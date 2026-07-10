Dva brenda se povezuju: Mlinar kupio udio u Francku

Mlinar, hrvatski lanac pekara, u vlasništvu kompanije Bosqar Invest poduzetnika Stjepana Oreškovića, postao je drugi najveći dioničar proizvođača kafe i čaja Franck. Kako je prenio Poslovni dnevnik, udio od 10, 57 posto Mlinar je stekao prije otprilike deset dana putem svoje novoosnovane spitske podružnice Tueste.

I dok je Franck drugi najveći dioničar, većinski vlasnik Francka je porodice Artuković, koja kontroliše gotovo tri četvrtine kompanije kroz lične dionice i kompanije Ivero Trade.

Obje kompanije su ovaj potez opisale kao finansijsku investiciju, a ne kao pokušaj preuzimanja kontrole. “Riječ je o finansijskoj investiciji koja povezuje dva snažna domaća brenda s dugom tradicijom, a istovremeno održava kontinuitet postojeće dioničarske strukture Francka”, naveli su između ostalog kompanije.

Franck, osnovan 1892. godine, jedan je od najpoznatijih potrošačkih brendova u Hrvatskoj, s asortimanom proizvoda koji obuhvata kafu, čaj i začine. Mlinar je, s druge strane, izrastao u jedan od najvećih pekarskih lanaca u zemlji, šireći se pod vlasništvom Bosqar Investa na nekoliko regionalnih tržišta. Oba brenda i proizvodi prisustni su na tržištu Bosne i Hercegovine.

Početkom godine Franck je zaključio proces akvizicije tvornice za preradu kafe u Posušju te lokalnih brendova kafe Branck caffé i Dolce caffe.

Mlinar je nedavno objavio i poslovne rezultate za fiskalnu 2025. godinu, u kojoj su prihodi od prodaje iznosili 197,2 miliona eura. Kompanija je imala 36,9 miliona kupaca, te zapošljava 2.600 ljudi na četiri tržišta.