Svjetsko prvenstvo u brojevima – koliko ima milijardera, koliko golova i pretrčanih kilometara

Tri sedmice nakon početka Svjetskog prvenstva u fudbalu, prava borba tek počinje.

Novi format turnira, s proširenom grupnom fazom na 48 nacionalnih timova, omogućio je čak 32 selekcije da se plasiraju u nokaut fazu, dvostruko više nego u prethodnih 10 izdanja prvenstva.

U međuvremenu, fudbalske sile poput Njemačke i Holandije su već eliminisane.

S druge strane, autsajderi Paragvaj i Maroko su se kvalifikovali za osminu finala i još uvijek sanjaju o nastupu u finalu, koje će se igrati 19. jula na stadionu MetLife u East Rutherfordu, New Jersey. (Za potrebe Svjetskog prvenstva, stadion je privremeno preimenovan u New York New Jersey Stadium.)

Ali brojke se tu ne zaustavljaju.

Evo 22 činjenice koje najbolje oslikavaju trenutni tok Svjetskog prvenstva 2026. i najavljuju preostale utakmice.

2

Toliko milijardera igra na ovom Svjetskom prvenstvu

Forbes procjenjuje da bogatstvo portugalskog kapitena Cristiana Ronalda iznosi 1,2 milijarde dolara, dok argentinski as Lionel Messi ima oko 1,1 milijardu dolara.

Samo su još dvojica aktivnih sportista uspjela postati milijarderi tokom svojih profesionalnih karijera: košarkaš LeBron James i golfer Tiger Woods.

Sa procijenjenim prihodom od 300 miliona dolara u protekloj godini, prije poreza i menadžerskih provizija, 41-godišnji Ronaldo je i najplaćeniji fudbaler na Svjetskom prvenstvu i najplaćeniji sportista na svijetu.

Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron

3,43%

To je poreska stopa za nerezidente na prihod ostvaren u Filadelfiji

Učesnici Svjetskog prvenstva suočavaju se s vrlo složenim poreskim pravilima na lokalnom, državnom i saveznom nivou, budući da se utakmice igraju u 16 gradova u tri zemlje – Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Za igrače, trenere, pa čak i sudije, prihod se oporezuje na mjestu gdje obavljaju svoj posao.

To znači da bi mogli platiti porez od 3,43% na prihod ostvaren u Philadelphiji, gdje će se danas odigrati utakmica osmine finala.

Slično tome, Kansas City, Missouri, naplaćuje porez od 1% na prihod koji ostvare nerezidenti u tom gradu.

6

Toliko golova imaju najbolji strijelci turnira

Lionel Messi i Kylian Mbappé trenutno su na vrhu liste strijelaca, sa po šest golova.

Odmah iza njih je Norvežanin Erling Haaland sa pet golova.

Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro

Prema kladionicama DraftKings i FanDuel, Mbappe je trenutno glavni favorit za osvajanje Zlatne kopačke, nagrade koja se dodjeljuje najboljem strijelcu prvenstva.

6

Lionel Messi i Cristiano Ronaldo su igrali na mnogim svjetskim prvenstvima

Dvije najveće zvijezde moderne ere debitovale su na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. godine.

Sada zajedno drže rekord po broju nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Meksički golman Guillermo Ochoa također je bio dio šest nacionalnih timova na Svjetskim prvenstvima, ali nije igrao ni 2006. ni 2010. godine.

Tokom svoje karijere, Messi je odigrao 29 utakmica na Svjetskim prvenstvima – tri više od Ronalda.

Međutim, Ronaldo je jedini fudbaler koji je postigao gol na svakom od svojih šest svjetskih prvenstava.

Messi se nije uspio upisati među najbolje strijelce na prvenstvu 2010. godine.

10

SAD nisu pobijedile u toliko uzastopnih utakmica protiv evropskih timova

Niz poraza traje od 2022. godine i uključuje prijateljske utakmice, kao i utakmice na Svjetskom prvenstvu.

Amerikanci su prekinuli negativan niz protiv Bosne i Hercegovine.

Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Darren Yamashita

16

Holandija nije izgubila toliko uzastopnih utakmica u regularnom dijelu ili produžecima

Od poraza u finalu Svjetskog prvenstva 2010. godine, igrači Holandije nisu izgubili nijednu utakmicu tokom regularnog dijela ili produžetaka.

Međutim, postoji važna napomena.

Holandija je eliminisana na penale u polufinalu 2014., četvrtfinalu 2022. i ovogodišnjoj osmini finala protiv Maroka, što je jedno od najvećih iznenađenja turnira.

