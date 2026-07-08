Ne očekujte jeftinije avionske karte prije kraja ljeta

Ne očekujte da će današnje visoke cijene avio karata pasti prije kraja ljeta. Ali putnici koji su dovoljno fleksibilni i dalje mogu pronaći povoljne ponude, rekli su turistički stručnjaci za Forbes.

Prema podacima američkog Zavoda za statistiku rada, cijene avionskih karata u maju su bile skoro 27% veće nego u istom mjesecu prošle godine.

Mlazno gorivo, koje obično čini između 20% i 25% operativnih troškova aviokompanija, trgovalo se u četvrtak po cijeni od 2,91 dolara po galonu na američkom indeksu mlaznog goriva Argus. To je 40% manje od vrhunca početkom aprila, ali i dalje 16% više nego krajem februara, kada su SAD i Izrael napali Iran, zatvorivši Hormuški moreuz.

Ranije ove sedmice, desetine brodova su prošle kroz Hormuški moreuz – najviše od početka rata s Iranom. Međutim, saobraćaj je od tada ponovo usporen i ostaje ograničen.

„Lanac snabdijevanja gorivom za avio-industriju još nije stabilizovan i trebat će mjeseci da se to popravi“, rekao je za Forbes John Gradek, profesor upravljanja rizikom u avijaciji na Univerzitetu McGill. Dodao je da „aviokompanije još nisu uspjele kompenzirati visoke troškove goriva za avio-industriju, zbog čega više cijene karata koje sada vidimo neće uskoro nestati“.

„Potražnja za putovanjima je i dalje vrlo velika, a aviokompanije su to primijetile“, rekla je za Forbes Katy Nastro, glasnogovornica aplikacije Going, koja pomaže korisnicima da pronađu jeftine avionske karte. „Činjenica da aviokompanije mogu naplaćivati ​​više cijene bez pada rezervacija znači da nemaju podsticaj da snize cijene, iako je cijena mlaznog goriva pala.“

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Velika potražnja za avionskim kartama održava visoke cijene

Snažna potražnja za putovanjima omogućila je aviokompanijama da naplaćuju više cijene. Na taj način mogu nadoknaditi dio milijardi dolara profita izgubljenih ove godine zbog većih računa za mlazno gorivo.

Istovremeno, prema podacima OAG Aviation Worldwide, kapacitet domaćih letova povećan je za samo 0,8% u odnosu na prošlu godinu.

„Tokom ljeta obično dolazi do povećanja broja letova, jer je potražnja za ljetnim odmorima vrlo velika“, rekao je Nastro za Forbes. „Međutim, ove godine, zbog većih troškova goriva za avione, velike aviokompanije poput United Airlinesa, American Airlinesa i Delta Airlinesa smanjile su svoje letove za između 3% i 5% kako bi ublažile dio troškova goriva.“

Suština je da će putnici vjerovatno nastaviti plaćati visoke cijene avionskih karata, osim ako aviokompanije značajno ne povećaju broj letova ili ne dođe do velikog pada potražnje – ništa od toga se ne očekuje.

„Kada aviokompanije podignu cijene karata, one uglavnom ostaju na tom nivou“, kaže Gradek za Forbes. Dodaje da će radije pribjeći „kratkoročnim promocijama, promotivnim ponudama ili lokalnim popustima“ ako potražnja oslabi. „Ali osnovne cijene će ostati visoke.“

Fleksibilnost može donijeti značajne uštede

„Fleksibilnost je velika prednost“, kaže Nastro. Ističe da mnogi ljudi uzmu sedmicu odmora tokom ljeta, a zatim ne mogu promijeniti datume putovanja ako se pojavi povoljnija ponuda.

Vrijeme putovanja je također ključno. “Ako možete putovati tokom posljednje dvije sedmice augusta, tada i dalje vidimo bolje cijene.”

Prema podacima kompanije Going, putovanja krajem augusta su historijski gledano u prosjeku oko 23% jeftinija nego u bilo koje drugo doba ljeta.

„Kada pogledam posljednju sedmicu augusta, vidim da su cijene letova oko 30% do 40% niže nego da biste putovali, recimo, sljedeće sedmice“, zaključuje Nastro.

Suzanne Rowan Kelleher, Forbes

Zašto cijene avio karata vjerovatno neće pasti ovog ljeta