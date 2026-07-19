Biolog objašnjava zašto ljudi spavaju samo sedam sati – manje od bilo kojeg drugog primata

Sedam sati zvuči kao razumna, čak i izdašna količina sna – broj koji bi doktor vjerovatno odobrio, a umoran roditelj poželio. Međutim, među primatima, ljudi su vrsta koja najmanje spava, a ne u nekom ugodnom okruženju, kako bi se na prvi pogled moglo pomisliti.

Model zasnovan na veličini tijela, veličini mozga i ishrani – varijablama koje prilično pouzdano predviđaju koliko sna je potrebno određenoj vrsti primata – pokazuje da bi vrsta građena poput naše trebala spavati otprilike 9,5 sati dnevno. Ljudi, međutim, spavaju u prosjeku oko sedam sati. Ovaj jaz između predviđenog i stvarnog trajanja sna u naučnoj literaturi ima svoje ime: paradoks ljudskog sna. Razlog je taj što je u direktnoj suprotnosti s očekivanjem da bi veći i metabolički zahtjevniji mozak trebao zahtijevati više vremena za odmor i oporavak.

Paradoks ljudskog sna

Od otprilike 30 vrsta primata čiji je san dovoljno detaljno proučen da bi se mogao uporediti, ljudi su posljednji po ukupnom trajanju sna.

Babuni, lemuri i razne vrste majmuna – životinje s mnogo manjim mozgovima od našeg i, u mnogim slučajevima, mnogo nesigurnijim i izloženijim mjestima za spavanje – spavaju više od ljudi, ponekad i znatno više.

Ako bi veći mozak jednostavno zahtijevao više sna za razvoj i održavanje, kao što pretpostavlja standardna teorija, ljudi bi trebali spavati najviše od svih primata na listi, a ne najmanje.

Upravo zato je to prava naučna zagonetka, a ne uredna potvrda onoga što bismo intuitivno očekivali. Jasno je da nešto drugo osim same veličine mozga određuje koliko spavamo. Zato je ovo pitanje dobilo svoje ime i postalo predmet posebnog područja istraživanja.

Zašto ljudi spavaju manje, a ne više

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Vodeće objašnjenje među istraživačima zapravo nije povezano s veličinom mozga, već sa sigurnošću. Detaljno je predstavljeno u studiji objavljenoj 2018. godine u časopisu American Journal of Physical Anthropology .

Većina primata spava na zaista rizičnim mjestima: na drveću, uz grane, izloženi predatorima koji love u mraku cijelu noć.

Takav rizik utiče na količinu sna koju određena vrsta može sigurno priuštiti. Pomalo kontraintuitivno, opasno okruženje često ne dovodi do kraćeg sna, već do češćeg i isprekidanog odmora. Mnogi primati koji spavaju na nesigurnim mjestima odmaraju se u kratkim intervalima upravo zato što je za njihov opstanak važnije da ostanu djelimično budni tokom noći nego da imaju jedan dug, dubok i okrepljujući period sna.

Ljudi su odabrali značajno drugačiji put kroz evoluciju.

Spavajući prvo u grupama, a kasnije u skloništima i uz vatru, naši preci su postigli nivo sigurnosti koji većina drugih primata nikada nije iskusila. Ta sigurnost je omogućila da ljudski san postane koncentrisan, dubok i efikasan na način koji nije moguć na izloženoj grani drveta.

Vremenom je san postao čvrst, neprekinuti blok odmora, umjesto serije kratkih, nemirnih, budnih drijemanja tokom noći na koje se mnogi drugi primati i dalje oslanjaju.

Međutim, ova teorija ne tvrdi samo da nam je sigurnost omogućila da čvrsto spavamo. Ona također kaže da je zahvaljujući toj sigurnosti ljudski san postao toliko efikasan da nam je potrebno manje sati ukupno da bismo se potpuno oporavili i normalno funkcionisali.

