Minimalac kao ogledalo ekonomije: Šta evropske brojke govore o položaju radnika u BiH

Novi podaci Eurostata za drugu polovicu 2026. pokazuju velike razlike u visini minimalnih plaća diljem Europe, a poredak se znatno mijenja kada se plaće usporede prema kupovnoj moći.

Eurostat je objavio podatke o minimalnim plaćama za drugo polugodište 2026. godine, iz kojih proizlazi da je između januara i jula bruto minimalna plaća povećana u samo osam od ukupno 29 evropskih zemalja. U istom razdoblju inflacija u europodručju iznosila je 3,2 posto, zbog čega su radnici koji primaju minimalnu plaću u nizu država realno izgubili dio svoje kupovne moći, osobito ondje gdje se minimalac usklađuje samo jednom godišnje, piše Euronews.

Prema nominalnim iznosima, najveću bruto mjesečnu minimalnu plaću u Evropi i dalje ima Luksemburg, gdje ona iznosi 2.771 eura. Unutar Evropske unije najniža je u Bugarskoj i iznosi 620 eura, dok je među svim promatranim državama najniža u Ukrajini, gdje minimalna plaća iznosi 169 eura.

Pet država ima bruto minimalnu mjesečnu plaću veću od 2.000 eura, dok ih je devet u rasponu između 1.000 i 2.000 eura. Više od polovice zemalja obuhvaćenih analizom, njih 15, ima minimalnu plaću nižu od 1.000 eura, no među njima je čak sedam država kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji.

Kako stoji BiH i druge zemlje kandidatkinje?

Uz Luksemburg, skupinu zemalja s minimalnom plaćom višom od 2.000 eura čine Irska (2.391 euro), Njemačka (2.343 eura), Nizozemska (2.338 eura) i Belgija (2.234 eura), dok je Francuska odmah iza njih s 1.867 eura.

U sredini ljestvice nalaze se Slovenija (1.482 eura), Španjolska (1.425 eura), Litva (1.153 eura), Poljska (1.119 eura), Kipar (1.088 eura), Grčka (1.073 eura), Portugal (1.073 eura) i Hrvatska s bruto minimalnom plaćom od 1.050 eura.

Na začelju se izdvajaju Ukrajina sa 169 eura i Moldavija s 313 eura, dok sve ostale države imaju minimalnu plaću višu od 500 eura.

Zanimljivo je da četiri zemlje kandidatkinje imaju višu minimalnu plaću od Bugarske. To su Turska (621 euro), Sjeverna Makedonija (624 eura), Crna Gora (670 eura) i Srbija (743 eura).

Malta (994 eura), Estonija (946 eura), Češka (923 eura), Slovačka (915 eura) i Mađarska (906 eura) također su blizu granice od 1.000 eura.

Iako nije obuhvaćena statistikom Eurostata, poznato je da iznos minimalca u Bosni i Hercegovini varira u dva entiteta, ali i naša zemlja znatno odskače u odnosu na neke članice.

Minimalna plata u Republici Srpskoj za 2026. godinu kreće se 1.476,23 KM do 2.245,90 KM bruto iznosa, u zavisnosti od stepena stručne spreme, što iznosi oko 735 do 1120 eura.

U Federaciji BiH minimalna bruto plata iznosi 1.605,47 KM, što iznosi oko 800 eura.

REUTERS/Henry Nicholls

Poredak se mijenja kada se uzme u obzir kupovna moć

Slika izgleda drukčije kada se minimalne plaće uspoređuju prema standardu kupovne moći (PPS), koji omogućuje realniju usporedbu životnog standarda među državama. Riječ je o umjetnoj valutnoj jedinici koja pokazuje koliko se robe i usluga može kupiti u pojedinoj zemlji.

Prema toj metodologiji, minimalne plaće kreću se od 705 PPS-a u Albaniji do 2.164 PPS-a u Njemačkoj. Za Ukrajinu i Moldaviju podaci nisu dostupni, dok se za Tursku koristi podatak iz srpnja 2025.

Njemačka predvodi ljestvicu s 2.164 PPS-a, a slijede Luksemburg (2.108), Nizozemska (2.023), Belgija (1.922) i Irska (1.756). Iznad 1.500 PPS-a nalaze se još Francuska, Slovenija, Španjolska i Poljska.

Unutar Evropske unije najnižu minimalnu plaću prema kupovnoj moći ima Estonija s 935 PPS-a, odmah ispred Latvije s 938 PPS-a. Ispod granice od 1.000 PPS-a nalaze se i Turska te Bugarska.

Neke zemlje kandidatkinje prema kupovnoj moći nadmašuju dio članica Evropske unije. Tako Sjeverna Makedonija s 1.142 PPS-a i Srbija s 1.094 PPS-a imaju višu vrijednost minimalne plaće od sedam članica EU-a, među kojima su Malta, Slovačka, Mađarska i Češka.

Rumunija i Sjeverna Makedonija najviše napredovale

Usporedba nominalnog poretka i poretka prema kupovnoj moći pokazuje da je najveći pomak ostvarila Rumunija, koja se s 20. mjesta penje na 12., dok Sjeverna Makedonija napreduje s 24. na 16. mjesto. Obje zemlje tako su napredovale za osam pozicija.

Srbija se popela za pet mjesta, dok su Hrvatska i Bugarska napredovale za tri mjesta.

Najveći pad bilježi Estonija, koja je s 16. mjesta pala na 26., a Latvija, Češka i Cipar izgubili su po četiri pozicije.

Samo osam država povećalo minimalnu plaću

Od ukupno 29 promatranih zemalja, samo ih je osam između januara i jula 2026. povećalo minimalnu plaću u nominalnom iznosu i u domaćoj valuti. Najveći rast zabilježila je Sjeverna Makedonija (6,9 posto), a slijede Rumunija (6,8 posto), Estonija (6,8 posto), Belgija (5,8 posto), Grčka (4,5 posto), Luksemburg (2,5 posto), Francuska (2,4 posto) i Nizozemska (1,9 posto).

U svim ostalim državama minimalna plaća ostala je nepromijenjena, što je posebno pogodilo radnike u zemljama s višom inflacijom. Eurostat procjenjuje da je inflacija u europodručju između siječnja i srpnja iznosila 3,2 posto, dok je na Malti dosegnula 8,2 posto, na Cipru 5,4 posto, a u Nizozemskoj 4,7 posto.

Visoka inflacija posebno pogađa radnike u Turskoj

Turska, koja ima najvišu stopu inflacije u Europi i jednu od najviših u svijetu, između decembra 2025. i maja 2026. zabilježila je inflaciju od 17,8 posto.

Budući da se minimalna plaća u toj zemlji sada usklađuje samo jednom godišnje, radnici koji primaju minimalac tijekom godine značajno gube kupovnu moć. Turska se izdvaja i po tome što gotovo 40 posto zaposlenih prima upravo minimalnu plaću.

Unatoč tome, posljednjih godina Turska je znatno povećavala iznos minimalne plaće.

Pet država članica Europske unije i dalje nema zakonom propisanu minimalnu plaću. To su Italija, Danska, Švedska, Austrija i Finska.

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