Nekadašnji rivali, a sada partneri investitori potpuno preuzimaju jednu od najpoznatijih kompanija u regiji

Pivac Holding ima otvoren put za preuzimanje preostalih dionica u kompaniji Kraš. Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (Hanfa) odobrila je objavljivanje ponude za preuzimanje zagrebačke konditorske kompanije (Kraš je vlasnik jedne od najpoznatijih linija proizvoda poput Bajadere, Dorine, Domaćice i Ki-Ki bombona).

Pivac Holding je krajem prošle godine stekao više od 55 posto dinica Kraša, te je prema hrvatskom zakonu o tržištu vrijednosnih papira, bio u obavezi da preostalim akcionarima ponudi otkup njihovih udjela.

Po dionici 130 eura

Pivac Holding ponudu od 130 eura po dionici, koju je prihvatila Uprava Kraša, ne iznosi sam već u partnerstvu sa nekadašnjim rivalom, s kojim se borio za preuzimanje kontrolnog paketa u Krašu, kiparskom kompanijom Kappa Star Limited, koja se povezuje sa srbijanskim privrednikom Nebojšom Šaranovićem. Danas, dva poslovna partnera zajedno kontrolišu 87,4 posto Kraša.

Procijenjena tržišna vrijednost dionice se kretala između 105 i 107 eura, ali ponuda Pivac Holdinga i Kappa Star Limited-a iznosi znatno više, 130 eura po dionici, a cilj je otkupiti preostalih 12,6 posto dionica.

Foto: kras.hr

Pivac Holding, prenosi Forbes Slovenija, pozivajući se na STA, trenutno posjeduje 826.426 dionica Kraša, odnosno 55,15 posto svih dionica, a Kappa Star Limited posjeduje 483.280 dionica, odnosno 32,25 posto. Zajedno posjeduju 1.309.706 dionica, odnosno 87,39 posto svih dionica Kraša. Ponuda od 130 eura po dionici odnosi se na svih preostalih 188.915 dionica koje ponuđači još ne posjeduju, što predstavlja 12,61 posto akcijskog kapitala Kraša.

Jedan od najpoznatijih brendova

Kraš, kao jedan od najpoznatijih brendova prehrambene industrije u regiji, 2025. godine ostvario je prihod od oko 202 miliona eura, što je 5,8 posto više od ukupnih prihoda 2024. godine. Rashodi firme u prošloj godini iznosili su 194,6 miliona eura, što je 7,3 % više nego godinu ranije. Neto dobit Kraša bila je za 1,7 miliona eura niža u odnosu na 2024. godinu i iznosila je 6,5 miliona eura, i odraz je, kako se moglo čuti od uprave kompanije, skoka cijena kakaovca na tržištu.