Studija objavljena 2008. godine u časopisu Evolution , koja je obuhvatila više od 100 vrsta sisara u različitim uslovima okoline, ukazala je na isti širi obrazac: struktura sna je povezana sa rizikom i metaboličkim potrebama jednako snažno kao i veličina mozga, a u nekim slučajevima čak i više.

Dio te efikasnosti može se vidjeti u jednoj specifičnoj fazi sna.

Ljudi provode znatno veći dio svog ukupnog vremena spavanja u REM fazi sna nego bilo koji drugi primat koji je do sada proučavan. REM je faza koja se najčešće povezuje sa sanjanjem i obradom emocionalnih sjećanja.

Iako stoga ukupno spavamo manje od naših evolucijskih srodnika, nesrazmjerno veliki dio našeg sna pripada upravo ovoj fazi intenzivne obrade informacija.

Ovo se uklapa u širu ideju da ljudski san nije evoluirao da bude dug i opušten, već kratak i smislen – da pruži više koristi u manje sati, umjesto da bude jednostavno skraćena verzija istog procesa.

Zašto je ljudski obrazac spavanja jedinstven

Ovo je još uvijek otvoreno naučno pitanje, a ne definitivno riješen slučaj. Posebno treba uzeti u obzir jednu važnu komplikaciju.

Kao što je evolucijska ekologinja Isabella Capellini rekla za Smithsonian Magazine u intervjuu iz 2022. godine, većina onoga što danas znamo o snu primata dolazi iz posmatranja životinja u zoološkim vrtovima ili istraživačkim centrima.

U takvim okruženjima, stvarna opasnost od predatora je potpuno uklonjena. Međutim, obrasci spavanja životinja ne moraju se nužno promijeniti kako bi odražavali ovu novu i neprirodnu sigurnost.

Zbog ove neskladnosti, teško je utvrditi koliko izmjereno trajanje sna određene vrste odražava duboku evolucijsku prošlost, oblikovanu milionima godina, a koliko odražava vještačke uslove života u zatočeništvu. Ovo predstavlja ozbiljno ograničenje velikog dijela dosadašnjih istraživanja.

Veličina tijela i metabolizam dodatno kompliciraju sliku, i to na način koji ne nudi jednostavan odgovor.

Veće životinje, proporcionalno govoreći, uglavnom trebaju manje sna nego manje. Taj odnos je eksplicitno modeliran u studiji objavljenoj 2007. godine u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. Kao ilustracija ovog obrasca, studija navodi da miš spava otprilike četiri puta duže dnevno od slona.

Međutim, ni ljudi se ne uklapaju uredno u obrazac zasnovan na veličini tijela. Spavamo kratko uprkos tome što naša tjelesna masa predviđa da smo negdje bliže sredini.

Ovo je jedan od razloga zašto se složenost mozga i dalje predlaže kao dodatni faktor, uz sigurnost i metabolizam. Međutim, koliki je njen stvarni doprinos ostaje otvoreno pitanje.

Paradoks, na kraju krajeva, nije u tome što ljudi previše spavaju, niti u tome što spavamo nerazumno mnogo vremena prema svakodnevnim standardima.

Paradoks je u tome što spavamo znatno manje nego što bi, prema modelima, mozak poput našeg “trebao” zahtijevati.

I čini se da uspijevamo jer je naš san neobično siguran i efikasan: koncentriran u jednom periodu, izuzetno dubok, bogat REM fazom i neometan na način koji većina drugih primata s kojima dijelimo planetu vjerovatno neće iskusiti u životu.

Posmatrano iz ovog ugla, sedam sati nije raskošan i pretjerano dug odmor, kao što bi se moglo činiti kada ga uporedimo s popodnevnim drijemanjem kućne mačke ili opreznim polusnom babuna.

Naprotiv, to je gotovo potpuna suprotnost luksuzu: metabolički zahtjevan ljudski mozak pronašao je način da traži manje sna jer je, po prvi put u historiji primata, mogao sebi priuštiti dobar, umjesto samo dug san.

Scott Travers, saradnik Forbesa

Biolog objašnjava zašto ljudi spavaju samo 7 sati (manje od bilo kojeg drugog primata)