Krstarenje Baltikom može vas odvesti kroz sedam zemalja za samo sedam dana

Krstarenje Baltikom jedan je od najjednostavnijih načina da svom evropskom putovanju dodate raznolikost. U okviru jednog putovanja možete obići srednjovjekovne gradove, elegantne nordijske prijestonice i moderne gradove smještene uz obalu.

Na taj način spojit ćete različite kulture i bogatu historiju u jedno nezaboravno iskustvo. Dugi niz godina krstarenja Baltikom bila su gotovo sinonim za jednu destinaciju – Sankt Peterburg. Ovaj ruski grad bio je glavna zvijezda gotovo svakog itinerera. Mnogi kruzeri ostajali su u luci dva ili čak tri dana kako bi putnici imali dovoljno vremena za obilazak Ermitaža, Peterhofa i Katarinine palate.

To razdoblje je, barem za sada, završeno. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, većina velikih kruzing kompanija uklonila je Sankt Peterburg sa svojih baltičkih ruta.

Međutim, umjesto da umanji privlačnost ove regije, ta promjena joj je dala sasvim novu dimenziju.

Današnja krstarenja Baltikom više nisu usmjerena na jednu spektakularnu destinaciju, već na raznolikost. Zapravo, Baltik je danas jedno od najatraktivnijih područja u Evropi za ovakav način putovanja. Tokom jednog krstarenja moguće je posjetiti više država u veoma kratkom vremenu.

Ovisno o odabranom programu, možete obići čak sedam zemalja za samo sedam dana. Danska, Njemačka, Poljska, Litvanija, Latvija, Švedska, Estonija i Finska redovno su dio baltičkih ruta, dok pojedina putovanja uključuju i Norvešku.

Nova država gotovo svakog dana

Najveća prednost krstarenja Baltikom je njegova efikasnost. Udaljenosti između većine luka dovoljno su kratke da brodovi plove tokom noći, a već narednog jutra pristaju na potpuno novoj destinaciji.

Jedan dan možete započeti u Kopenhagenu, gradu poznatom po kupalištima u luci, razvijenoj biciklističkoj kulturi i savremenoj nordijskoj gastronomiji. Već sljedećeg jutra brod može pristati u Warnemündeu, popularnom njemačkom primorskom ljetovalištu koje je ujedno i polazna tačka za izlete u Berlin.

Poljsku na baltičkim krstarenjima najčešće predstavlja Gdynia, luka iz koje se dolazi do Gdanjska, jednog od najljepših gradova na Baltičkom moru. Obnovljeni stari grad, bogata pomorska tradicija i važna uloga u pokretu Solidarnost daju mu sasvim drugačiji karakter u odnosu na nordijske prijestonice.

Klaipėda u Litvaniji nudi mirniji doživljaj, sa šarmantnim starim gradom i pristupom Kurškoj prevlaci, uskom poluostrvu prekrivenom pješčanim dinama koje dijele Litvanija i ruska Kalinjingradska oblast. Riga, glavni grad Latvije, poznata je po svom starom jezgru, ali i po impresivnoj arhitekturi u stilu secesije.

Tu je i Tallinn, koji mnogi smatraju idealnom lukom za baltičko krstarenje. Glavni grad Estonije ima jednu od najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradskih jezgri u Evropi, a putnici često mogu pješice stići od broda do samog centra grada.

Shutterstock/Mazur Travel

Helsinki donosi sasvim drugačiju atmosferu. Dizajnerske prodavnice, moderne gastronomske hale, saune, brojna ostrva i obalne četvrti pružaju odličan uvid u savremeni način života u Finskoj.

Stockholm, bilo da mu se pristupa direktno ili preko obližnjeg Nynäshamna, oduševljava vrhunskim muzejima, bogatom kraljevskom historijom i, ako itinerer to omogućava, nezaboravnom plovidbom kroz slikoviti švedski arhipelag.