19

Toliko golova Lionel Messi sada ima na svjetskim prvenstvima

Na otvaranju ovog Svjetskog prvenstva, Messi je postigao het-trik i tako izjednačio rekord Miroslava Klosea, koji je 2014. godine stigao do 16 golova.

Zatim je dodao još dva gola šest dana kasnije, a zatim još jedan u subotu.

Danas Argentinac ima ukupno 19 golova na Svjetskim prvenstvima.

Zanimljivo je da je u prvih 19 utakmica na Svjetskom prvenstvu postigao samo šest golova, dok je u posljednjih 10 utakmica postigao čak 13.

Međutim, rekord bi uskoro mogao biti ugrožen.

Kylian Mbappe već ima 18 golova u 18 utakmica na Svjetskom prvenstvu, a ima samo 27 godina.

50

Toliko je kilometara pretrčao paragvajski vezni igrač Andres Cubas

Prema podacima FIFAphy aplikacije, Kubas je tokom četiri utakmice pretrčao oko 50 kilometara, najviše od svih učesnika turnira.

Čak i golmani na Svjetskom prvenstvu trče u prosjeku više od tri kilometra po utakmici.

FIFAphy također mjeri brzinu igrača.

Najveću brzinu ove godine postigao je Kylian Mbappe, koji je sprintom pretrčao 37,7 kilometara na sat.

+180

Postoji toliko mnogo šansi da će Francuska osvojiti titulu

Prema kladionici FanDuel, Francuska je najveći favorit za osvajanje Svjetskog prvenstva.

Na DraftKingsu su kvote nešto veće (+190).

Francuska je favorit od samog početka turnira.

Prema podacima web stranice Transfermarkt, njen tim vrijedi oko 1,7 milijardi dolara. To je najveća procijenjena tržišna vrijednost među svim nacionalnim timovima.

Francuska će u sljedećoj utakmici igrati protiv Paragvaja.

Zanimljivo je i da je Francuska zemlja rođenja 98 fudbalera koji učestvuju na ovom Svjetskom prvenstvu, iako njih 76 igra za druge nacionalne timove.

32.970 dolara

To je bila nominalna cijena najskupljih ulaznica za finale

Premium ulaznice za finale, koje su puštene u prodaju u maju, koštale su 32.970 dolara.

To je tri puta više od prethodno objavljene cijene od 10.990 dolara, dok je najskuplja ulaznica za finale Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine koštala 1.607 dolara.

Međutim, to nije kraj.

Na službenoj FIFA-inoj platformi za preprodaju ulaznica, prodavac je u aprilu ponudio četiri mjesta u sektoru 124 za nevjerovatnih 2,3 miliona dolara po mjestu.

Najjeftinije ulaznice za finale trenutno koštaju gotovo 11.000 dolara.

FIFA naplaćuje proviziju od 15% i kupcu i prodavcu.

On Location također nudi ekskluzivne VIP pakete.

Cijena mjesta za sjedenje pored terena za grupu od 12 osoba počinje od milion dolara.

VIP lože za 24 osobe koštaju najmanje 1,44 miliona dolara, dok prilika da se prisustvuje ceremoniji dodjele trofeja na samom terenu košta 600.000 dolara po osobi.

Pored ulaznica, navijači plaćaju i vrlo visoke cijene za parking (do 300 dolara po utakmici u Los Angelesu), hotele (oko 50% skuplje na dane utakmica), hranu i piće (pivo na nekim stadionima košta 20 dolara ili više) i javni prijevoz (98 dolara za povratnu kartu za voz od njujorške Penn stanice do stadiona u New Jerseyju).

Za 79 dolara, plus porez, navijači mogu platiti da se njihovo ime pojavi na video bimu stadiona putem FIFA-inog programa Super Shoutout.

Uprkos visokim zvaničnim brojkama posjećenosti, astronomske cijene su značile da su neke od utakmica grupne faze bile znatno manje posjećene nego što su zvanični podaci sugerirali.

500.000

Toliko stanovnika ima Zelenortska Ostrva

Afrička ostrvska država Zelenortski Otoci je najmanja zemlja po broju stanovnika koja se ikada kvalifikovala za nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

U grupnoj fazi su igrali neriješeno protiv Saudijske Arabije, Španije i Urugvaja, a u osmini finala su izgubili od Argentine.

713.000 dolara

Ovo je približna vrijednost zlata od kojeg je napravljen trofej Svjetskog prvenstva

Kompanija LSEG, vlasnik Londonske berze, navodi da zbog velikog porasta cijene zlata, skoro 11 funti (oko pet kilograma) 18-karatnog zlata, od kojeg je napravljen pehar Svjetskog prvenstva, danas vrijedi više od dva i po puta nego 2022. godine.

