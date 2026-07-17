SAD mijenja pravila za vize za strane studente, novinare i učesnike programa razmjene

Administracija predsjednika Donalda Trumpa danas je objavila da je poduzela korake za ograničavanje trajanja viza za strane studente, učesnike programa kulturne razmjene i novinare.

Novo pravilo Ministarstva unutrašnje sigurnosti (Department of Homeland Security – DHS) uvodi precizno definisano trajanje viza za međunarodne studente sa F vizama, J vizama koje omogućavaju učesnicima programa kulturne razmjene rad u SAD-u, kao i I vizama namijenjenim pripadnicima medija, javlja Reuters.

Ove vize trenutno važe za vrijeme trajanja programa ili zaposlenja u Sjedinjenim Američkim Državama.

Novo pravilo stupit će na snagu 60 dana nakon objavljivanja u Federalnom registru, podložno razmatranju od strane Kongresa.

Najnovija mjera

Američki predsjednik Donald Trump, republikanac, pokrenuo je sveobuhvatnu akciju protiv imigracije nakon što je preuzeo dužnost u januaru 2025. godine.

Najnovija mjera će uvesti dodatne prepreke za međunarodne studente, radnike na razmjeni i strane novinare.

Trumpova administracija je pooštrila kontrolu legalne imigracije, poništivši studentske vize i dozvole za stalni boravak univerzitetskim studentima zbog njihovih političkih stavova, kao i poništivši pravni status stotinama hiljada migranata.

Prema novim pravilima, period važenja studentskih i viza za učesnike programa razmjene neće biti duži od četiri godine.

Vize za novinare, koje trenutno mogu trajati godinama, bit će ograničene na maksimalno 240 dana, dok će one za kineske državljane važiti maksimalno 90 dana.

Vlasnici viza moći će podnijeti zahtjev za produženje, prema novom pravilu.

Tokom 2024. godine zabilježeno je više od 1,8 miliona prijava stranih studenata

Ministarstvo je kao razlog promjena navelo veliko povećanje broja takvih viza.

Prema podacima DHS-a, u 2024. godini zabilježeno je više od 1,8 miliona ulazaka stranih studenata sa vizama, što je povećanje od više od 11 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Tokom fiskalne 2024. godine, koja je počela 1. oktobra 2023. godine, SAD su izdale vize za više od 500.000 učesnika programa razmjene i 37.300 pripadnika medija.

“Značajan porast broja ovih posjetilaca predstavlja izazov za sposobnost Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) da prati i nadgleda ove kategorije neimigranata tokom njihovog boravka u Sjedinjenim Državama”, saopštilo je Ministarstvo.

DHS je naveo da postoji niz slučajeva u kojima su studenti i učesnici programa razmjene ostali u SAD-u decenijama na osnovu svojih viza.

Prema novom pravilu, nosioci viza koji žele ostati u SAD-u duže od odobrenog perioda morat će podnijeti zahtjev DHS-u za produženje boravka ili napustiti zemlju, a zatim ponovo podnijeti zahtjev za ulazak u SAD.