Fiat Topolino iz 2026. je mali gradski automobil: “Ne može brže, jurimo 30”

Fiat proširuje svoju ponudu na sjevernoameričkom tržištu predstavljanjem potpuno električnog Topolina. Minijaturnog dvosjeda čija je početna cijena 13.995 dolara (12.250 eura). Ovaj mali električni automobil prodaje se u Evropi od 2023. godine. Sada se pridružuje modelu 500e kao drugi električni Fiat dostupan kupcima u SAD-u. 500e je testirao Forbes 2024. godine.

Sa dužinom od nešto više od 2,4 metra i težinom od nešto više od 450 kilograma, Topolino je jedan od najmanjih automobila koji se mogu kupiti bilo gdje u svijetu. Poređenja radi, kengur, slon ili koncertni klavir teže otprilike toliko.

Međutim, Topolino nije namijenjen za duža putovanja. Dizajniran je prvenstveno za kratke vožnje u privatnim naseljima, turističkim kompleksima, na golf terenima i sličnim okruženjima, a ne za svakodnevno putovanje na posao.

Brzina i domet

Foto: Fiat

U početku će njegova maksimalna brzina biti ograničena na oko 31 km/h. Međutim, Fiat najavljuje da će kasnije ovog ljeta vlasnici moći kupiti komplet za nadogradnju koji će vozilo uskladiti s američkim propisima za vozila male brzine (LSV). Nakon te modifikacije, maksimalna brzina će se povećati na oko 40 km/h. To će omogućiti vožnju na određenim javnim cestama gdje to dozvoljavaju lokalni propisi.

Pogon osigurava litijum-jonska baterija kapaciteta 5,4 kilovat-sata, koja omogućava procijenjeni domet do 74 kilometra s jednim punjenjem. Fiat navodi da se baterija može potpuno napuniti za oko pet sati. Zbog toga je noćno punjenje praktično za većinu vlasnika.

Umjesto konkurencije klasičnim gradskim automobilima, Topolino je namijenjen kupcima koji traže jednostavno i pristupačno električno vozilo za kratke relacije. Ciljna grupa su stanovnici penzionerskih naselja, vlasnici kuća za odmor, univerzitetskih kampusa, zatvorenih stambenih kompleksa i svi oni čija se svakodnevna vožnja odvija uglavnom lokalnim ulicama.

Odakle potiče ime Topolino?

Foto: Fiat

Ime Topolino ima posebno mjesto u historiji Fiata. Originalni model je predstavljen 1930-ih i postao je jedan od najomiljenijih malih automobila u Italiji.

Riječ Topolino na italijanskom znači Miki Maus. Automobil je dobio taj nadimak jer je svojim zaobljenim oblikom mnoge podsjećao na poznati Disneyjev lik iz crtića. Fiat je oživio ovo historijsko ime kada je 2023. godine u Evropi predstavio modernu električnu verziju.

„Fiat nastavlja da se ističe njegujući svoju tradiciju malih automobila“, rekao je izvršni direktor Fiata, Olivier Francois, prilikom predstavljanja modela na američkom tržištu.

Topolino također odražava rastući interes za takozvanu mikromobilnost. Posebno u gusto naseljenim gradovima i turističkim destinacijama, gdje su automobili standardnih dimenzija često više teret nego prednost. Iako su američki kupci tradicionalno favorizirali velika vozila, mali električni automobili sve više privlače pažnju za specifične namjene, gdje su niski operativni troškovi, lako parkiranje i tihi električni pogon važniji od brzine i dugog dometa.

Ograničenja

Foto: Fiat

Ipak, Topolinova ograničenja su očigledna. Čak i nakon konverzije u vozilo za malu brzinu, njegova maksimalna brzina od 40 km/h ograničava ga na sporije ceste. Domet od 74 kilometra zahtijeva pažljivo planiranje svake vožnje. Za većinu Amerikanaca, to će gotovo sigurno biti drugo ili treće vozilo u domaćinstvu, a ne primarni automobil.

Međutim, za Fiat, Topolino predstavlja proširenje njihove ponude na američkom tržištu. I dodatno jača dugogodišnju reputaciju brenda kao proizvođača slatkih i prostorno efikasnih gradskih automobila. Ostaje da se vidi hoće li ostati zanimljiva nišna pojava ili će potaknuti veći interes za ultrakompaktna električna vozila. Jedno je sigurno – gotovo ga je nemoguće pomiješati s bilo kojim drugim automobilom na cesti.

Josh Max, saradnik Forbesa