, objavio je tim na svojim društvenim mrežama.

Vozinha je stigao u Čile kao slobodan igrač bez obeštećenja nakon što mu je istekao ugovor s portugalskim drugoligašem Chavesom. Inače, Vozinha je bio i najstariji debitant na Svjetskom prvenstvu, a naročito se proslavio svojim sjajnim odbranama u utkamici njegove zemlje protiv Španije, koja je završena bez pogodataka, te je i jedina utakmica na SP-u u kojoj aktuelni svjetski prvak Španija nije pobijedila. Dobra odbrana i igra njegove reprezentacije, donijela mu je i popularnost na društvenim mrežama, koje su eksplodirale nakon SP-a. Na Instagramu ga je nakon utakmice sa Španijom zapratilo 12 miliona ljudi, te sada njegov nalog ima 29,5 miliona pratilaca. A, zanimljivo je da je na SP došao sa oko 40.000 pratilaca.

Zahvaljujući odbranama, također je izabran i u FIFA-in tim turnira.

Foto: Reuters

Potpisivanje ugovora

Sajt deccanchronicle prenosi kako će iskusni golman moći nositi nadimak koji mu je donio svjetsku slavu na dresu nakon što je Čileanski fudbalski savez u petak jednoglasno odlučio izmijeniti svoje propise i dozvoliti mu da se predstavlja kao Vozinha, “baka” na portugalskom. Promjena je bila neophodna jer, prema pravilima čileanske lige, igrači moraju koristiti samo svoja prezimena na poleđini dresova.

Colo Colo je najuspješniji čileanski fudbalski klub, a 24. jula objavio je da će uslijediti potpisivanje ugovora sa Vozinhom.Vozinha je ovog ponedjeljka u klinici u Lo Barnechei obavio potrebne medicinske preglede, nakon čega je ugovor s novim klubom potpisan na stadionu Monumental.