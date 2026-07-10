Lideri otkrili gdje će završiti Erdoganovi pištolji koje su dobili na poklon

Lideri koji su se ove sedmice vratili sa dvodnevnog NATO samita održanog u Ankari, u svoje zemlje su nosili neobičan poklon turskog predsjednika – pištolj sa svojim imenom, mecima i odricanjem od odgovornosti.

Upakovan u drvenu kutiju za izlaganje, obloženu crnom bojom, s turskom zastavom i logom NATO-a, kao i natpisom na engleskom i turskom “Gumusay, prvi pištolj revolverskog tipa proizveden u našoj zemlji”, ovaj rijedak pištolj sa šest metaka, proizveo je devedesetih godina turski proizvođač oružja MKE.

Odmah po povratku mnogi lideri su se oglasili vezano za poklon te otkrili gdje će on biti pohranen.

Ured predsjednika Hrvatske

“Služba za protokol zapisnički je evidentirala poklon kao vlasništvo Republike Hrvatske kako to propisuje zakon. Poklon je odmah predan voditelju osiguranja Predsjednika Republike te je pohranjen sukladno svim zakonom predviđenim sigurnosnim procedurama. Kako je riječ o specifičnom poklonu, Služba za protokol Ureda PRH obratit će se Muzeju policije s namjerom da im preda poklon kao trajni izložak”, odgovorili su iz Ureda predsjednika Hrvatske Zprana Milanovića za RTL Danas.

Belgijski premijer, prenosi Reuters, Bart De Wever, predao je svoj poklon policiji aerodroma u Briselu kako bi ga čuvali u sefu, dok je pomoćnik poljskog predsjednika Karola Nawrockog rekao za Radio RMF FM da njegov revolver čeka carinjenje na varšavskom aerodromu i da će biti čuvan na odgovarajućem mjestu “kako bi prvo bio siguran, a drugo poštovan kao poklon”.

Iz ureda holandskog i švedskog premijera saopćeno je da su njihovi revolveri odneseni u njihove ambasade u Ankari. Holandski je trebao biti onesposobljen, dok je švedski čekao uvoznu dokumentaciju.

Revolver italijanske premijerke Giorgie Meloni već je bio pohranjen u sjedištu vlade, Palazzo Chigi, zajedno s drugim državnim poklonima.

Foto: Ured premijera Belgije/Materijal preko REUTERSA

Erdogan je ukinuo kontrolu izvoza poklona

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen planira donirati pištolj u vojni muzej, kao i grčki lider koji će ga pohraniti u Ratnom muzeju u Atini.

Kako je izvijestio BBC, revolver britanskog premijera Sir Keira Starmera, nije vraćen u Veliku Britaniju i ostaje kod britanskih zvaničnika u Turskoj.

Očekuje se da će biti dekomisioniran prije nego što bude vraćen, što znači da više neće biti sposoban za ispaljivanje bojeve municije.

Erdogan je ukinuo kontrolu izvoza poklona, ​​ali je on ostao u Turskoj jer je uvoz vatrenog oružja u Veliku Britaniju ilegalan.