Ovo je selektor sa najvećom platom na Svjetskom prvenstvu

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026, prvo koje je okupilo 48 zemalja, u fokus je stavilo i selektore, njihovu tržišnu vrijednost i spremnost nacionalnih fudbalskih saveza da plate trenerski talenat. Selektor Brazila, Carlo Ancelotti, predvodi listu trenerskih stručnjaka na SP-u sa najvećom platom. Prema istraživanju koje je proje početka prvenstva objavio Finance Football, portal specijaliziran za finansije u fudbalu, procijenjena godišnja plata ovog italijanskog stručnjaka, koji je preuzeo Brazil u maju 2025. godine nakon bogate klupske karijere, tokom koje je vodio Real Madrid, AC Milan, Chelsea, Bayern München, Paris Saint-Germain, Juventus i Napoli, iznosi 10 miliona eura. Brazilski fudbalski savez je u međuvremenu produžio njegov ugovor do 2030., čime je pokazao da nisu željeli dovesti samo zvučno ime, već da je angažman zamišljen kao dugoročni projekat. Da li će tako ostati, nakon što je Brazil eliminisan još u osmini finala od Norveške, nakon čega se od reprezentacije ekspresno oprostio i njen najbolji strijelac Neymar, ostaje da se vidi.

Selektor Argentine na 14.mjestu

Njemački selektor Julian Nagelsmann, koji je zbog loših rezultata podnio ostavku na mjesto selektora, a Njemački savez prihvatio i na klupu reprezentacije doveo Jürgena Kloppa, bivšeg trenera Liverpoola na drugom je mjestu sa sedam miliona eura, iza njega je Mauricio Pochettino, selektor SAD-a sa šest miliona eura, dok se plata engleskog selektora Thomasa Tuchela procjenjuje na otprilike 5,8 miliona eura.

Po četiri miliona eura zarađuju Roberto Martínez (Portugal) i Fabio Cannavaro (Uzbekistan). Didier Deschamps, selektor Francuske, koja se spominje kao favorit za osvajanje SP-a, zarađuje 3,8 miliona eura, Ronald Koeman (Nizozemska) i Marcelo Bielsa (Urugvaj), oko 3 miliona eura, a u zaradi su izjednačeni i Jesse Marsch (Kanada), Javier Aguirre (Meksiko) i Gustavo Alfaro (Paragvaj) sa po 2,5 miliona eura.

Zanimljivo je da je selektor Argentine, aktuelnog svjetskog prvaka, Lionel Scaloni, tek na 14. mjestu Finance Football-a sa procijenjenom platom od 2,3 miliona eura.

Mauricio Pochettino, Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

Manje plaćen od njega je selektor Španije, zemlje koja se također spominje kao moguća pobjednica World Cup-a, Luis de la Fuente sa 2 miliona eura.

Posebna rang-lista svih 48 selektora, koju je napravio SalaryLeaks, pokazala je da deset najplaćenijih trenera zajedno zarađuje više od 45 miliona eura godišnje samo u osnovnoj plati, dok je Dick Advocaat iz Curaçaoa, najslabije plaćeni, te navodno zarađuje samo 96.000 eura. U društvu najskromnije plaćenih selektora na turniru su i Pedro “Bubista” Brito iz Zelenortskih Ostrva i Darren Bazeley s Novog Zelanda.

Thomas Thucel, Foto: REUTERS/Paul Childs

Prema izvještaju World Soccer Talk-a, od 48 saveza koji učestvuju na ovogodišnjem turniru, 31 se opredijelio na klupu dovesti selektore rođene u inostranstvu, i ovo se može smatrati trendom u međunarodnom fudbalu, koji očito u fokus stavlja taktičku spremnost u odnosu na to odakle selektor dolazi.

Većina navedenih iznosa ne dolazi iz zvaničnih objava saveza, te predstavljaju samo procijenjenu osnovnu godišnju platu i ne uključuju bonuse za učinak, nagrade za kvalifikaciju, naknade za nastup na turniru ili druge pogodnosti iz ugovora, a mnogi selektori mogu zaraditi znatno više kroz bonuse. Kako su izvijestili mediji, škotski selektor Steve Clarke, navodno je dobio značajan bonus samo za plasman na turnir.

Kada je riječ o selektorima iz naše regije, Zlatko Dalić, koji od jučer više nije selektor Hrvatske, godišnje je zarađovao 1,5 miliona eura. Hrvatska je ispala sa Svjetskog prvenstva u šesnaestini finala, izgubivši 2:1 od Portugala.

Dalić se smatra najtrofejnijim selektorom Hrvatske, pod čijom trenerskom palicom je Hrvatska u Rusiji osvojila srebro 2018., i bronzu u Katru 2022. godine.

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez se poklonio pred navijačima BiH nakon utakmice BiH i SAD-a, Foto: REUTERS/Phil Noble

Historijski uspjeh Sergeja Barbareza

Historijske rezultate ostvario je i selektor BiH, Sergej Barbarez, koji je na tek drugom SP-u u historiji zemlje, BiH odveo do šesnaestine finala i među 32 najbolje selekcije svijeta.

Prema SalaryLeaks rang-listi, koja obuhvata svih 48 selektora na SP-u, procijenjena godišnja plata selektora BiH je 230.000 eura. Ne uključuju bonuse za učinak, nagrade za kvalifikaciju, naknade za nastup na turniru niti druge poticaje.

Kako je za Forbes BiH u julu 2024. godine kazao Vico Zeljković, predsjednik Nogometnog /Fudbalskog saveza BiH, plata selektora se kreće između 15 i 20.000 eura mjesečno.

“Na Skupštini koju smo imali u maju ove godine usvojen je Izvještaj o radu za prethodnu godinu i usvojen je budžet za ovu godinu. Što se tiče finansiranja Saveza, on je 100 postotno neovisan. Njegovi prihodi isključivo dolaze od UEFA-e, FIFA-e i sponzora koje Savez kroz martketing službu pronađe. Ni najmanji iznos ne dolazi iz bilo koje državne institucije.”