Zašto automobilski gigant “zapošljava” stada ovaca u svojim fabrikama

U solarnoj elektrani pored Volkswagenove fabrike u Poznanju, stado od stotina ovaca zamijenilo je kosilice.

Volkswagenova fabrika u Poznanju, u Poljskoj, gdje se proizvode modeli komercijalnih vozila Caddy i Crafter, ima devet hiljada zaposlenih i 1.300 robota i sistem kontrole kvaliteta zasnovan na vještačkoj inteligenciji.

Pored moderne fabrike, njemački koncern ima jednu od svojih većih solarnih elektrana sa 31.000 panela i 18,3 megavata snage. Da bi se spriječilo da trava zasjenjuje panele, potrebno je redovno košenje, koje ovih dana umjesto kosilica obavlja stado od stotina ovaca. One će ostati na lokaciji tokom cijele sezone ispaše.

Solarna elektrana, koju je instalirala i kojom upravlja berlinska kompanija Quanta Energy, pokriva oko četvrtine godišnjih potreba fabrike za električnom energijom i, posebno tokom sunčanih dana, može proizvesti dovoljno energije za rad cijelog postrojenja.

Istražuju utjecaj na dobrobit životinja

Lokacija je također postala istraživački centar za istraživače agrofotovoltaike. Istraživači sa Univerziteta u Poznanju ovdje proučavaju koegzistenciju poljoprivrede i proizvodnje električne energije. Zanima ih da li sjena koju bacaju solarni paneli pomaže u smanjenju toplotnog stresa kod životinja, a istovremeno prate promjene u kvaliteti tla, vegetaciji i populacijama insekata.

Oni proučavaju uticaj agrofotovoltaike na dobrobit životinja, njihovo ponašanje i funkcionisanje cijelog ekosistema pod uticajem fotonaponskog uređaja.

Prema riječima vlasnice ovaca, Justyne Nowak-Gajek, životinje su se lako prilagodile svom neobičnom privremenom “radnom mjestu” i osjećaju se sigurno. Dok pasu ispod solarnih panela, dijele se u manje grupe, koristeći hlad u toplijim danima i dosežući područja do kojih konvencionalna kosilica teško može doći.

Krdo je stiglo na lokaciju krajem aprila i ostat će do jeseni, Foto: Volkswagen Poznan

Manji rizik od erozije

Volkswagen je sličan put krenuo u svojoj fabrici u Chattanoogi, Tennessee, SAD. Prema podacima na njihovoj web stranici, tamo imaju solarnu elektranu od 8 megavata, koja pokriva do 10 posto potreba fabrike za električnom energijom tokom pune proizvodnje.

„Ispaša ovaca je efikasan i isplativ način za kontrolu vegetacije i smanjenje rizika od erozije u velikim solarnim elektranama“, rekao je Loran Shallenberger, menadžer projekta obnovljive energije u Silicon Ranchu, kompaniji koja upravlja elektranom, prema objavi na web stranici Volkswagena.

„Ovce pasu na travnjacima, a solarni paneli pružaju hlad, smanjujući toplotni stres usred ljeta. Regenerativna ispaša ovaca može doprinijeti značajnim ekološkim koristima i osigurati stabilan sekundarni izvor prihoda za poljoprivrednike.“

U Chattanoogi, oko 50 ovaca pase travu, istovremeno gnojeći tlo. Za razliku od tradicionalnih kosilica, ovce mogu dosegnuti teško dostupna mjesta, osiguravajući da trava ostane uredno pokošena. Također se kreću između četiri različite parcele u sunčanom parku kako bi se pašnjak mogao regenerirati. A magarac ih čuva na sigurnom.

Poljska fabrika kompanije Volkswagen, u kojoj se proizvode komercijalni modeli Caddy i Crafter, ima devet hiljada zaposlenih, 1.300 robota i sistem kontrole kvaliteta zasnovan na vještačkoj inteligenciji, Foto: Volkswagen Poznan

Najava smanjenja broja zaposlenih i otpuštanja

Projekt s ovcama jedna je od rijetkih pozitivnih vijesti iz njemačke grupe, koja se trenutno nalazi usred jedne od najgorih kriza u historiji kompanije.

Njegovo poslovanje je posljednjih godina ozbiljno pogođeno padom prodaje u Kini, koja se prije nekoliko godina smatrala jednim od njegovih najprofitabilnijih tržišta, te u SAD-u zbog viših carina na uvoz vozila. U međuvremenu, još uvijek jaka pozicija grupe u Evropi je ugrožena rastućom kineskom konkurencijom.

Samo u Kini, prodaja grupe je u prvoj polovini ove godine pala za 26 posto, a u SAD-u za sedam posto. Volkswagen posljednjih godina bilježi brz pad operativne dobiti, koja je 2023. godine iznosila 22,6 milijardi eura, 2024. godine 19,1 milijardu eura, a prošle godine samo 8,9 milijardi eura.

Zbog nepovoljnih trendova, grupa je 2024. godine započela proces restrukturiranja, s ciljem drastičnog smanjenja troškova. Te godine, menadžment je postigao dogovor sa sindikatom IG Metall o smanjenju broja radnih mjesta u fabrikama Volkswagena za 35.000 do 2030. godine, te za dodatnih 15.000 u fabrikama drugih brendova grupe (Audi, Škoda, Seat itd.).

Ali sada se čini da ni to neće biti dovoljno. Izvršni direktor Volkswagena, Oliver Blume, nedavno je izjavio da će, ako ne prilagode troškove rada, morati ukinuti dodatnih 50.000 radnih mjesta širom svijeta, što je dvostruko više nego što su do sada radili. Prema Blumeu, kompanija jednostavno nije konkurentna uprkos smanjenjima. Navodi se da su troškovi administracije, infrastrukture i pratećih usluga 20 posto veći od prosjeka za uporedive kompanije.

Osim toga, očekuje se da će njemački koncern do 2030. godine prepoloviti svoju ponudu vozila i povući se iz manje profitabilnih segmenata. Blume je također rekao da trenutno nemaju alternativna rješenja za četiri fabrike u Njemačkoj koje su u opasnosti od zatvaranja. Dvije od ovih fabrika, u Zwickauu i Emdenu, trenutno proizvode električne modele, ali prema riječima šefa Volkswagena (kao i u fabrikama u Hanoveru i Neckarsulmu), troškovi proizvodnje su (pre)visoki.

Andreja Lončar, Forbes Slovenija