Krstarenje Baltikom kao kulturni pregled regije

Naravno, krstarenje Baltikom nije isto što i sedmica provedena u Poljskoj, Estoniji ili Finskoj. Putnici na kruzerima najčešće imaju samo jedan dan za svaku destinaciju, a ponekad i manje ako se luka nalazi dalje od glavnog grada ili najvažnijih znamenitosti.

Zbog toga je važno imati realna očekivanja. Krstarenje Baltikom najbolje je posmatrati kao svojevrsni kulturni pregled regije. To je prilika da steknete snažan prvi utisak o više različitih zemalja i odlučite kojoj biste se željeli vratiti i posvetiti više vremena.

Mogućnost da tokom jednog putovanja doživite toliko različitih jezika, kuhinja, arhitektonskih stilova i historijskih priča jedna je od najvećih prednosti ovakvog načina putovanja.

Za razliku od pojedinih mediteranskih ruta, gdje se luke ponekad stapaju u niz sunčanih obala, crkava i šetnica uz more, Baltik nudi mnogo izraženije razlike među destinacijama.

Dan proveden u srednjovjekovnom Tallinnu potpuno je drugačiji od dana u Helsinkiju, gradu okrenutom dizajnu i savremenoj kulturi. Historija Gdanjska nije ista kao historija Rige, a Kopenhagen ima sasvim drugačiju atmosferu od Stockholma. Upravo ta raznolikost čini ovu regiju idealnom za istraživanje kruzerom.

Savjeti za planiranje krstarenja Baltikom

Iako je Baltik relativno jednostavna regija za krstarenje, nisu sve luke jednako pogodne za samostalno razgledanje. Tallinn, Helsinki i Riga uglavnom su vrlo pristupačni putnicima koji žele istraživati gradove u vlastitom aranžmanu, dok druge destinacije zahtijevaju nešto više planiranja.

Gdynia služi kao luka za posjetu Gdanjsku, pa treba računati na vrijeme potrebno za transfer. Nynäshamn može biti polazna tačka za obilazak Stockholma, ali to nije isto što i pristajanje direktno u švedskoj prijestonici.

Warnemünde je ugodna destinacija i sama po sebi, ali oni koji se odluče za izlet u Berlin trebaju biti spremni na veoma dug i sadržajan dan.

Također je važno imati na umu da krstarenje Baltikom može biti prilično intenzivno. Budući da se malo vremena provodi na otvorenom moru, itinereri s velikim brojem luka više podsjećaju na dinamičnu kulturnu turu nego na klasičan odmor. Zato sporija jutra ili poneki opušteniji dan u luci mogu cijelo putovanje učiniti mnogo ugodnijim.

S obzirom na veliki broj dana provedenih na kopnu, izbor kruzing kompanije i samog broda često nije toliko presudan kao kod putovanja na kojima su sadržaji na brodu u prvom planu.

Među kompanijama koje nude krstarenja Baltikom, Skandinavijom i sjevernom Evropom nalaze se Princess Cruises, Holland America Line, Celebrity Cruises, Norwegian Cruise Line, MSC Cruises, Royal Caribbean, Azamara i Oceania Cruises.

Putnicima su na raspolaganju različite opcije – od velikih brodova sa sadržajima nalik luksuznim resortima, preko premium kompanija, pa sve do manjih brodova koji su prvenstveno usmjereni na same destinacije.

Sankt Peterburg je nekada bio glavna zvijezda baltičkih krstarenja. Međutim, njegovo odsustvo otkrilo je jednu važnu činjenicu – Baltičko more nikada nije bilo destinacija koja se oslanjala samo na jednu luku.

Riječ je o kompaktnoj i kulturno izuzetno bogatoj regiji koja nagrađuje radoznale putnike. Današnji programi baltičkih krstarenja možda su uravnoteženiji, sadržajniji i raznovrsniji nego ikada prije.

Autor: David Nikel, saradnik Forbesa

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