Vojna industrija ne može pratiti tempo: SAD mora izaći iz rata jer su zalihe gotovo potrošene

Dok se ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini nastavljaju, u Washingtonu se otvara novo pitanje koje bi moglo imati dugoročne posljedice po američku vojnu moć.

Prema ekskluzivnom izvještaju Reutersa, Sjedinjene Američke Države potrošile su gotovo sve zalihe pojedinih projektila dugog dometa, što je izazvalo raspravu među vojnim analitičarima, političarima i vodećim američkim medijima o tome može li američka odbrambena industrija pratiti tempo savremenih sukoba.

Pozivajući se na izvore upoznate s procjenama Pentagona, navodi da je američka vojska tokom višemjesečnog sukoba s Iranom iskoristila gotovo kompletne operativne zalihe projektila ATACMS i Precision Strike Missile (PrSM), dok su značajno smanjene i zalihe krstarećih projektila Tomahawk te presretača Patriot i THAAD.

Prema procjenama analitičara Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), potrošeno je oko 65 posto projektila Patriot i približno 38 posto presretača THAAD, sistema koji predstavljaju okosnicu američke i savezničke protivraketne odbrane.

Polemika daleko nadilazi pitanje Irana

Tema je posljednjih dana postala jedna od glavnih u američkim sigurnosnim krugovima.

The Wall Street Journal piše da Pentagon i vodeći proizvođači ubrzano povećavaju proizvodnju presretača kroz nove višemilijardne ugovore s kompanijama Northrop Grumman i Lockheed Martin kako bi obnovili zalihe koje su iscrpljene tokom posljednjih mjeseci.

Istovremeno, The Washington Post izvijestio je da je predsjednik Donald Trump od ministra odbrane Petea Hegsetha tražio detaljno objašnjenje o stanju američkih raketnih zaliha nakon što je upoznat s razmjerama njihove potrošnje, što pokazuje da pitanje više nije samo vojno nego i političko.

Analitičari upozoravaju da problem nije u tome što SAD trenutno nema dovoljno oružja za vođenje operacija, već koliko bi brzo mogao odgovoriti na novu veliku krizu, posebno ako bi istovremeno došlo do eskalacije u Indo-Pacifiku ili oko Tajvana.

REUTERS/Kylie Cooper

Industrija ne može pratiti tempo ratova

Jedna od ključnih tema jeste proizvodni kapacitet američke vojne industrije.

Za razliku od artiljerijske municije, proizvodnja sofisticiranih projektila poput Patriot, THAAD ili Tomahawka traje mjesecima, a u nekim slučajevima i više od godinu dana zbog složenih lanaca nabavke i ograničenih proizvodnih kapaciteta.

Zbog toga Pentagon posljednjih sedmica sklapa ugovore vrijedne milijarde s vodećim proizvođačima kako bi povećao proizvodnju i obnovio strateške rezerve.

Šta ovo znači za američku strategiju?

Rasprava koja se vodi u Washingtonu otvara mnogo šire pitanje od samih zaliha projektila.

Američka vojna strategija posljednjih decenija bila je zasnovana na pretpostavci da SAD može voditi više velikih vojnih operacija istovremeno.

Međutim, iskustva iz Ukrajine i sukoba s Iranom pokazuju da čak i najveća vojna sila svijeta može vrlo brzo iscrpiti zalihe najnaprednije municije.

Zbog toga mnogi analitičari smatraju da naredna faza globalne utrke u naoružanju neće zavisiti samo od razvoja novih sistema, nego prije svega od sposobnosti njihove masovne proizvodnje.

Za investitore je to već postalo važna tema. Dionice vodećih američkih odbrambenih kompanija ostaju u fokusu tržišta jer se očekuje višegodišnji rast vojnih narudžbi i rekordna ulaganja u proizvodnju raketnih sistema.

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