Ukrajina pred velikom rekonstrukcijom vlade, premijerka potvrdila ostavku

Ukrajina ulazi u novu rekonstrukciju vlade. Predsjednik Volodimir Zelensky u nedjelju je na mreži X najavio smjenu premijerke Julije Swyrydenko, kao i šefova nekoliko agencija za provođenje zakona. Iako je za ostavku premijera neophodno, prema ukrajinskom zakonu, odobrenje parlamenta, što formalno povlači ostavku cijele vlade, dio sadašnjih ministara ipak bi mogao zadržati svoje resore, odnosno biti ponovo imenovani.

Na funkciji premijerke Swyrydenko je provela samo godinu, i na nju je došla zamijenivši Denisa Šmihala.

Kako je pojasnio Zelensky, svako važno područje vanjske politike bit će dodijeljeno osobi s bogatim iskustvom, sposobnoj da provodi sporazume postignute na nivou šefova država i vlada i ispunjava očekivanja ukrajinskog naroda. Među najvažnijim od ovih područja, napisao je Zelensky, jesu Sjedinjene Američke Države, sporazumi o licencama za proizvodnju Patriot sistema i druga bilateralna sigurnosna saradnja.

Nova uloga za Swyrydenko

Sviridenko je u nedjelju potvrdila ostavku na mjestu premijerke, a kako se već sada može čuti iz nekih izvora, Zelensky joj je ponudio mjesto ambasadorice u Washingtonu.

„Ponosna sam što sam imala čast da vodim vladu. Hvala cijelom vladinom timu na njihovom radu“, napisala je na svojoj Facebook stranici.

Za sada je nepoznato ko će doći na njeno mjesto u ulozi premijera.

Prije nego što je postala premijerka prošlog jula, 39-godišnja Swyrydenko je obnašala funkciju prve potpredsjednice vlade i ministrice ekonomije, u kojoj je odigrala važnu ulogu u pregovorima o sporazumu sa Sjedinjenim Državama o eksploataciji strateških minerala.

Četvrta velika rekonstrukcija vlade od početka rata

Najavljena rekonstrukcija će biti četvrta po redu, od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Posljednja smjena kabineta desila se početkom ove godine, nakon jesenje korupcijske afere (2025.), koja nije zaobišla ni najuži krug predsjednika, što je na kraju dovelo do toga da šef njegovog kabineta Andrija Jermak podnese ostavku.