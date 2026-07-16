Šef Naftogaza novi je premijer Ukrajine, protesti se nastavljaju nakon ostavke ministra odbrane 

Ministar energetike Sergii Koretskyi (Sergej Koretski) novi je ukrajinski premiijer. Ukrajinski parlament je u četvrtak glasao za njegovo imenovanje, nakon što je ostavku na premijersku poziciju podnijela Julija Swyrydenko. Podsjećamo, u nedjelju je predsjednik Volodimir Zelensky na mreži X najavio smjenu premijerke, kao i šefova nekoliko agencija za provođenje zakona, čime je najavio novu rekonstrukciju vlade.

„Želim vam se iskreno zahvaliti na podršci. Veoma cijenim ovaj mandat. Učinit ću sve što je u mojoj moći da vas ne iznevjerim i da dostojanstveno slijedim ovaj put“, rekao je Koretsky nakon potvrde njegovog imenovanja.

Od 318 zastupnika za imenovanje ih je glasalo 289.

Ko će biti novi ministar odbrane

Inače, ovo je treći izabrani premijer od početka ruske invazije 2022. godine, te se od njega očekuje da odgovori na izazove s kojima se zemlja može suočiti, naročito ukoliko bude ruskih napada na energetski sistem zemlje.

I dok je mjesto premijera poznato, još uvijek se ne zna ko je novi ministar unutrašnjih poslov, izuzev što se spekulira s imenom Ihor Klimenko, kao jednim o mogućih kandidata.

Fedorov, koji je na poziciju ministra unutrašnjih poslova imenovan prije šest mjeseci, u srijedu je objavio da se povlači i tom prilikom poručio kako mu je bila čast služiti ukrajinskom narodu. Pripisuje mu se da je kao modernizator pokušao reformirsati ukrajinsku vojsku. Prema njegovim riječima koje prenose mediji, Zelensky mu je ponudio savjetničku ulogu, koju je on odbio: „Jučerašnji razgovor s predsjednikom bio je normalan. Ponudio mi je priliku da postanem savjetnik ili da pronađem drugi način da ostanem dio tima. Odbio sam poziciju savjetnika. Nikada mi nije bio cilj da postanem ministar, da ostanem ministar ili da tražim pozicije“, rekao je.

Protesti u nekoliko gradova

U brifingu ukrajinskih medija o rekonstrukciji vlade, koje prenosi 24ore, bivši ministar odbrane otkrio je da je zatražio od Zelenskog da zamijeni vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine, Oleksandra Sirskog, navodeći da su, nakon tog zahtjeva, svi prijedlozi Ministarstva odbrane za poboljšanje učinka trupa na frontu naišli na otpor.

U međuvremenu, kako izvještavaju lokalni mediji, građani u nekoliko gradova Kijevu, Lavovu, Odesi i Dnjepru, protestvuju zbog smjene ministra odbrane.