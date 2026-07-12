Paragvajska senatorica koja je iznijela rasistički komentar o Mbappéu tvrdi da joj je Instagram hakiran

Paragvajska senatorica Celeste Amarilla izjavila je u četvrtak da joj je hakiran Instagram profil, nekoliko dana nakon što je uputila niz rasističkih komentara protiv Kyliana Mbappéa nakon pobjede Francuske nad Paragvajem u nokaut fazi Svjetskog prvenstva.

Ključne činjenice

Amarilla je u objavi sa oznakom X navela da je njen Instagram nalog hakovan „moguće od jutros“, dodajući: „Nisam odgovorna ni za šta što je tamo objavljeno od danas nadalje.“

sa oznakom X navela da je njen Instagram nalog hakovan „moguće od jutros“, dodajući: „Nisam odgovorna ni za šta što je tamo objavljeno od danas nadalje.“ Amarillin Instagram nalog nije pokazivao nikakve vanjske znakove hakovanja, osim linka za poziv na WhatsApp u njenoj biografiji koji nije bio važeći od četvrtka poslijepodne.

nije pokazivao nikakve vanjske znakove hakovanja, osim linka za poziv na WhatsApp u njenoj biografiji koji nije bio važeći od četvrtka poslijepodne. Navodni hakerski napad dolazi nekoliko dana nakon što je Amarilla objavila niz objava u kojima je Mbappéa nazvala “zvjeri”, “koloniziranim Kameruncem” i rekla da je kao dijete “sisao kokosove orahe i da su najobrazovanija stvorenja koja je ikada slušao bile čimpanze”.

Amarillini komentari uslijedili su nakon utakmice između Francuske i Paragvaja u kojoj je Mbappé provocirao protivnike i odbio se rukovati s golmanom Paragvaja Orlandom Gillom.

Francuske i Paragvaja u kojoj je Mbappé provocirao protivnike i odbio se rukovati s golmanom Paragvaja Orlandom Gillom. Mbappé je kritikovao senatoricu zbog njenih komentara, nazivajući je “ženom vrijednom prezira” i rekavši da je zbog njenih izjava “cijeli svijet već zaboravio putovanje i historijski napor koji su vaši igrači postigli tokom ovog Svjetskog prvenstva”.

Amarilla je do utorka izbrisala svoju originalnu objavu i rekla da žali što je uvrijedila Mbappéa, iako je insistirala da joj se francuska zvijezda izvine i prijetila da će ga tužiti zbog navodnog “nasilja zasnovanog na spolu” i “političkog nasilja”.

Ključni citat

„Gospođo Celeste Amarilla, vi ste prezira vrijedna žena i nedostojni ste svog položaja“, rekao je Mbappe u svojoj izjavi. „Ne predstavljate Paragvaj, zemlju koja je tokom cijelog takmičenja pokazivala strast i čast. Kroz vašu nepromišljenost i vaš bezobrazni rasizam, cijeli svijet je već zaboravio putovanje i historijski napor koji su vaši igrači postigli tokom ovog Svjetskog prvenstva, ustupajući mjesto za nesposobnu ženu koja daje najgoru moguću sliku o svojoj zemlji. Nikada neću dozvoliti ljudima poput nje da šire mržnju i rasizam širom svijeta.“

Amarilla ostaje pri svom

Iako je senatorica izrazila žaljenje zbog svojih rasističkih komentara, nastavila je vrijeđati Mbappéa. Tokom sjednice paragvajskog Senata u srijedu, Amarilla je nazvala Mbappéa “sinom b—-” jer je odbio da se rukuje s Gillom. “On nije Francuz, Francuz to ne bi uradio”, dodala je.

Forbesova procjena vrijednosti

Mbappe se nalazi na 12. mjestu Forbesove liste najplaćenijih svjetskih sportista za 2026. godinu. Forbes procjenjuje da je Mbape prošle godine zaradio 95 miliona dolara, od čega 70 miliona dolara od zarade na terenu. Francuska zvijezda je bez sumnje najbolji fudbaler na svijetu, dok sa samo 27 godina teži osvajanju svog drugog trofeja na Svjetskom prvenstvu.

Ključne informacije

Vlada Paragvaja saopćila je u ponedjeljak da su Amarillini komentari “u suprotnosti s vrijednostima i principima koji inspirišu miran suživot i poštovanje ljudskog dostojanstva, a koje naša zemlja promoviše.” Tokom sjednice paragvajskog Senata u srijedu, predsjedavajući Senata Basilio Nunjez izjavio je da Amarillini komentari “nisu samo loši, oni su užasni i ne predstavljaju ono što misli većina Paragvajaca.” Francuski tužioci pokrenuli su istragu o Amarillinim komentarima i navodnoj rasističkoj uvredi, nakon što je Francuski fudbalski savez podnio prijavu. Tužioci su naveli da za ovo krivično djelo prijeti maksimalna kazna od godinu zatvora i novčana kazna od otprilike 51.000 dolara, prenosi Politico.

Antonio Pequeno IV, Forbes