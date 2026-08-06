Infantino nudi Maroku finale Svjetskog prvenstva 2030. u zamjenu za podršku

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino navodno nudi Maroku pravo na domaćinstvo finala Svjetskog prvenstva 2030. u zamjenu za podršku njegovom ponovnom izboru za predsjednika FIFA-e, piše The Times. Ponuda dolazi u trenutku kada se Infantino suočava sa sve glasnijim pozivima na ostavku nakon kontroverznog plana o prodaji udjela u Svjetskom prvenstvu.

Prema pisanju lista, Infantino želi službenu izjavu podrške Maroka, dok Saudijska Arabija, inače jedan od njegovih najvećih saveznika, još nije javno podržala njegovu kandidaturu.

The Times također navodi da je Infantino ove sedmice hitno sazvao sastanak ključnih saradnika u Maroku kako bi, prema riječima neimenovanih izvora, “spasio svoje predsjedništvo”. Isti izvori tvrde da je obećao kako će se finale Svjetskog prvenstva igrati na stadionu Hassan II u Casablanci, koji je još u izgradnji i imat će kapacitet od 115.000 gledatelja.

Infantino je izgubio podršku Engleskog nogometnog saveza (FA), Velškog nogometnog saveza i drugih u svojoj kampanji za novi mandat nakon što je Evropska nogometna federacija (UEFA) izglasala bojkot svih FIFA-inih takmičenja zbog Infantinovog neuspjelog plana o uključivanju privatnog kapitala u Svjetsko prvenstvo.

Svjetsko prvenstvo 2030. zajednički će organizovati Španija, Portugal i Maroko, dok će prve tri utakmice biti odigrane u Urugvaju, Argentini i Paragvaju u povodu 100. godišnjice prvog izdanja turnira.

Ko je glavni protivnik

Predsjednik Španskog nogometnog saveza Rafael Louzán početkom godine izjavio je da će “Španija biti predvodnik Svjetskog prvenstva 2030. i da će se finale igrati upravo ovdje”. Svoj stav nije promijenio ni tokom ljeta, kada je novinarima rekao da “nema nikakve sumnje da ne postoji opravdan razlog da Španija ne bude domaćin velikog finala stote obljetnice Svjetskog prvenstva”.

Sljedeći izbori za predsjednika FIFA-e održat će se u martu 2027. u Maroku. Ako bude ponovno izabran, Infantinu će to biti četvrti i ujedno posljednji mandat na čelu FIFA-e.

Ključne činjenice

Infantinov odbačeni plan predviđao je prodaju do 20 % udjela u Svjetskom prvenstvu privatnim ulagačima, čime bi se, prema procjenama, prikupilo oko 4,2 milijarde američkih dolara. Kritičari su smatrali da bi takav potez ugrozio neprofitni model FIFA-e jer bi Svjetsko prvenstvo postalo znatno komercijaliziranije, a interesi dioničara mogli bi dobiti prednost pred interesima nogometa.

Glavni operativni direktor FIFA-e Kevin Lamour prošle je sedmice izjavio da su zaposlenici bili “dovedeni u zabludu” zbog nedostatka transparentnosti oko Infantinovog plana te ga opisao kao projekt “jednog čovjeka”. Nekoliko nogometnih saveza najavilo je da bi glasalo protiv prijedloga. Infantino se sada suočava s kritikama brojnih nogometnih institucija, kao i sa sve većim brojem poziva na ostavku, među kojima su i oni bivšeg nogometnog reprezentativca Luísa Figa te britanskog političara Andyja Burnhama.

Antonio Pequeño IV, novinar Forbesa (link na originalni članak)

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