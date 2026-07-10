Vlada pod udarom kritika zbog četiri miliona eura za koncert – Rama: “Zemlji će donijeti najmanje 100 miliona”

Nastup repera Kanyea Westa, danas poznatog kao Ye, koji je zakazan za sutra 11. jula u Albaniji, danima izaziva kontroverze u ovoj zemlji. Najveće kritike se adresiraju albanskom premijeru Ediju Rami što će zemlja potrošiti iz budžeta četiri miliona eura (4,56 miliona dolara) na ovaj događaj, kojeg je krajem aprila najavio sam premijer na svojim društvenim mrežama, što je drugačije od poruke iz Ministarstva kulture, koje je u početku tvrdilo da će koncert biti samofinansiran isključivo od prodaje ulaznica.

Odluku o utrošku četiri miliona dolara, Rama je u devetominutnom videu na svom Facebooku objasnio kako su novac izdvojili u posljednjem trenutku kako bi izbjegli sramotu Albanije pred skoro 25.000 stranih posjetilaca iz 80 zemalja koji su već kupili karte, te da očekuje da će događaj generisati najmanje 100 miliona eura prihoda za zemlju.

Otkazani koncerti

Koncert je jedan od rijetkih Westovih evropskih nastupa koji nije otkazan ove sezone. Reper je nepoželjan postao u mnogim evropskim zemljama nakon što je izazvao kontroverze izjavama i pjesmama koje veličaju Adolfa Hitlera kao i antisemitskim kritikama, koje je pripisao svom bipolarnom poremećaju.

Američki reper Ye nastupa na pozornici u GelreDomeu u Arnhemu, istočna Holandija, 6. juni, 2026. Ye, ranije poznat kao Kanye West, izazvao je kontroverze izjavama i pjesmama koje veličaju Adolfa Hitlera kao i zbog antisemitskih izjava, koje je pripisao svom bipolarnom poremećaju, Foto: Ramon VAN FLYMEN / AFP / Profimedia

Za antisemitske izjave se izvinuo prošle godine. Uprkos tome, otkazani su mu nastupi u Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Francuskoj kao i Poljskoj. Osim što je njegov nastup na londonskom Wireless festivalu otkazan, kada je nakon pritiska javnosti, Keir Starmer kritikovao rezervaciju, sponzori se povukli, i britansko Ministarstvo unutrašnjih poslova mu je zabranilo ulazak u zemlju. Slovačka, Holandija i Gruzija mu nisu zabranile koncerte.

Kritike zbog Westovog koncerta koji treba da se održi na privremenom stadionu izgrađenom posebno za ovu priliku, nazvanom “Eagle Stadium”, kapaciteta oko 60.000 gledalaca, na potezu između Tirane i Drača, dolaze nakon talasa protesta u Tirani koji su trajali više od mjesec. Protesti su organizirani zbog planova za gradnju luksuznog resorta zeta Donalda Trumpa, Jareda Kushnera (projekt se razvija preko investicione firme Affinity Partners), na kojima demonstranti osuđuju priobalne razvojne projekte blizu zaštićenih područja, tražeći i Raminu ostavku zbog optužbi za korupciju, koje on odbacuje.

Zašto protestvuju

Radi se o dva povezana projekta na jadranskoj obali Albanije:

Sazan ostrvo; nenaseljeno, nekada sovjetska i italijanska vojna baza, vrijedan projekat od oko 1,4 milijarde eura

Zvërnec/Narta laguna na kopnu, preko puta ostrva, projekat vrijedan čak 4,7 milijardi dolara. Planovi uključuju hotele, luksuzne vile, marinu, golf teren, kazino, akva park i apartmane.

Sazan se nalazi unutar Nacionalnog morskog parka Karaburun-Sazan, dok se Zvërnec/Narta smatra jednim od najvažnijih vlažnih staništa na Balkanu i domom stotina vrsta ptica selica, uključujući ružičaste flamingose, koji su postali simbol otpora (pokret se čak naziva “Revolucija flamingosa”). Ekolozi su dokumentovali da su buldožeri već uništili barem jedno gnijezdo morske kornjače.

Albanski parlament je februara 2024. usvojio zakon koji je ukinuo zabranu gradnje u zaštićenim područjima, što se desilo uoči ovih projekata. Decembra 2024., ubrzo nakon Trumpove pobjede na izborima, vlada je projektu na Sazanu dala status “strateškog investitora”, što omogućava ubrzano izdavanje dozvola i poreske olakšice (bez poreza narednih 10 godina tokom izgradnje). Aktivisti tvrde da je vlada pregovarala sa Kushnerom i Ivankom Trump bez javne rasprave.