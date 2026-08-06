Meta je prodala milione AI naočala, sada se vodi nova bitka za privatnost korisnika

Pametne naočale kompanije Meta postaju jedan od najbrže rastućih potrošačkih tehnoloških proizvoda na svijetu, ali njihov uspjeh otvara i pitanja koja nadilaze samu tehnologiju. Dok jedni u njima vide budućnost nosive umjetne inteligencije, drugi upozoravaju na rizike za privatnost, sigurnost i prikupljanje ličnih podataka.

Prema pisanju The Guardiana, Meta je tokom 2025. godine prodala više od sedam miliona pari Ray-Ban pametnih naočala, čime su postale jedan od najuspješnijih AI uređaja na tržištu. Njihova popularnost pokazuje da umjetna inteligencija više nije ograničena na chatbotove i aplikacije, već se sve brže seli u uređaje koje korisnici nose svaki dan.

AI izlazi iz telefona i ulazi u svakodnevni život

Za razliku od klasičnih pametnih telefona, Meta Ray-Ban naočale omogućavaju fotografisanje, snimanje videa, glasovne komande i interakciju s Meta AI asistentom bez potrebe za vađenjem telefona iz džepa.

Za mnoge korisnike upravo ta diskretnost predstavlja najveću prednost.

Servaas iz Haga kaže da naočale koristi prvenstveno za fotografisanje i snimanje vožnji biciklom, a ne zbog funkcija umjetne inteligencije.

“Volim tehnologiju i oduševljen sam iskustvom. Ljudi često ni ne primijete da nosim pametne naočale”, rekao je za Guardian.

Ipak, upravo ta neupadljivost izaziva zabrinutost. Tokom jednog događaja u zgradi državne uprave osiguranje ga je zaustavilo zbog straha da bi mogao tajno snimati prisutne.

“Ne špijuniram nikoga”, odgovorio je.

Tehnologija koja mijenja živote

S druge strane, za dio korisnika ove naočale predstavljaju mnogo više od novog tehnološkog gadgeta.

Nikki iz Devona, koja je slijepa od rođenja zbog nasljedne bolesti mrežnice, opisuje ih kao tehnologiju koja joj je promijenila svakodnevni život.

Tokom jedne šetnje zamolila je Meta AI da opiše šta se nalazi ispred nje.

Sistem joj je odgovorio da se ispred nalazi kombi koji istovaruje građevinsku skelu, omogućivši joj da sigurno nastavi kretanje.

Za osobe s oštećenjem vida ovakve funkcije predstavljaju novu dimenziju samostalnosti.

Nikki smatra da rasprave o privatnosti ne bi smjele usporiti razvoj tehnologije koja osobama s invaliditetom donosi konkretne koristi.

“Već postoje kamere u automobilima, videozvona i akcijske kamere. Ne razumijem zašto se samo ove naočale izdvajaju kao problem”, kaže.

Potencijal postoji, ali tehnologija još nije dovoljno zrela

Međutim, iskustva nisu jednako pozitivna.

Karen Walter iz San Diega, koja ima ozbiljno oštećenje sluha, kupila je Meta naočale zbog funkcije automatskog titlovanja razgovora.

U kontrolisanim uslovima sistem je radio vrlo precizno.

Ali u stvarnim situacijama, poput razgovora u grupi ili bučnim prostorima, funkcija nije ispunila očekivanja.

“U grupi od nekoliko ljudi titlovi jednostavno nisu radili”, kaže Walter.

To pokazuje da, uprkos brzom napretku generativne umjetne inteligencije, pojedine funkcije još nisu dovoljno pouzdane za svakodnevnu upotrebu.

Pixabay

Privatnost ostaje najveći izazov

Najveće kontroverze i dalje se odnose na mogućnost diskretnog snimanja ljudi bez njihovog znanja.

Kiki iz Velike Britanije kaže da se osjeća znatno opreznije kada u javnosti vidi osobe koje nose pametne naočale.

“Kad neko podigne telefon, jasno je da fotografiše. Kod naočala to ne možete prepoznati”, kaže.

Posebno je zabrinjava mogućnost da se fotografisanje obavi gotovo neprimjetno, običnim pokretom ruke.

Iako priznaje da uređaj može imati veliku vrijednost za osobe s invaliditetom, smatra da zakonodavstvo ne prati dovoljno brzo razvoj ovakvih tehnologija.

Povjerenje postaje važnije od tehnologije

Sličan stav ima i Pete iz Northamptona, koji smatra da najveći problem nije samo mogućnost tajnog snimanja, već način na koji tehnološke kompanije upravljaju prikupljenim podacima.

“Ne znam ko na kraju dobija te fotografije niti kako se koriste”, kaže.

Prema njegovom mišljenju, uređaji pokretani umjetnom inteligencijom prikupljaju sve više podataka o korisnicima, dok regulatorni okvir i dalje zaostaje za razvojem tehnologije.

Sljedeća velika AI platforma

Meta ne krije ambiciju da pametne naočale postanu nasljednik pametnih telefona kao glavni uređaj za interakciju s umjetnom inteligencijom.

Kompanija ulaže milijarde dolara u razvoj nosive AI tehnologije, uvjerena da će upravo ovakvi uređaji biti sljedeća velika platforma digitalne ekonomije.

Međutim, kako pokazuje iskustvo korisnika koje prenosi Guardian, uspjeh neće zavisiti samo od tehnoloških mogućnosti.

Povjerenje korisnika, zaštita privatnosti i jasna pravila o prikupljanju podataka mogli bi postati jednako važni kao i sama umjetna inteligencija.

Za investitore to znači da se tržište nosive AI tehnologije ubrzano razvija, ali da će kompanije koje uspiju uskladiti inovacije s regulatornim zahtjevima i povjerenjem korisnika vjerovatno imati najveću dugoročnu prednost.

Please enable JavaScript

