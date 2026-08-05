Četiri poslovne lekcije koje možemo naučiti sa Svjetskog prvenstva u nogometu 2026.

Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. godine nije samo najveći sportski događaj na svijetu već i izvor vrijednih poslovnih lekcija koje mogu primijeniti kompanije, poduzetnici i organizacije svih veličina.

Osnovna poruka je jednostavna – gradite i štitite svoj brend, njegujte poslovno okruženje i čak izazove pretvarajte u prilike za promociju i rast.

Ovogodišnji Mundijal najveći je u historiji takmičenja. Održavao se 39 dana u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, prvi put uz zajedničku organizaciju tri države.

Na turniru je učestvovalo 48 reprezentacija koje su odigrale ukupno 104 utakmice, što je čak 40 više nego prema prethodnom formatu.

Impresivni su i finansijski pokazatelji. FIFA je osigurala rekordan nagradni fond od 655 miliona američkih dolara, 50 posto veći nego na prethodnom prvenstvu, dok će pobjednička reprezentacija osvojiti 50 miliona dolara.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino procijenio je da bi turnir mogao privući između 20 i 40 miliona posjetilaca u tri zemlje domaćina. Događaj ovakvih razmjera predstavlja ogroman poslovni ekosistem, ali lekcije koje donosi daleko nadilaze prodaju ulaznica i sponzorskih prava.

Izdvajaju se četiri posebno korisne pouke koje mogu primijeniti i mala i velika preduzeća.

Ljudi vole priču o autsajderu

Golman reprezentacije Zelenortskih Ostrva Vozinja u samo sedam dana povećao je broj pratilaca na Instagramu sa oko 50.000 na više od 15 miliona, nakon što je njegova reprezentacija na debitantskom nastupu na Svjetskom prvenstvu odigrala neriješeno protiv Španije.

Sličnu pažnju privukao je i dotad malo poznati novozelandski defanzivac Tim Payne, kojeg su brojni mediji predstavili kao igrača kojem vrijedi dati podršku.

Takve priče pokazuju da publika voli autsajdere. Kada ljudi dobiju razlog da navijaju za nekoga, društvene mreže mogu ga gotovo preko noći pretvoriti u globalni fenomen.

Isto vrijedi i za biznis. Ispričajte priču o tome kako se borite s većim konkurentima i jasno pokažite zbog čega zaslužujete podršku. Zatim omogućite publici da vas podrži jednostavnom akcijom – kupovinom proizvoda, prijavom na newsletter ili dijeljenjem sadržaja.

Zamah je često važniji od veličine

Zamah je ono što manjim igračima omogućava da se ravnopravno nose s velikim konkurentima.

Curaçao, najmanja država koja se ikada plasirala na Svjetsko prvenstvo, uspio je izjednačiti protiv Njemačke i ozbiljno uzdrmati favoriziranog protivnika. Međutim, nakon kratke pauze za osvježenje igrača Njemačka se reorganizirala, postigla dva gola prije poluvremena i na kraju slavila rezultatom 7:1.

Bivši engleski reprezentativac Alan Shearer smatra da je upravo ta pauza prekinula zamah Curaçaa i oduzela mu priliku za veliko iznenađenje.

I u poslovanju vrijedi isto pravilo. Kada prodaja raste ili sadržaj koji objavljujete postiže odlične rezultate, nastavite raditi ono što funkcioniše. Nemojte prerano mijenjati strategiju. Za manje kompanije zamah često predstavlja najveću konkurentsku prednost.

Priprema traje godinama, prilika nekoliko sekundi

Najveće zvijezde prvenstva izgledale su kao da su uspjele preko noći. U stvarnosti, iza njihovih uspjeha stoje godine rada.

Vozinja je gotovo dvije decenije gradio profesionalnu karijeru. Trevoh Chalobah još je 2018. godine javno rekao da želi nastupiti na Svjetskom prvenstvu, a poziv u reprezentaciju Engleske dobio je tek osam godina kasnije.

Reprezentativac Gane Caleb Yirenkyi čekao je gotovo cijelu utakmicu svoju priliku, a zatim je u petoj minuti sudijske nadoknade postigao pobjednički gol protiv Paname.

Pouka je jasna – razvijajte svoje znanje, gradite reputaciju i budite prisutni na tržištu mnogo prije nego što vam se ukaže velika prilika. Kada taj trenutak dođe, ljudi moraju imati razlog da vam vjeruju.

Svaki dio poslovanja ima svoju vrijednost

Za FIFA-u je Svjetsko prvenstvo prostor u kojem svaki detalj ima komercijalnu vrijednost. U skladu s pravilom “čistog stadiona”, tokom turnira uklanjaju se ili prekrivaju svi brendovi koji nisu zvanični sponzori.

Zbog toga je Levi's Stadium privremeno postao San Francisco Bay Area Stadium, MetLife Stadium preimenovan je u New York New Jersey Stadium, a osoblje je čak prekrivalo oznake na bocama kečapa, senfa i ljutog umaka kako bi se izbjeglo reklamiranje konkurentskih brendova.

Sponzori za takvu ekskluzivnost plaćaju milione dolara, a FIFA dosljedno štiti njihova prava.

Istovremeno, brendovi Heinz i Levi's iskoristili su ovu situaciju kao marketinšku priliku. Prikrivanje njihovih logotipa pretvorili su u viralnu kampanju koja im je donijela veliku pažnju bez dodatnih troškova.

To je podsjetnik da svaki segment poslovanja – naziv kompanije, poslovni prostor, partnerstva ili reputacija – predstavlja vrijednu imovinu koju treba zaštititi i pametno koristiti.

Pouke koje vrijede i izvan sporta

Svjetsko prvenstvo nije samo najveća sportska pozornica na svijetu. Ono pred milijardama gledalaca pokazuje kako nastaju uspješne priče.

Male reprezentacije, anonimni igrači i kompanije koje nisu među zvaničnim sponzorima pokazali su da se pažnja može osvojiti kreativnošću, dobrom pričom i pravovremenom reakcijom.

Za poduzetnike su poruke jasne: gradite autentičan brend, iskoristite trenutke kada vam posao ide dobro, pripremite se mnogo prije nego što se ukaže velika prilika i naučite prepoznati vrijednost svega što posjedujete.

Upravo su to principi koji dugoročno razlikuju uspješne kompanije od prosječnih.

Autor, Jody Cook, Forbes

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