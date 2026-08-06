CBBiH zvanično aplicirala za pristupanje BiH SEPA području – ovo su pogodnosti koje će donijeti građanima i privredi

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) danas je zvanično aplicirala za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima (Single Euro Payments Area – SEPA), čime je načinjen jedan od najznačajnijih koraka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski platni prostor.

Kako su saopćili iz CBBiH, Evropsko platno vijeće i druga evropska tijela sada kreću u razmatranja dostavljene dokumentacije, što uključuje detaljnu analizu, eventualno traženje dodatnih pojašnjenja ili dopuna, te donošenje konačne odluke o prijemu Bosne i Hercegovine u SEPA područje.

Nakon prijema slijedi faza tehničkih, operativnih i organizacionih priprema koje će CBBiH koordinirati sa svim relevantnim institucijama te pružati podršku učesnicima na tržištu. Komercijalne banke, naglašeno je iz CBBiH, trebaju uskladiti svoje informatičke i poslovne sisteme sa SEPA standardima i pristupiti odgovarajućim evropskim platnim shemama.

Prve transakcije za šest mjeseci nakon prijema

“Iako je veliki dio posla urađen i prije apliciranja, značajan dio ovih aktivnosti moguće je provesti tek nakon formalnog prijema. Iz tog razloga prve SEPA transakcije mogle bi se očekivati najranije šest mjeseci nakon ulaska Bosne i Hercegovine u Jedinstveno području plaćanja u eurima”, naglasili su iz CBBiH.

SEPA područje trenutno obuhvata svih 27 država članica Evropske unije te još 14 evropskih zemalja uključujući Veliku Britaniju, Švicarsku, Albaniju, Srbiju, Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru.

Prema procjenama Svjetske banke u slučaju BiH uštede na naknadama mogle bi iznositi oko 100 miliona eura, Foto: Shutterstock

Kada je riječ o građanima, privredi i finansijskom sektoru, ulazak BiH u SEPA-u donijet će brže, sigurnije i znatno jeftinija prekogranična plaćanja u eurima.

“U zemljama Zapadnog Balkana koje su već dio SEPA sistema naknade za pojedina međunarodna plaćanja smanjene su od 50% do čak 94%, a prema procjenama Svjetske banke u slučaju BiH uštede na naknadama mogle bi iznositi oko 100 miliona eura”, istaknuto je.

Ulazak u SEPA područje za građane BiH znači da će novčane doznake i druga plaćanja stizati brže i jeftinije. Naime, najveći dio bosanskohercegovačke dijaspore živi upravo u SEPA državama i godišnje u Bosnu i Hercegovinu doznači oko četiri milijarde KM.

Šta donosi građanima

Za privredne subjekte, pojašnjeno je dodatno, ovo članstvo znači niže troškove međunarodnog platnog prometa, jednostavnije poslovanje s evropskim partnerima, brže izvršavanje plaćanja i veću konkurentnost na međunarodnom tržištu. Bosna i Hercegovina više od 80 posto svoje vanjskotrgovinske razmjene ostvaruje sa zemljama članicama SEPA područja.

Istovremeno, ovaj proces doprinosi modernizaciji platnog prometa, razvoju digitalnih finansijskih usluga, jačanju ukupne otpornosti i konkurentnosti finansijskog sektora.

Pripremu aplikacije za pristupanje SEPA području vodila je Centralna banka BiH, uz veliki angažman svojih službenika. Na projektu se, kroz Koordinacioni odbor, sarađivalo i sa entitetskim ministarstvima finansija, agencijama za bankarstvo i Udruženjem banaka BiH. Stručnu i tehničku podršku pružili su i Švicarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (kroz Program BCC), Ambasada Švicarske u BiH, Svjetska banka, Evropska komisija i Delegacija EU u BiH.