Trofej, visok oko 36,8 centimetara, većinom se čuva u FIFA-inom muzeju u Zürichu.

Foto: REUTERS/Brian Snyder

18 miliona

Toliko je gledalaca u prosjeku gledalo pobjedu SAD-a nad Paragvajem na Foxu.

To je rekordna gledanost muške fudbalske utakmice na engleskom jeziku u Sjedinjenim Američkim Državama.

Istovremeno, Telemundo i Peacock su postavili rekord u prenosu na španskom jeziku – početnu utakmicu između Meksika i Južne Afrike pratilo je ukupno 13 miliona gledalaca.

Do 21. juna, utakmice Svjetskog prvenstva u fudbalu pratilo je u prosjeku 5,9 miliona gledalaca na Foxu i 5,5 miliona na Telemundu. To je više nego dvostruko više nego na Svjetskom prvenstvu 2022. godine.

Međutim, dio tog rasta mogao bi biti posljedica promjena u Nielsenovoj metodologiji mjerenja gledanosti.

Na globalnom nivou, očekuje se da će ukupna gledanost svih 104 utakmice premašiti pet milijardi gledalaca, što je zabilježeno na prethodnom Svjetskom prvenstvu.

Samo finale u Kataru 2022. godine gledalo je skoro 1,5 milijardi ljudi. Bank of America procjenjuje da bi ovogodišnje finale moglo generirati čak 7% ukupnog svjetskog internet prometa.

19 miliona dolara

Toliko, prema Forbesu, Met Life ove godine plaća za prava imenovanja stadiona

Osiguravajuća kompanija Met Life iz New Yorka ima ugovor vrijedan više od 425 miliona dolara na 25 godina za pravo da se stadion, domaćin New York Giantsa i New York Jetsa, nazove po njoj.

Finale Svjetskog prvenstva će se igrati na tom stadionu 19. jula.

Međutim, FIFA je zahtijevala da svi stadioni tokom prvenstva uklone ili prekriju postojeće reklamne natpise svojih sponzora.

Zbog toga je stadion MetLife privremeno preimenovan u stadion New York New Jersey.

Foto: REUTERS/Paul Childs

Jedini izuzetak je ogromni Mercedes-Benz Z logo na krovu stadiona u Atlanti, koji nije mogao biti prekriven bez rizika od oštećenja zgrade.

Odluka FIFA-e potaknula je Levi's na zanimljiv marketinški potez. Čak je promijenila i logo na društvenim mrežama kako bi podsjećao na bijelu ceradu koja prekriva znak njenog stadiona Santa Clara.

Pravila se ne odnose samo na stadione.

Prema Athletic-u, gradovima domaćinima nije dozvoljeno korištenje komercijalnih imena stadiona u saobraćajnim signalima ili službenim saopštenjima.

50 miliona dolara

To je iznos nagradnog fonda namijenjenog svjetskom prvaku

Svih 32 reprezentacija koje su prošle grupnu fazu imaju zagarantovano najmanje 11 miliona dolara.

Šesnaest timova eliminisanih u grupnoj fazi dobit će po 10 miliona dolara.

Kada se uračunaju novac za pripreme reprezentacije, troškovi delegacije i ulaznice, ukupni FIFA-in fond za prvenstvo iznosi 871 milion dolara, u poređenju sa 440 miliona dolara nagradnog fonda za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru.

Novac se isplaćuje nacionalnim fudbalskim savezima, a ne direktno igračima.

Prema kolektivnom ugovoru o pregovaranju u američkom fudbalu, zarada od Svjetskog prvenstva 2026. i Svjetskog prvenstva za žene 2027. bit će združena.

Federacija će zadržati 20%, dok će preostalih 80% biti podjednako podijeljeno između muške i ženske reprezentacije.

57,8 miliona dolara

Toliko se procjenjuje da će Florida, Georgia i Missouri izgubiti poreskih prihoda zbog prodaje karata.

Zvanične procjene triju država navode da će poreske olakšice smanjiti prihode za ukupno 40,2 miliona dolara.

Međutim, analiza Atletike je pokazala da je stvarni gubitak bio znatno veći i da je iznosio oko 57,8 miliona dolara.

Koncesije su odobrene još 2022. godine kao dio kandidatura gradova Miamija, Atlante i Kansas Cityja za domaćinstvo Svjetskog prvenstva.

221 milion dolara

Toliko je FEMA dodijelila američkim gradovima domaćinima za zaštitu od prijetnji dronovima.

Američka Federalna agencija za upravljanje vanrednim situacijama (FEMA) dodijelila je 221 milion dolara gradovima i državama koje organizuju igre i kampove za obuku kako bi poboljšale zaštitu od dronova.

