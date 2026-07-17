Garaže u Bosni i Hercegovini postaju sve skuplja imovina



Na tržištu nekretnina u BiH sve vrijednije postaju garaže koje u pojedinim gradovima dostižu cijene kakve su donedavno bile nezamislive. Zvanični podaci oba entiteta ne daju odgovor na pitanje da li rast potiče samo ograničena ponuda, rast broja automobila i nedostatak parking prostora ili sve zajedno, ali je vidljivo da one postaju sve atraktivnija imovina za one koji ih posjeduju, ali i sve skuplja investicija za one koji ih planiraju kupiti.



Dok su stanovi u Federaciji BiH tokom 2025. godine poskupjeli za 23 posto, a kuće za sedam posto, prosječna cijena garaža porasla je za pet posto u odnosu na prethodnu godinu.

Rast vrijednosti transakcija

Prema podacima sabranim u Izvještaju o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2025. godinu registrovano je 726 kupoprodajnih ugovora za garaže, gdje su najviše prometovane garaže veličine 13-16 metara kvadratnih.



Ukupna vrijednost svih transakcija iznosila je oko 19 miliona KM, što je rast u odnosu na 13,8 miliona KM iz 2024. godine. Među kupcima prednjače muškarci, i to u procentu od 68%, dok je žena kupaca bilo 32 %.



Prosječna cijena kvadratnog metra garažnog mjesta u zgradi iznosila je 1.340 KM, dok je za samostojeće ili garaže u nizu prosjek bio 1.000 KM po kvadratu.

Posmatrano geografski, drastična je razlika u cijenama garaža u glavnom gradu BiH i drugim bh. sredinama. Dok je naprimjer, prošle godine najniža cijena garažnog mjesta u zgradi zabilježena u Banovićima, gdje je kvadrat koštao svega 290 KM, u centru Sarajeva zabilježena je najviša cijena od 5.570 KM.

Minimalna cijena kvadratng metra za garažu u nizu ili samostojeću registrovana je u iznosu od 60 KM u Kalesiji, dok je maksimalna bila 3.580 KM u sarajevskoj općini Centar.

Najjeftinije garažno, odnosno parking mjesto na otvorenom moglo se kupiti u Gračanici za 310 KM/m², dok je najskuplje zabilježeno u općini Novo Sarajevo, gdje je kvadrat dostigao 1.680 KM.

Poređenja radi, iz istog izvještaja iz 2020. godine vidljivo je, i što pokazuje koliko su cijene garaža rasle u posljednjih pet godina, da je minimalna cijena garaže ili garažnog mjesta u zgradi u tom periodu zabilježena u Kupresu i iznosila je 194 KM po metru kvadratnom, dok je maksimalna ostvarena cijena 2.576 KM evidentirana u Novom Sarajevu.

Banja Luka prednjači u Republici Srpskoj

Podaci iz Godišnjeg izvještaja o tržištu nekretnina Republike Srpske za 2025. godinu pokazuju da je tržište nastavilo rasti. Ukupan promet povećan je za oko 210 miliona KM u odnosu na 2024. godinu, broj kupoprodajnih ugovora porastao je za 2,5 posto, dok je broj prometovanih nekretnina veći za 1,1 posto.



Kada je o garažama riječ, najskuplja prodata prošle godine u Republici Srpskoj plaćena je 70.000 KM. Nalazi se u banjalučkom naselju Nova Varoš, a riječ je o dva garažna mjesta ukupne površine 34 kvadratna metra u zgradi izgrađenoj 2011. godine.



Najskuplje pojedinačno garažno mjesto po kvadratnom metru također je prodato u Novoj Varoši. Za prostor od 12,3 kvadratna metra, u zgradi izgrađenoj 2024. godine, kupac je plaćao 4.065 KM po kvadratnom metru.



Prema podacima zvanične evidencije prodaja koje prenosi mapa.ba, prosječna cijena garaža u posljednjih godinu iznosila je 1.450 KM po kvadratnom metru u Banjoj Luci, 1.500 KM u Zvorniku, 850 KM u Laktašima i 750 KM u Derventi, u kojoj garaže čine 2% ukupnog prometa nekretnina.



U RS-u prosječna cijena garaže iznosi oko 1.250 KM po kvadratnom metru, dok ukupna vrijednost svih evidentiranih garaža dostiže 141 milion KM.





