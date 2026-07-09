Trump ponovo leti katarskim avionom nakon što je napustio Tursku starim Air Force Oneom

Predsjednik Donald Trump nakratko je napustio novi VIP avion koji je Katar poklonio Sjedinjenim Državama i letio starim Air Force Oneom iz Ankare u Turskoj za Mildenhall u Velikoj Britaniji, prije nego što se ponovo ukrcao u novi avion kako bi se vratio u zračnu bazu Andrews. Ovaj potez izazvao je pitanja o sigurnosnim karakteristikama aviona usred obnovljenih tenzija s Iranom.

Trump je iz Ankare letio starim Air Force One avionom, iako je u Tursku stigao Boeingom 747 koji je Katar prošle godine poklonio Sjedinjenim Državama.

Trump je novinarima u Turskoj, kao i u objavi na društvenoj mreži Truth Social, rekao da se kući vraća u starom avionu jer je katarski Boeing poslan u RAF Mildenhall, američku zračnu bazu u Suffolku u Engleskoj, i u “dvije ili tri” druge baze u Evropi kako bi pripadnici vojske mogli pogledati letjelicu. Zaustavljanje u Engleskoj opisao je kao “kratko putovanje”.

Prema New York Timesu, Trumpov odlazak iz Ankare – gdje je prisustvovao samitu NATO-a – organiziran je na brzinu, a putnicima je naloženo da spuste roletne na prozorima prije polijetanja.

Stari predsjednički avion sletio je u RAF Mildenhall, bazu u kojoj se nalaze i avioni američkog ratnog zrakoplovstva, nakon čega se Trump vratio u novi avion za posljednju etapu putovanja do Washingtona.

Putovanje u Ankaru bilo je prvo međunarodno putovanje predsjednika Trumpa katarskim avionom.

Trumpova administracija je prošle sedmice ubrzala sigurnosne nadogradnje aviona – proces koji obično traje godinama – kako bi mogao početi prevoziti predsjednika, što je izazvalo zabrinutost da avion možda nema sve potrebne odbrambene sisteme.

Penzionisani oficir CIA-e i sigurnosni analitičar MS NOW-a Marc Polymeropoulos objavio je na Platformi X da su “zahtjevi Tajne službe i američkog ratnog zrakoplovstva očito nadmašili Trumpov projekt taštine”, dodajući da avion “jednostavno nije spreman za međunarodne letove”.

Forbes je zatražio komentar od Bijele kuće.

Šta je Trump rekao o mogućim prijetnjama Air Force One od strane Irana?

Ranije u srijedu, novinar je pitao Trumpa da li je promjena aviona povezana s obnovljenim sukobom s Iranom. Predsjednik je odgovorio: “Ja sam broj jedan na iranskoj listi za ubistvo.”

Kasnije, tokom leta iz Ujedinjenog Kraljevstva do zračne baze Andrews, ponovo je upitan da li je svjestan „bilo kakve vjerodostojne prijetnje od strane Irana Air Force One-u“. Trump je odgovorio:

“Prijetnja je prisutna cijelo vrijeme. Ja sam broj jedan na njihovoj listi, ispred tebe. Ali ako ja odem, ideš i ti… Možda ćeš jednog dana poželjeti promijeniti profesiju.”

Na početku razgovora s novinarima u avionu, rekao je:

„Bio je dug put do tebe. Otprilike tri puta duži nego što smo prije morali pješačiti, zar ne? Nadam se da ti se sviđa.“

Preporuka Tajne službe

Prema pisanju New York Timesa, odluka o promjeni aviona donesena je na preporuku Tajne službe. Pozivajući se na neimenovane izvore upoznate sa mogućnostima katarskog aviona, list navodi da avion nema sve mogućnosti starijeg Air Force One. Istaknuto je da je promjena bila preventivna mjera koju je preporučila Tajna služba, a ne odgovor na bilo kakvu konkretnu prijetnju od strane Irana.

Trump je avion dobio na poklon iz Katara, Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Godine i milijarde

Bivši sekretar američkog ratnog zrakoplovstva u administraciji predsjednika Bidena, Frank Kendall, prošle sedmice je za MS NOW izjavio da je vjerovatno da su u ovom slučaju uobičajeni sigurnosni standardi za Air Force One ublaženi. Napomenuo je da su obično potrebne godine i milijarde dolara da se obični avion pretvori u predsjednički, te je izrazio sumnju u to da li avion ima potrebne sisteme komandovanja i kontrole, kao i “zaštitne mjere koje Air Force One ima protiv različitih vrsta prijetnji kojima bi avion mogao biti izložen”.

Neimenovani visoki zvaničnik Trumpove administracije rekao je za MS NOW da “nije bilo prečica” u obezbjeđivanju aviona i da je “prošao iste sigurnosne protokole kao i bilo koji Air Force One, u skladu sa standardima Federalne uprave za avijaciju (FAA), i da ima FAA certifikat”.

Glasnogovornik američkog ratnog zrakoplovstva rekao je: „Uvjereni smo da je avion siguran, zaštićen i opremljen najnaprednijim tehnologijama potrebnim za obavljanje predsjedničke misije. Kako bismo ubrzali isporuku, dali smo prioritet ključnim operativnim zahtjevima nad estetskim elementima.“

Trump je rekao da će SAD “vjerovatno” ponovo napasti Iran u srijedu navečer, nakon što je ranije tog dana izjavio da je primirje između Irana i Sjedinjenih Država “završeno” i da su daljnji pregovori između dvije strane “gubitak vremena”.

Poklon iz maja

Trumpova administracija je prihvatila donirani avion u maju prošle godine, a predsjednik je prošle sedmice obavio svoj prvi let njime, kada je otputovao u Sjevernu Dakotu na otvaranje Predsjedničke biblioteke Theodore Roosevelt.

Američko ratno zrakoplovstvo je saopštilo da je manje od 400 miliona dolara potrošeno na sigurnosne nadogradnje aviona, iako neki stručnjaci procjenjuju da su stvarni troškovi bliži milijardama dolara.

Avion je namijenjen da služi kao privremeno rješenje dok Boeing ne završi izgradnju dva nova predsjednička aviona, čija isporuka kasni nekoliko godina.

Poklon iz Katara izazvao je kritike zbog mogućeg sukoba interesa, ali Trump je tvrdio da je to čisti poklon za koji Katar ne očekuje nikakve usluge zauzvrat. Također je izjavio da namjerava donirati avion svojoj predsjedničkoj biblioteci u Miamiju nakon što mu istekne mandat, iako nije jasno da li ima ovlaštenje da odluči o njegovoj konačnoj sudbini.

Sara Dorn i Siladitya Ray, Forbes (link originalnog članka)