Tokom prve dvije sedmice turnira, službenici Uprave za sigurnost transporta (TSA) i njihovi partneri zaplijenili su više od 300 dronova u blizini stadiona.

Na dane utakmica, dronovima nije dozvoljeno letjeti u radijusu od tri nautičke milje oko stadiona (5,5 kilometara).

Prekršitelji se suočavaju s krivičnim prijavama i kaznama do 100.000 dolara.

FEMA je izdvojila dodatnih 625 miliona dolara za poboljšanje sigurnosti i sajber zaštite gradova domaćina.

250 miliona dolara

Toliko bi Fox Sports mogao zaraditi od reklama tokom pauza za hidrataciju

Na svakoj utakmici ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva postoje dvije pauze od tri minute za osvježenje igrača.

Iako su uvedeni zbog visokih ljetnih temperatura, televizijske kuće su ih koristile za emitovanje reklama.

Prema Hollywood Reporteru, reklama od 30 sekundi tokom utakmice košta između 200.000 i 750.000 dolara.

Ukupno 624 minute pauza za hidrataciju tokom svih 104 utakmice moglo bi generirati više od 500 miliona dolara prihoda od oglašavanja.

To je više od otprilike 485 miliona dolara koje je Fox platio za televizijska prava na prvenstvo.

Ako američka reprezentacija ostvari dobar rezultat, cijene oglašavanja bi mogle dodatno porasti.

250 miliona dolara

Toliko FIFA plaća klubovima čiji igrači učestvuju na Svjetskom prvenstvu.

Ove isplate su dio FIFA-inog programa klupskih pogodnosti.

Klubovi će primati najmanje 5.000 dolara dnevno po igraču tokom trajanja prvenstva.

Kroz isti program, FIFA je već isplatila 100 miliona dolara klubovima čiji su igrači igrali u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

3,8 milijardi dolara

Ovo je FIFA-in budžet za organizaciju Svjetskog prvenstva.

Prema godišnjem izvještaju FIFA-e za 2024. godinu, budžet iznosi 3,8 milijardi dolara.

Od čega:

1,1 milijarda dolara namijenjena je za operativne troškove;

159 miliona dolara za prevoz učesnika;

23 miliona dolara za sudije.

Ovaj iznos ne uključuje troškove koje su imale lokalne, državne i savezne vlasti.

Athletic navodi da svaki grad domaćin troši više od 100 miliona dolara na organizaciju prvenstva.

Kansas City je, na primjer, izdvojio 25,8 miliona dolara novca poreskih obveznika za privremeni zatvor za problematične navijače.

Međutim, zgrada nije završena na vrijeme.

Okrug Jackson je izdvojio dodatnih 42,5 miliona dolara državnog novca za renoviranje stadiona Arrowhead, iako će ga Kansas City Chiefsi napustiti u narednih pet godina.

5,4 milijarde dolara

Ovo je bio iznos prometa opklada na platformama Kalshi i Polymarket tokom prve sedmice prvenstva

Samo na platformi Kalshi, promet je dostigao 2,9 milijardi dolara, što je više nego tokom March Madnessa i Lige prvaka, izvijestio je Fortune.

Do kraja druge sedmice, ukupan promet se približio 10 milijardi dolara.

Prije početka prvenstva, analitička kuća Eilers & Krejcik Gaming procijenila je da će u SAD-u tokom Svjetskog prvenstva biti isplaćeno oko 4,4 milijarde dolara putem online klađenja, u poređenju sa 1,8 milijardi tokom prvenstva 2022. godine.

13 milijardi dolara

Toliki prihod FIFA očekuje tokom četverogodišnjeg ciklusa koji se završava Svjetskim prvenstvom 2026. godine

FIFA procjenjuje da će ukupni prihodi u ciklusu koji završava Svjetskim prvenstvom 2026. godine iznositi 13 milijardi dolara.

Od toga, skoro 9 milijardi dolara trebalo bi biti realizovano samo u 2026. godini, uključujući:

3,9 milijardi dolara od televizijskih prava;

više od 3 milijarde dolara od VIP paketa, ugostiteljstva i prodaje ulaznica.

Poređenja radi, četverogodišnji ciklus koji je kulminirao Svjetskim prvenstvom 2022. u Kataru donio je FIFA-i rekordnih 7,6 milijardi dolara prihoda.

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) ostvario je 4,4 milijarde dolara komercijalnih prihoda tokom 2024. godine, kada su se Olimpijske igre održale u Parizu.

Brett Knight, Forbes

Brojke iza Svjetskog prvenstva 2026.