Rast cijena memorije čini pristupačne telefone sve nedostižnijim

Globalno tržište pristupačnih pametnih telefona suočava se s novim pritiscima jer rast cijena memorijskih čipova ozbiljno narušava isplativost proizvodnje uređaja nižeg cjenovnog razreda. Prema najnovijoj analizi istraživačke kompanije Omdia, proizvođači budžetskih modela sve teže održavaju profitabilnost, dok se očekuje nastavak rasta maloprodajnih cijena.

U izvještaju se navodi da su troškovi memorije postali jedan od najvećih finansijskih tereta za proizvođače jeftinijih telefona. S obzirom na očekivani trend rasta cijena memorije u narednim kvartalima, modeli iz nižeg segmenta već postaju neprofitabilni, a daljnje povećanje maloprodajnih cijena moglo bi dodatno oslabiti potražnju.

Prema podacima Omdije, memorija danas čini gotovo 60 posto ukupnih proizvodnih troškova pametnih telefona čija je cijena niža od 400 dolara, dok kod uređaja čija je cijena ispod 99 dolara taj udio prelazi 64 posto.

Pod pritiskom su i vodeći proizvođači potrošačke elektronike, uključujući kineske kompanije OPPO i Xiaomi, koje će, prema procjenama analitičara, biti primorane povećati maloprodajne cijene kako bi zaštitile profitne marže.

Najveći udar očekuje kupce jeftinijih uređaja

Analitičari upozoravaju da će nestašica RAM memorije najviše pogoditi potrošače koji kupuju telefone nižeg cjenovnog razreda. Za razliku od proizvođača premijum uređaja, koji mogu smanjiti troškove korištenjem starijih procesora, jeftinijih ekrana ili drugačijih kamera, proizvođači budžetskih telefona imaju znatno manje prostora za dodatne uštede.

Omdia zbog toga očekuje pad globalnog tržišta pametnih telefona od 12 posto tokom ove godine. Glavni razlog predstavlja očekivani pad isporuka uređaja čija je cijena ispod 400 dolara za 22 posto u odnosu na prošlu godinu. Jednako tako, segment skupljih telefona trebao bi nastaviti rast, uz povećanje isporuka od 5,7 posto.

Rast cijena memorijskih čipova posljedica je naglog povećanja potražnje izazvane ubrzanim razvojem umjetne inteligencije. Kompanije koje grade AI podatkovne centre koriste isti lanac snabdijevanja DRAM, RAM i NAND memorijom kao i proizvođači potrošačke elektronike, što dodatno povećava troškove proizvodnje.

Poskupljenja se šire na cijelu tehnološku industriju

Posljedice nestašice memorije već su vidljive širom tehnološkog sektora. Apple je povećao cijene pojedinih Mac i iPad uređaja za čak 300 dolara, nakon što je izvršni direktor Tim Cook upozorio da kompanija više ne može apsorbirati rastuće troškove memorije. Iako cijene iPhonea ove godine još nisu povećane, tržište očekuje da bi nova generacija, koja će biti predstavljena na jesen, mogla imati višu početnu cijenu.

Microsoft je najavio povećanje cijena Xbox konzola između 100 i 150 dolara od 1. augusta, navodeći da su troškovi memorije i skladišnog prostora porasli više od dva i po puta te da bi mogli dodatno rasti.

Valve je iznenadio tržište predstavljanjem početne cijene od 1.049 dolara za svoj dugo očekivani Steam Machine, dok su Dell i Lenovo već krajem prošle i početkom ove godine podigli cijene svojih proizvoda između 15 i 20 posto.

Na nova poskupljenja upozoravaju i trgovci. Izvršni direktor britanskog maloprodajnog lanca Currys, Alex Baldock, izjavio je da potrošači tokom ove godine mogu očekivati više cijene pametnih telefona i prenosnih računara kako rast troškova memorije nastavlja pritiskati cijelu industriju, navodi Business Insider.