SpaceX gotovo udvostručio prihode, ulaganja u umjetnu inteligenciju premašila 15 milijardi dolara

Kompanija SpaceX ostvarila je snažan rast prihoda zahvaljujući širenju satelitskog internet servisa Starlink i razvoju poslovanja u oblasti umjetne inteligencije, ali istovremeno nastavlja agresivno povećavati ulaganja u nove tehnologije, računarske kapacitete i raketne sisteme.

Prvi finansijski rezultati nakon izlaska kompanije na berzu pokazali su da je SpaceX značajno povećao obim poslovanja. Kompanija koju vodi Elon Musk najavila je ambiciozne planove prema kojima bi godišnji prihod mogao dostići oko 100 milijardi dolara.

Uprava kompanije očekuje da će se ulaganja u nove AI kapacitete početi vraćati u relativno kratkom periodu, dok je plan da u narednom periodu bude lansirano više od 1.000 novih Starlink satelita naredne generacije.

Prihodi dostigli 7,8 milijardi dolara

SpaceX je u drugom tromjesečju ostvario prihod od oko 7,8 milijardi dolara, dok je u istom periodu prethodne godine prihod iznosio 4,1 milijardu dolara.

Najveći doprinos rastu i dalje daje Starlink, satelitski internet servis koji je postao glavni finansijski oslonac kompanije. Prihodi ovog segmenta povećani su za više od 60 posto, a broj korisnika dostigao je približno 12 miliona.

Starlink danas pruža usluge domaćinstvima, kompanijama, avio-industriji, pomorskom sektoru i državnim institucijama širom svijeta, piše REUTERS.

REUTERS/Hannibal Hanschke

AI postaje novi stub poslovanja

Osim svemirskog programa i satelitske infrastrukture, SpaceX sve više ulaže u umjetnu inteligenciju.

Kompanija je u drugom tromjesečju za razvoj AI infrastrukture izdvojila više od 15 milijardi dolara, što predstavlja ogroman rast u odnosu na prethodnu godinu.

Musk smatra da će kombinacija satelitske mreže, velikih računarskih kapaciteta i AI tehnologije biti jedan od ključnih pokretača budućeg rasta kompanije.

SpaceX razvija AI ekosistem povezan s kompanijom xAI, chatbotom Grok, društvenom mrežom X i velikim centrima podataka.

Ogromna ulaganja u računarsku infrastrukturu

Iako poslovanje raste, troškovi razvoja novih tehnologija izuzetno su visoki.

Kapitalna ulaganja kompanije porasla su na više od 18 milijardi dolara, dok SpaceX planira dodatno širiti mrežu AI računara.

Musk je najavio da kompanija želi izgraditi više gigavata računarskih kapaciteta u narednim godinama, pri čemu će se oslanjati na napredne čipove kompanije Nvidia.

Analitičari smatraju da upravo infrastruktura za umjetnu inteligenciju može postati jedan od najvažnijih segmenata budućeg poslovanja.

SpaceX planira proširiti Starlink i na tržište mobilnih komunikacija.

Predsjednica kompanije Gwynne Shotwell najavila je da bi Starlink mogao preuzeti dio korisnika velikih telekom operatera nudeći direktnu povezanost putem satelitske mreže.

Kompanija radi na razvoju zemaljske infrastrukture koja bi omogućila kvalitetniju mobilnu uslugu i direktniju konkurenciju tradicionalnim operatorima.

Iako Starlink donosi najveći dio prihoda, razvoj rakete Starship i svemirski program ostaju među najskupljim projektima kompanije.

Prihodi svemirskog segmenta povećani su gotovo 30 posto, ali razvoj nove generacije raketa i dalje zahtijeva velika ulaganja.

SpaceX posljednjih godina sve više koristi vlastite rakete za lansiranje svojih satelita, smanjujući zavisnost od komercijalnih misija drugih kompanija.

Strategija visokog rizika i velikih ambicija

SpaceX danas pokušava povezati nekoliko velikih tehnoloških pravaca: satelitski internet, umjetnu inteligenciju, centre podataka i svemirska putovanja.

Dok pristalice kompanije smatraju da ovaj model može stvoriti jednu od najvrjednijih tehnoloških kompanija u historiji, kritičari upozoravaju na ogromne troškove i rizike takve strategije.

Za sada, rast Starlinka pokazuje da SpaceX ima snažan izvor prihoda koji omogućava finansiranje još ambicioznijih projekata.

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